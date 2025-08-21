Live TV

Infertilitatea masculină, o realitate ignorată: 50% dintre cazurile de infertilitate implică și bărbatul

De ce e important ca și bărbații să se investigheze De la suplimente la intervenții chirurgicale Mituri periculoase care întârzie diagnosticul Șocul emoțional: de ce bărbații acceptă mai greu diagnosticul Când „noi” devine cuvântul-cheie, cresc șansele de reușită

Timp de decenii, fertilizarea în vitro (FIV) a fost privită – și tratată – ca o problemă „a femeii”. Când un cuplu nu reușea să conceapă, toate întrebările, investigațiile și uneori chiar vinovăția cădeau asupra partenerei. Însă realitatea medicală și statistica prezentului răstoarnă complet acest mit.

„În aproximativ 50% dintre cazurile de infertilitate de cuplu există o componentă masculină implicată – fie izolată, fie combinată cu factori feminini”, explică Dr. Mihai Bucur, medic primar urologie la Fertility Institute Regina Maria. Cu alte cuvinte, infertilitatea este și o problemă masculină, iar ignorarea acestui fapt poate întârzia sau chiar compromite șansele unui cuplu de a deveni părinți.

De ce e important ca și bărbații să se investigheze

„Întotdeauna se recomandă investigarea cuplului împreună, de la început”, spune Dr. Bucur. Primul pas pentru bărbați este, de regulă, unul simplu: o spermogramă, o spermocultură, urmate de un consult andrologic sau urologic. În unele cazuri, aceste investigații pot duce la diagnosticarea unor afecțiuni tratabile (infecții, varicocel), în altele pot evidenția situații mai complexe, precum azoospermia, care necesită intervenții chirurgicale specializate.

De la suplimente la intervenții chirurgicale

Tratamentele pentru infertilitate masculină variază în funcție de cauză, de la opțiuni simple la intervenții complexe. În formele ușoare, tratamentul poate consta în administrarea de suplimente antioxidante, vitamine și alte substanțe menite să îmbunătățească calitatea spermei – mobilitatea, numărul și morfologia spermatozoizilor. În cazurile în care se constată dezechilibre hormonale, medicii pot recomanda terapii hormonale injectabile, cum sunt cele cu FSH (hormon foliculostimulant) sau HCG (gonadotropină corionică umană), care au rolul de a stimula direct producția de spermatozoizi în testicule.

Atunci când în lichidul seminal nu se regăsesc deloc spermatozoizi – o afecțiune cunoscută sub numele de azoospermie – se apelează la intervenții chirurgicale specializate. Acestea presupun extragerea spermatozoizilor direct din testicul sau din canalele adiacente. Printre aceste proceduri se numără TESA (aspirația testiculară a spermei) și PESA (aspirația percutanată din epididim), care sunt intervenții minim invazive. În alte cazuri, mai ales când este necesară o analiză mai detaliată a țesutului testicular, se recurge la TESE sau micro-TESE – proceduri prin care se extrag mici fragmente de țesut pentru a identifica spermatozoizi activi, uneori chiar sub microscop. MESA, o intervenție chirurgicală mai amplă, poate fi indicată în situații particulare în care celelalte metode nu oferă rezultate.

„Am avut cazuri speciale în care aceste intervenții au fost singura cale pentru obținerea unei sarcini, inclusiv în situații rare, precum pacienți paraplegici cu anejaculare. Două dintre aceste cazuri s-au finalizat cu succes, cu nașterea unor copii perfect sănătoși”, povestește Dr. Mihai Bucur. Aceste exemple arată că, în ciuda dificultăților, există soluții reale chiar și pentru cele mai complicate situații.

Mihai Bucur
Dr. Mihai Bucur, medic primar urologie la Fertility Institute Regina Maria

Mituri periculoase care întârzie diagnosticul

Unul dintre cele mai frecvente mituri este acela că fertilitatea e strict responsabilitatea femeii. Alte idei greșite persistă: „Sunt viril, deci sigur sunt fertil” sau „dacă am volum mare de spermă, e un semn bun” – ambele afirmații sunt infirmate de realitatea medicală. De fapt, calitatea spermei poate fi afectată de o abstinență prea lungă, de vârstă sau de factori de stil de viață precum fumatul, sedentarismul sau stresul cronic.

„Mulți pacienți au probleme legate de stilul de viață – obezitate, fumat, lipsa activității fizice. Iar un procent considerabil, în jur de 25%, intră în categoria cu infertilitate de cauză necunoscută, idiopatică”, mai adaugă Dr. Bucur.

Șocul emoțional: de ce bărbații acceptă mai greu diagnosticul

În mod paradoxal, deși implicarea bărbaților în tratamente crește, subiectul rămâne unul timid discutat. Acceptarea unui diagnostic de infertilitate e adesea mai grea pentru bărbați decât pentru femei.

„Aparent, bărbații acceptă mai greu că au o problemă. De aici vine dificultatea de a-i convinge să facă analize sau să urmeze tratamente. Dar cu răbdare și explicații clare, de cele mai multe ori pacienții înțeleg și colaborează”, spune medicul.

De cele mai multe ori, cuplurile traversează acest drum împreună, iar parcursul medical, deși dificil, întărește legătura dintre parteneri. „Succesul înseamnă împlinirea supremă – obținerea unui copil. Orice sarcină obținută prin FIV e o nouă familie fericită, un nou început.”

Când „noi” devine cuvântul-cheie, cresc șansele de reușită

Un control simplu poate face diferența între o așteptare fără răspuns și un parcurs medical corect. „Chiar dacă partenera are o problemă diagnosticată, nu înseamnă că partenerul e sănătos. Doar investigațiile pot stabili acest lucru”, avertizează Dr. Mihai Bucur.

Pe termen lung, este vital să începem educația reproductivă încă din adolescență, să discutăm deschis despre sănătatea sexuală și să renunțăm la rușinea asociată infertilității masculine.

FIV nu mai e despre „ea” – e despre „ei”. Iar când bărbații intră cu adevărat în ecuație, cresc șansele de reușită. Și apar povești care schimbă vieți.

Infertilitatea nu este un eșec personal, ci o provocare medicală ce poate fi depășită împreună. La Fertility Institute Regina Maria, echipa multidisciplinară tratează cuplul ca un întreg, oferind soluții personalizate atât pentru parteneră, cât și pentru partener.

Dacă tu și partenera ta vă confruntați cu dificultăți în a concepe, nu amânați primul pas. Programați-vă împreună la o consultație la Fertility Institute Regina Maria – locul unde știința, empatia și experiența se întâlnesc pentru a transforma dorința de a avea un copil în realitate.

