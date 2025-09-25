La ce beneficiu NU sunt dispuși să renunțe angajații. Este unul dintre cele mai apreciate din România

8 din 10 angajați primesc beneficii extrasalariale la locul de muncă, arată un studiu realizat la începutul acestui an de una dintre cele mai cunoscute platforme de recrutare online din România. Pe locul trei în topul celor mai des oferite astfel de beneficii de către angajatori, după tichetele de masă și primele de sărbători, se află abonamentele medicale. De altfel, acestea sunt și al doilea cel mai apreciat beneficiu de către angajați, când vine vorba de popularitate.

„Abonamentele medicale sunt o parte esențială a ofertelor de angajare de astăzi și vedem, în timp real, o evoluție semnificativă din punctul de vedere al accesării acestora, pe măsură ce abonații înțeleg avantajele lor pentru propria sănătate”, explică Andreea Minuță, Director Executiv, Divizia de abonamente în cadrul rețelei de sănătate Regina Maria, unul dintre cei mai importanți furnizori de sănătate din România, cu un portofoliu de aproape 1 milion de abonamente medicale și aproape 13.000 de companii partenere.

Cel mai dorit beneficiu de angajați – printre favoritele din România

Ceea ce deosebește abonamentele medicale de alte tipuri de beneficii este faptul că angajații care au înțeles rolul lor și le doresc pe termen lung. Fenomenul se manifestă deja, de mai mulți ani. „Abonații care au descoperit avantajele acestui beneficiu extrasalarial îl folosesc mai mult, în mod constant și nu sunt dispuși să renunțe la el”, menționează Andreea Minuță.

„Prin natura lor, abonamentele nu concurează cu alte tipuri de beneficii, precum tichetele de masă sau voucherele de vacanță: ele reprezintă cheia sănătății, deoarece susțin prevenția. Suntem, astăzi, martorii creșterii constante a gradului de utilizare a acestora, concomitent cu popularitatea lor: pe măsură ce angajații realizează impactul și avantajele unui abonament medical, încep să îl solicite, atunci când nu îl primesc în oferta de angajare, și să îl utilizeze, atunci când îl au. De exemplu, în cazul nostru, rata medie de accesare a serviciilor #peabonament este de 70%, în momentul de față – vorbim, însă, de companii partenere în care aceasta ajunge și la 100% sau chiar peste acest procent.”

În unele cazuri, de pildă dacă își schimbă locul de muncă sau devin freelancers și pierd acest avantaj, mulți angajați aleg chiar să cumpere un abonament Regina Maria pe cont propriu. În această perioadă, rețeaua de sănătate oferă reduceri de până la 30% pentru abonamentele personale.

Grija față de sănătatea proprie. Abonamentul este singurul instrument de prevenție din România

Prin modul în care sunt construite, abonamentele medicale susțin prevenția în sănătate. Ele oferă acces, complet inclus sau cu reduceri semnificative, la servicii medicale de prevenție – consultații generale sau de specialitate, analize, investigații. Iar datele confirmă acest lucru.

„Abonații noștri merg la doctor de 7 ori pe an, de aproape 3 ori mai mult decât o persoană fără abonament. Este o statistică pe care o repetăm foarte des, însă poate nu realizăm cât de importantă este în contextul țării noastre, unde nu avem o cultură a prevenției și a screening-urilor și unde foarte multe persoane ajung la medic doar atunci când au nevoie de tratament. Abonamentele medicale sunt singurul instrument de prevenție din România în momentul de față”, subliniază Andreea Minuță.

Prin consultații preventive, pot fi descoperite din timp afecțiuni grave, ceea ce îmbunătățește semnificativ eficacitatea și durata tratamentelor. Și, deși abonații sunt încurajați să se programeze din timp, pentru efectuarea de consultații de rutină, chiar și când nu au simptome, aceștia pot apela la serviciile pe abonament și în cazurile în care au o problemă medicală. „Unul din 3 abonați Regina Maria găsește programare în aceeași zi sau cel mai târziu în ziua următoare pentru specialitatea medicală de care are nevoie. Mai mult, 80% dintre abonații noștri își fac programarea de care au nevoie în maxim o săptămână, chiar la specialistul ales”, punctează Andreea Minuță.

Economisirea. Cheltuielile cu sănătatea sunt susținute de angajator

Deoarece accesarea serviciilor medicale prin intermediul abonamentelor se realizează fie integral, fie cu reduceri importante, abonații economisesc semnificativ atunci când vine vorba de cheltuieli cu sănătatea. În medie, valoarea economisită de abonații Regina Maria, de exemplu, este de 3.500 lei pe an – „vorbim de o sumă importantă pe care, în loc să o aloce consultațiilor sau investigațiilor medicale, o pot folosi pentru alte lucruri de care au nevoie sau pe care și le doresc.”

Acest lucru se întâmplă în contextul în care valoarea medie lunară investită de angajatori într-un abonament medical se situează la circa 100 lei. Practic, angajatul economisește, într-un an, triplul sumei alocate de angajator pentru acest beneficiu.

Protecția sănătății celor dragi – membrii familiei #peabonament

Nu trebuie să fii angajat ca să beneficiezi de un abonament medical: există din ce în ce mai multe persoane care includ și membrii familiei pe abonament, după ce realizează avantajele unui astfel de instrument. „Este o altă tendință pe care o vedem accelerându-se în prezent. În momentul de față, estimăm că circa 20% din totalul abonaților noștri este reprezentat de membrii de familie ai celor care au primit beneficiul de la locul de muncă și ne așteptăm ca proporția lor să crească în perioada următoare.”

Așadar, dacă beneficiezi de un astfel de beneficiu extrasalarial de la locul de muncă, trebuie să știi că îți poți aduce și membrii familiei pe abonament – la Regina Maria, beneficiezi de o reducere de 20% pentru alți 5 membri de familie (copii, soț/soție, părinți sau chiar prieteni apropiați).

Editor : A.D.V.