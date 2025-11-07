Live TV

Locul de pe harta României unde medicina întâlnește speranța: Spitalul Regina Maria Timișoara devine Centru European de Flebologie

Data publicării:
Imagine principală Articol susținut de Regina Maria
Din articol
Flebologia, o specialitate cu impact real asupra vieții pacienților Tehnici moderne care schimbă vieți - de la durere la libertate Educație și formare, moștenirea pentru generațiile viitoare

Pentru mulți pacienți, afecțiunile venoase înseamnă ani de disconfort, dureri, edeme sau limitări care le schimbă viața de zi cu zi. Mersul devine o provocare, odihna nu mai aduce alinare, iar activitățile simple se transformă într-un efort constant.

În mijlocul acestor realități, de la Timișoara vine o veste care aduce speranță: un centru medical românesc a atins standardele de excelență recunoscute la nivel european în tratarea bolilor venoase.

Spitalul REGINA MARIA Timișoara, a fost acreditat de Comitetul European de Flebologie, organism al Uniunii Europene a Specialităților Medicale de la Bruxelles, ca Centru European de Formare în Flebologie.

Această recunoaștere, unică în România, confirmă nivelul de excelență atins de instituția medicală și reprezintă o validare a expertizei internaționale a Prof. Dr. Mihai Ionac, chirurg vascular și formator de prestigiu în domeniul flebologiei moderne.

„Este o onoare și totodată o responsabilitate să primim această acreditare. Ea confirmă faptul că la Timișoara se practică o medicină de nivel european, care îmbină tratamentul de vârf al bolilor venoase cu educația medicală și formarea continuă a specialiștilor. Ne dorim ca acest centru să devină un reper pentru flebologia modernă în Europa de Est”, declară Prof. Dr. Mihai Ionac.

Dr. Ionac
Prof. Dr. Mihai Ionac

Flebologia, o specialitate cu impact real asupra vieții pacienților

Flebologia este o ramură a chirurgiei vasculare care se ocupă cu diagnosticul, tratamentul și prevenția bolilor sistemului venos. Este un domeniu care influențează direct calitatea vieții pacienților, pentru că bolile venoase afectează zilnic milioane de oameni din întreaga lume.

La prima vedere, flebologia poate părea o specialitate de nișă. În realitate, ea acoperă o gamă largă de afecțiuni - de la varice, considerate adesea doar o problemă estetică, până la insuficiența venoasă cronică, tromboza venoasă profundă sau malformațiile venoase, patologii care pot avea complicații severe sau invaliditate, dacă nu sunt tratate la timp.

„Bolile venoase nu sunt o problemă estetică. Ele pot afecta serios viața de zi cu zi și, în unele cazuri, pot pune viața în pericol. De aceea este esențial ca pacienții să se adreseze din timp unui medic, pentru a primi tratamentul adecvat”, subliniază Prof. Dr. Ionac.

Pentru pacienți, această specialitate nu înseamnă doar tratament, ci recuperarea confortului, a mobilității și a încrederii în propriul corp. Mulți dintre cei care ajung la Timișoara vin după ani de încercări nereușite, iar diferența o face exact abordarea modernă și empatică pe care o oferă echipa centrului.

Tehnici moderne care schimbă vieți - de la durere la libertate

Unul dintre motivele pentru care centrul din Timișoara a primit recunoașterea europeană este nivelul tehnologic și complexitatea tratamentelor disponibile.

Pacienții beneficiază de proceduri minim invazive de ultimă generație, care scurtează timpul de recuperare și reduc riscul de complicații. Printre acestea se numără stentarea venoasă, o tehnică revoluționară în flebologia modernă.

Această metodă, considerată standardul de aur pentru afecțiuni precum sindromul May-Thurner sau tromboza venoasă profundă ilio-femurală, permite restabilirea rapidă a fluxului sangvin și îmbunătățește semnificativ starea generală a pacientului. Rezultatele sunt adesea spectaculoase: pacienții își recapătă mobilitatea și pot reveni la o viață activă, uneori chiar la câteva zile după intervenție.

„Avantajul acestor tehnici moderne este că putem interveni cu precizie, oferind pacienților soluții sigure și eficiente acolo unde, în trecut, opțiunile erau limitate și mult mai invazive. Medicina vasculară a evoluat enorm, iar pacienții din România au acum acces la aceste standarde europene”, explică medicul.

În cadrul Spitalului Premiere, fiecare caz este evaluat de o echipă multidisciplinară, care reunește chirurgi vasculari, imagiști și specialiști în recuperare medicală. Această abordare integrată face ca tratamentele să fie nu doar eficiente, ci și adaptate fiecărui pacient în parte.

Educație și formare, moștenirea pentru generațiile viitoare

Rolul acestui centru nu se limitează doar la îngrijirea pacienților. Componenta educațională este la fel de importantă, pentru că deschide drumul formării unei noi generații de specialiști. „Un centru medical nu înseamnă doar tratamente de succes, ci și transmiterea experienței către tinerii medici. Cred că responsabilitatea noastră este să formăm specialiști care să ducă mai departe aceste standarde și să ofere pacienților din România acces la îngrijiri de cea mai bună calitate”, adaugă Prof. Dr. Ionac.

Prin această acreditare, Spitalul Regina Maria Timișoara și echipa coordonată de Prof. Dr. Mihai Ionac consolidează poziția Timișoarei pe harta europeană a centrelor dedicate flebologiei. Cu o infrastructură modernă și o abordare multidisciplinară, spitalul confirmă rolul său de reper în chirurgia vasculară și în managementul patologiei venoase. Este o recunoaștere care nu doar onorează, ci și obligă, punând România în rândul țărilor europene care contribuie activ la dezvoltarea și perfecționarea medicinei vasculare.

Pentru sistemul medical românesc, este un pas important înainte, un semn clar că medicina de top se poate face și acasă, cu aceeași rigoare și pasiune ca oriunde în Europa.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
2
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
4
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
danut mocanu dat in urmarit de politie
5
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor din fotbal
Digi Sport
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor din fotbal
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Percheziții la Combinatul siderurgic Galați într-un dosar cu un...
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Congresmenii SUA din Comisia pentru Afaceri Externe, scrisoare către...
florin bogos
„Pune în portbagaj!” Cum se achita afaceristul care a ajuns în birou...
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Poate candidatura Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR, să schimbe...
Ultimele știri
Canada ar putea participa la concursul muzical Eurovision
Numărul concediilor medicale a scăzut cu 200.000 în iulie–septembrie. Rogobete: „Am economisit 310 milioane de lei”
Acţionarii Tesla au aprobat planul de remunerare al lui Elon Musk cu 878 miliarde de dolari. Reacția celui mai bogat om din lume
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dr_anca_chitic_sanador
Riscul de a rămâne fără un picior era mare. Cum a fost tratată o femeie
Fotografie principala articol dr Vlad Predescu
Transplantul de os – inovația care redă mobilitatea pacienților cu proteze uzate
Dr_Sorin_Baila_Sanador
Cum a fost tratat un bărbat cu anevrism voluminos de aortă
imagine principala
De ce se mută grăsimea în jurul abdomenului în perioada menopauzei? Și ce poți face pentru a stopa procesul
img articol gineco
Cum ajută controalele ginecologice regulate la prevenirea problemelor de sănătate feminină
Partenerii noștri
Pe Roz
Fazele Lunii în noiembrie 2025. Pe ce dată avem Luna Nouă și Luna Plină și ce energii ne aduc
Cancan
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat! Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: Abuzurile erau...
Fanatik.ro
Strategia jucătorului Under 21, cheia secretului în SuperLiga!? Dezvăluirile lui Marius Șumudică: “Uitați-vă...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a anunțat ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram: „Fiecare dă cât poate pentru echipă”
Adevărul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali...
Playtech
Cât costă să faci un gard de lemn, în 2025? Preţuri pentru un metru liniar
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Mirel Rădoi n-a stat deloc pe gânduri: mesaj tranșant pentru Ștefan Baiaram
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Sebastian Stan, după șapte filme în universul Marvel: "Am crescut ca persoană și ca actor, dar au fost doar...
Adevarul
Escroacele de război. Fenomenul „văduvelor negre” ia amploare în Rusia
Newsweek
RECORD: 87 de dosare de pensie judecate la CCR într-o singură zi. Ce decizii au primit pensionarii? DOCUMENT
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
A fost creat un antibiotic care învinge tuberculoza rezistentă. Ar putea salva milioane de vieți
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Christina Applegate, mărturisiri dureroase despre fostul ei iubit mort de supradoză: „Am încercat totul, dar...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...