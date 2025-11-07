Locul de pe harta României unde medicina întâlnește speranța: Spitalul Regina Maria Timișoara devine Centru European de Flebologie

Pentru mulți pacienți, afecțiunile venoase înseamnă ani de disconfort, dureri, edeme sau limitări care le schimbă viața de zi cu zi. Mersul devine o provocare, odihna nu mai aduce alinare, iar activitățile simple se transformă într-un efort constant.

În mijlocul acestor realități, de la Timișoara vine o veste care aduce speranță: un centru medical românesc a atins standardele de excelență recunoscute la nivel european în tratarea bolilor venoase.

Spitalul REGINA MARIA Timișoara, a fost acreditat de Comitetul European de Flebologie, organism al Uniunii Europene a Specialităților Medicale de la Bruxelles, ca Centru European de Formare în Flebologie.

Această recunoaștere, unică în România, confirmă nivelul de excelență atins de instituția medicală și reprezintă o validare a expertizei internaționale a Prof. Dr. Mihai Ionac, chirurg vascular și formator de prestigiu în domeniul flebologiei moderne.

„Este o onoare și totodată o responsabilitate să primim această acreditare. Ea confirmă faptul că la Timișoara se practică o medicină de nivel european, care îmbină tratamentul de vârf al bolilor venoase cu educația medicală și formarea continuă a specialiștilor. Ne dorim ca acest centru să devină un reper pentru flebologia modernă în Europa de Est”, declară Prof. Dr. Mihai Ionac.

Prof. Dr. Mihai Ionac

Flebologia, o specialitate cu impact real asupra vieții pacienților

Flebologia este o ramură a chirurgiei vasculare care se ocupă cu diagnosticul, tratamentul și prevenția bolilor sistemului venos. Este un domeniu care influențează direct calitatea vieții pacienților, pentru că bolile venoase afectează zilnic milioane de oameni din întreaga lume.

La prima vedere, flebologia poate părea o specialitate de nișă. În realitate, ea acoperă o gamă largă de afecțiuni - de la varice, considerate adesea doar o problemă estetică, până la insuficiența venoasă cronică, tromboza venoasă profundă sau malformațiile venoase, patologii care pot avea complicații severe sau invaliditate, dacă nu sunt tratate la timp.

„Bolile venoase nu sunt o problemă estetică. Ele pot afecta serios viața de zi cu zi și, în unele cazuri, pot pune viața în pericol. De aceea este esențial ca pacienții să se adreseze din timp unui medic, pentru a primi tratamentul adecvat”, subliniază Prof. Dr. Ionac.

Pentru pacienți, această specialitate nu înseamnă doar tratament, ci recuperarea confortului, a mobilității și a încrederii în propriul corp. Mulți dintre cei care ajung la Timișoara vin după ani de încercări nereușite, iar diferența o face exact abordarea modernă și empatică pe care o oferă echipa centrului.

Tehnici moderne care schimbă vieți - de la durere la libertate

Unul dintre motivele pentru care centrul din Timișoara a primit recunoașterea europeană este nivelul tehnologic și complexitatea tratamentelor disponibile.

Pacienții beneficiază de proceduri minim invazive de ultimă generație, care scurtează timpul de recuperare și reduc riscul de complicații. Printre acestea se numără stentarea venoasă, o tehnică revoluționară în flebologia modernă.

Această metodă, considerată standardul de aur pentru afecțiuni precum sindromul May-Thurner sau tromboza venoasă profundă ilio-femurală, permite restabilirea rapidă a fluxului sangvin și îmbunătățește semnificativ starea generală a pacientului. Rezultatele sunt adesea spectaculoase: pacienții își recapătă mobilitatea și pot reveni la o viață activă, uneori chiar la câteva zile după intervenție.

„Avantajul acestor tehnici moderne este că putem interveni cu precizie, oferind pacienților soluții sigure și eficiente acolo unde, în trecut, opțiunile erau limitate și mult mai invazive. Medicina vasculară a evoluat enorm, iar pacienții din România au acum acces la aceste standarde europene”, explică medicul.

În cadrul Spitalului Premiere, fiecare caz este evaluat de o echipă multidisciplinară, care reunește chirurgi vasculari, imagiști și specialiști în recuperare medicală. Această abordare integrată face ca tratamentele să fie nu doar eficiente, ci și adaptate fiecărui pacient în parte.

Educație și formare, moștenirea pentru generațiile viitoare

Rolul acestui centru nu se limitează doar la îngrijirea pacienților. Componenta educațională este la fel de importantă, pentru că deschide drumul formării unei noi generații de specialiști. „Un centru medical nu înseamnă doar tratamente de succes, ci și transmiterea experienței către tinerii medici. Cred că responsabilitatea noastră este să formăm specialiști care să ducă mai departe aceste standarde și să ofere pacienților din România acces la îngrijiri de cea mai bună calitate”, adaugă Prof. Dr. Ionac.

Prin această acreditare, Spitalul Regina Maria Timișoara și echipa coordonată de Prof. Dr. Mihai Ionac consolidează poziția Timișoarei pe harta europeană a centrelor dedicate flebologiei. Cu o infrastructură modernă și o abordare multidisciplinară, spitalul confirmă rolul său de reper în chirurgia vasculară și în managementul patologiei venoase. Este o recunoaștere care nu doar onorează, ci și obligă, punând România în rândul țărilor europene care contribuie activ la dezvoltarea și perfecționarea medicinei vasculare.

Pentru sistemul medical românesc, este un pas important înainte, un semn clar că medicina de top se poate face și acasă, cu aceeași rigoare și pasiune ca oriunde în Europa.

Editor : A.D.V.