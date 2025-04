Lupta pentru două vieți: Iulia, mama care a învins cancerul în sarcină după ce a cerut a doua opinie de la dr. Gheorghe Peltecu

Diagnosticul de cancer vine prima dată cu o povară foarte mare și milioane de întrebări, iar după un timp se instalează o voință puternică de a lupta pentru viața ta. O forță interioară te motivează să nu te lași învinsă și să treci toate obstacolele doar pentru a ajunge #SănătoasăAcasă.

Cancerul înseamnă în primul rând frica pentru viața ta. Însă atunci când boala nu îți amenință doar viața ta, ci și cea a bebelușului care nici nu a făcut cunoștință încă cu lumea înconjurătoare, ai toate motivele să lupți.

Iulia este o femeie și o mamă luptătoare. În ochii familiei și a fetițelor ei, este o eroină care nu doar că a învins cancerul de col uterin, însă a născut-o în siguranță pe fiica ei, Petra, când recomandarea a fost de a face avort.

Un diagnostic neașteptat

În luna a patra de sarcină, când totul era sub control, Iulia a descoperit niște scurgeri maronii și a plecat de urgență la un spital public de obstetrică-ginecologie. Inițial, la prima consultație medicii au crezut că este vorba de o complicație minoră a sarcinii, însă investigațiile amănunțile au dezvăluit un diagnostic mult mai grav – cancer de col uterin în stadiul II.

„Pentru a-mi salva viața și a face tratamentul, medicii mi-au recomandat avortul. Aș fi pierdut copilul, dar aș fi avut șansa să mă tratez”, povestește Iulia.

A doua opinie medicală care a schimbat totul

Iulia nu a putut accepta soluția recomandată de medici: „Mi se părea ireal că trebuie să aleg între viața mea și viața copilului meu”, își amintește ea. Încurajată de familie și cu inima făcută ghem, Iulia a ajuns la Prof. Univ. Dr. Gheorghe Peltecu, medic primar obstetrică-ginecologie la Ponderas Academic Hospital, care are o experiență de peste 37 de ani în tratarea cancerelor de col uterin și care a adus contribuții importante în rafinarea tehnicilor chirurgicale pentru afecțiunile ginecologice, prin abordări minim invazive.

Medicul a primit-o cu mult calm și răbdare, empatizând cu situația dificilă în care se afla: „Am examinat-o, am ascultat-o și i-am explicat că este vorba despre un stadiu avansat local al bolii, care nu are însă indicație de tratament chirurgical. În schimb, i-am spus că menținerea sarcinii este posibilă, cu condiția administrării unui tratament citostatic, care poate împiedica progresia bolii fără a afecta fătul. La termen, nașterea urma să aibă loc prin operație cezariană, urmată de tratamente definitive de chimioterapie și radioterapie”, a povestit medicul.

Prof. Univ. Dr. Gheorghe Peltecu, medic primar obstetrică-ginecologie la Ponderas Academic Hospital

Monitorizare atentă și un plan terapeutic bine stabilit

Dr. Peltecu i-a recomandat să rămână sub îndrumarea unei echipe medicale cu experiență în tratarea unui astfel de diagnostic și a sfătuit-o să meargă cu încredere la Dr. Andrea Crăciunescu, medic specialist oncologie medicală în cadrul Ponderas Academic Hospital. Întâlnirea cu Dr. Crăciunescu a liniștit-o și mai mult pe Iulia. Atunci a înțeles că nu va trece singură prin această luptă, ci va avea alături medici extraordinari care vor face totul pentru viața ei și a bebelușului: „Doamna doctor Crăciunescu a fost pentru mine mai mult decât un medic. A fost ca o familie. Nu am cuvinte să spun cât de mult m-a ajutat în tot acest proces. Îi scriam: doamna doctor, am starea aceasta, e normală? Și mereu mă liniștea”, a menționat pacienta.

Cazul Iuliei a fost discutat în cadrul Tumor Board-ului de la Ponderas Academic Hospital, unde planul terapeutic propus de Dr. Peltecu a fost validat și acceptat. Pacienta a fost monitorizată clinic și imagistic pe tot parcursul tratamentului, iar evoluția sarcinii a fost atent supravegheată de un medic specializat în ecografia fetală, în cadrul aceluiași spital public unde fusese inițial diagnosticată.

Tratament citostatic în sarcină: o luptă strânsă pentru două vieți

Tratamentul citostatic a fost stabilit de Dr. Crăciunescu, conform ghidurilor internaționale de conduită oncologică.

Iulia a început tratamentul în săptămâna 21 de sarcină, iar procesul a fost unul extrem de dureros și epuizant. În tot acest timp, fătul a fost monitorizat ecografic constant, asigurându-se că dezvoltarea sa nu este afectată de tratamentele administrate mamei.

„Pacienta a răspuns bine la tratament, iar împreună am decis momentul oportun pentru oprirea chimioterapiei și programarea cezarienei, astfel încât organismul să aibă timpul necesar să se refacă”, explică medicul.

Când se simțea copleșită, fetița ei din burtică îi dădea motive să nu renunțe: „Petra a fost foarte activă cât am fost însărcinată și parcă, de fiecare dată când venea câte un gând negativ, ea începea să se miște, să dea din piciorușe. Asta îmi dădea curaj și putere.”

Nașterea și continuarea luptei pentru viață

La trei săptămâni de la ultima sesiune de chimioterapie, Iulia a născut prin cezariană o fetiță perfect sănătoasă: „A fost un miracol. Toți se așteptau ca Petra să se nască prematur, dar nu a avut nicio problemă de sănătate. Am născut un copil perfect sănătos și acum, privind-o, știu că am făcut alegerea corectă”, mărturisește pacienta.

Nașterea fetiței a fost un moment de bucurie, dar povestea Iuliei era departe de a se încheia. După o scurtă perioadă de recuperare, a trebuit să reia lupta cu boala, care nu dispăruse. Ba mai mult, la o lună după naștere, un examen RMN avea să îi dea o veste neașteptată: tumora crescuse din nou, ajungând la dimensiunile inițiale. Acest rezultat însemna că urma să înceapă un nou ciclu de tratament, mult mai agresiv, pentru că avea nevoie nu doar de chimioterapie, ci și de radioterapie, tratament care nu fusese posibil în timpul sarcinii

Încrederea în echipa medicală și dorința de a trăi

În ciuda suferinței, Iulia nu și-a pierdut niciodată speranța. A avut încredere în echipa medicală și în Dumnezeu, convingându-se că trebuie să lupte până la capăt. După câteva luni de tratament intens, a venit momentul unui nou RMN, care avea să arate rezultatele luptei sale - tumora dispăruse: „Nu pot să descriu în cuvinte ce am simțit atunci. A fost o minune".

Acum, fiecare zi petrecută alături de familie este un dar prețios pentru Iulia: "Abia când treci printr-o astfel de experiență îți dai seama cât de importantă este sănătatea. Viața poate fi schimbată într-o secundă și trebuie să învățăm să prețuim fiecare moment", adaugă ea.

„Fiecare caz este unic, dar am reușit să o ajutăm pe Iulia să treacă prin această perioadă dificilă. În orice tip de cancer, este extrem de importantă echipa multidisciplinară, care să ia împreună cea mai bună decizie pentru pacient. În cazul ei, această echipă a fost formată din chirurgi ginecologi, oncologi, radiologi și anatomopatologi. Împreună a trebuit să găsim cea mai bună soluție pentru ea", a explicat Dr. Andrea Crăciunescu.

Cancerul de col uterin este unul dintre cele mai frecvente cancere ginecologice și este strâns legat de infecția cu HPV. Incidența cancerului în timpul sarcinii este de aproximativ 1 caz la 1000 de sarcini, iar cele mai comune localizări sunt: pe primul loc cancerul de sân, urmat de cel de col uterin, apoi cancerele hematologice. Momentul diagnosticului este esențial pentru stabilirea unui plan de tratament care să ofere șanse maxime atât mamei, cât și copilului.

„Există anumite scheme de chimioterapie care pot fi administrate din trimestrul al doilea de sarcină, fără a afecta copilul. Singura condiție este ca pacienta să fi trecut de săptămâna 16 de sarcină. În cazul Iuliei, tratamentul pe care l-am ales are studii de administrare în timpul sarcinii și a fost aplicat conform celor mai recente ghiduri oncologice", explică Dr. Crăciunescu.

În drumul Iuliei spre vindecare, un rol esențial l-au avut atât încrederea și deschiderea ei față de recomandările echipei medicale, cât și experiența și profesionalismul medicilor care i-au ghidat fiecare decizie. TOTUL pentru ca ea și fetița ei, Petra, să se întoarcă bine acasă, unde le așteaptă noi amintiri, curiozități și bucurii pe care le poți experimenta cu sufletul deschis doar atunci când ești în siguranță și sănătos.

