Prevenția se extinde în familie: abonații Regina Maria pot oferi gratuit abonamente medicale celor dragi

Toți abonații Regina Maria pot oferi luna aceasta, gratuit, câte un Abonament Aniversar, unui număr de până la trei persoane apropiate. Astfel, beneficiile unui abonament medical pot ajunge și la copii, părinți, bunici sau alte persoane dragi, care nu beneficiază deja de aceastea.

Fiecare Abonament Aniversar este valabil timp de 12 luni și include un screening anual în valoare de 545 RON, acces 24/7 la Healthline și reduceri la numeroase alte servicii medicale. Inițiativa marchează 30 de ani de la introducerea abonamentelor medicale pe piața din România.

Cum au schimbat abonamentele relația românilor cu prevenția?

Datele unui studiu* realizat anul acesta arată că românii asociază abonamentele medicale, în primul rând, cu un acces mai simplu la servicii medicale și cu o mai bună predictibilitate în gestionarea propriei sănătăți. 57% dintre respondenți consideră că abonamentele au încurajat controalele regulate și prevenția, 38% spun că au redus stresul asociat accesului la servicii medicale, iar 33% apreciază predictibilitatea mai mare a costurilor și accesibilitatea pe care acestea le oferă.

Când vine vorba despre copii și vârstnici fără abonament medical, respondenții indică, însă, în continuare o serie de obstacole concrete în accesarea serviciilor medicale.

În cazul copiilor, aproape 7 din 10 respondenți menționează fie dificultatea de a obține rapid o programare, indicată de 42% dintre ei, fie costurile consultațiilor și investigațiilor repetate, semnalate de 29% dintre aceștia.

În cazul persoanelor vârstnice, aproximativ 3 din 4 respondenți indică drept principale dificultăți costurile controalelor frecvente, menționate de 38%, sau timpii mari de așteptare, indicați de 37% dintre aceștia.

„Obiectivul nostru este ca fiecare român să își facă cel puțin un screening pe an. Un gest atât de simplu poate avea un impact care merge dincolo de sănătatea individuală: mai multe probleme identificate la timp pot însemna mai puține situații care ajung în urgență, mai puține spitalizări și tratamente complexe și mai puțină presiune asupra pacienților, familiilor, angajatorilor și sistemului medical. Prevenția este una dintre investițiile de care beneficiază întreaga societate”, completează Andreea Minuță, Director Executiv al Diviziei de Abonamente Regina Maria.

Importanța prevenției se învață în familie

Inițiativa aniversară vine pe fondul unei tendințe deja vizibile în rândul abonaților Regina Maria: datele companiei arată că numărul abonamentelor pentru membrii familiei a crescut semnificativ în ultimii ani.

„Astăzi, aproximativ 1 din 5 angajați din mediul privat din România are un abonament Regina Maria. Este o infrastructură importantă de acces la sănătate, construită în timp. Traversăm o perioadă în care presiunea financiară se simte tot mai mult în bugetele familiilor, iar costul unor investigații de bază nu ar trebui să fie motivul pentru care un control este amânat. De aceea, ne-am dorit ca această aniversare să se traducă într-un gest cu utilitate concretă, care să îi ajute pe oameni să ducă grija pentru sănătate mai departe, către cei care contează pentru ei.”, completează Andreea Minuță.

*Studiu realizat de Rețeaua de sănătate Regina Maria, martie 2026, pe un eșantion reprezentativ (peste 1.000 români)

Editor : A.D.V.