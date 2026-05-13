Prima luptă pentru viață: cum colaborează medicii în intervențiile esențiale la nou-născuți

În maternitate, unele povești încep diferit. Nu cu liniște, ci cu intervenții rapide, decizii dificile și multă presiune. Dar exact în aceste momente se vede cel mai clar rolul echipei medicale. Neonatologul și chirurgul nu lucrează separat, ci ca un mecanism perfect sincronizat, iar de această colaborare depinde, de multe ori, șansa la viață a unui nou-născut.

În spatele fiecărui caz este o cursă contra cronometru, în care fiecare minut contează, iar succesul nu depinde doar de intervenția chirurgicală, ci de o echipă întreagă: neonatologi, chirurgi pediatri, anesteziști și alți specialiști.

Medicii explică, pentru Digi24.ro, ce înseamnă cu adevărat această luptă, de la primele minute după naștere până la recuperarea pe termen lung.

Prima clipă: când medicii preiau controlul

Cele mai frecvente urgențe chirurgicale apar din cauza unor malformații severe, uneori incompatibile cu viața fără intervenție rapidă.

Totul începe imediat după naștere. „Primele măsuri pe care le luăm au ca rol stabilizarea imediată a nou-născutului”, explică Dr. Cătălina Iordan, medic primar neonatolog, în cadrul Regina Maria.

În funcție de diagnostic, intervențiile pot fi extrem de specifice. Dr. Diana Damian, medic primar neonatologie subliniază că „Stabilizarea respiratorie și hemodinamică, menținerea normotermiei și protecția structurilor expuse, adaptate la tipul de anomalie congenitală sunt primele măsuri pe care echipa le implemtează”. Pentru că de multe ori, aceste gesturi fac diferența dintre viață și moarte.

Dr. Diana Damian, medic primar neonatologie

Caz real: nou – născut cu hernie diafragmatică

Un exemplu concret arată cât de rapid trebuie să acționeze echipa. „Un nou-născut diagnosticat intrauterin cu hernie diafragmatică a fost intubat din sala de naștere, ventilat mecanic și stabilizat cardio-respirator. S-au efectuat investigații și s-a luat imediat legătura cu chirurgul”, explică medicul neonatolog Damian. Aceasta continuă și spune că decizia a fost una rapidă: „După evaluarea completă, s-a hotărât intervenția chirurgicală, iar evoluția postoperatorie a fost favorabilă”.

Un caz similar confirmă importanța sincronizării. Medicul Cătălina Iordan povestește cum „întreaga echipă s-a mobilizat rapid, copilul a fost stabilizat în terapie intensivă neonatală, iar intervenția chirurgicală a fost realizată cu succes, copilul fiind ulterior sănătos și îngrijit în familie”.

Ce face fiecare medic în situații critice – roluri clare, obiectiv comun

Colaborarea nu este întâmplătoare, ci foarte bine structurată. Neonatologul este primul care intervine, asigură echilibrul hemodinamic, suportul respirator și corectarea tulburărilor metabolice, pregătind pacientul pentru intervenție.

Chirurgul vine cu decizia operatorie - „Evaluarea chirurgicală confirmă diagnosticul și stabilește momentul optim al intervenției, în funcție de starea copilului”, completează Denisa Cănuț, medic primar chirurgie pediatrică în cadrul Regina Maria.

Totul funcționează doar împreună, după cum subliniază dr. Cănuț, iar „colaborarea strânsă între neonatolog și chirurg permite alegerea momentului optim și reducerea riscurilor”.

Dr. Denisa Cănuț, medic primar chirurgie pediatrică în cadrul Regina Maria

Chirurgia începe înainte de operație

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care medicii îl subliniază este că operația nu este primul pas. Chirurgia neonatală de succes începe înainte de bisturiu. Mai exact, cel mai important factor este stabilitatea fiziologică optimă a nou-născutului înainte de intervenție. Cu alte cuvinte, fără stabilizare corectă, riscurile cresc semnificativ.

Intervențiile la nou-născuți sunt printre cele mai dificile din medicină. „Structurile anatomice sunt foarte mici, țesuturile fragile, iar rezerva fiziologică limitată”, explică medicul chirurg. În plus, „nou-născuții sunt extrem de vulnerabili din cauza imaturității organelor și se pot decompensa rapid”, mai completează acesta.

Prematuritatea complică și mai mult situația. Dr. Cătălina Iordan, unul dintre cei mai experimentați medici neonatologi subliniază faptul că „riscurile sunt mai mari, iar nevoia de suport intensiv crește semnificativ în cazul bebelușilor născuți înainte de termen”.

Momente critice, decizii în timp real

Situațiile se pot schimba de la un minut la altul. „Abordarea este una de tip resuscitare continuă și reevaluare dinamică”, explică dr. Damian. Asta înseamnă: monitorizare permanentă, ajustarea tratamentului în timp real, uneori schimbarea planului operator.

Deși neonatologul și chirurgul sunt în prim-plan, echipa care îngrijește un nou născut cu probleme este mult mai mare. Dr. Iordan punctează faptul că „în evaluare sunt implicați obstetricianul, medicul care identifică anomaliile fetale, cardiologul, neonatologul, chirurgul pediatru și anestezistul. Succesul depinde de echipă, experiența acesteia, comunicarea și coordonarea”.

Relația cu părinții – parte din tratament

În paralel cu intervențiile medicale, există o altă misiune importantă: comunicarea cu părinții. Dr Damian amintește că „nu este vorba doar despre transmiterea de informații medicale, ci despre ghidarea părinților într-o situație extrem de stresantă”. De aceeași părere este și medicul chirurg, Dr. Denisa Cănuț - „Comunicarea trebuie să fie empatică, clară și onestă”.

Medicii spun că, dincolo de intervenții și protocoale, unul dintre cele mai importante lucruri pe care părinții trebuie să le înțeleagă este că un astfel de diagnostic nu înseamnă automat un verdict final. Multe dintre malformațiile descoperite la naștere pot fi tratate cu succes, mai ales atunci când intervenția este rapidă și bine coordonată.

În același timp, drumul nu este întotdeauna liniar. Evoluția unui nou-născut aflat în terapie intensivă poate aduce atât momente de speranță, cât și episoade dificile, în care starea copilului se poate schimba de la o oră la alta. Este o perioadă în care răbdarea și încrederea devin esențiale.

Poate cel mai important mesaj transmis de medici este însă acesta: părinții nu trec singuri prin această experiență. În spatele fiecărui caz există o echipă întreagă - medici, asistente și specialiști - care lucrează constant, coordonat, pentru a oferi copilului cea mai bună șansă la viață.

În neonatologie, fiecare secundă contează, iar succesul nu ține doar de o operație reușită, ci de o succesiune de decizii corecte luate în echipă.

La Ponderas Academic Hospital, astfel de cazuri arată cât de important este ca medicina de urgență neonatală să se bazeze pe echipe multidisciplinare, pregătite să acționeze rapid, coordonat și integrat. În fața unor complicații care pot apărea oricând și care pot transforma primele clipe de viață într-o luptă contra cronometru, fiecare decizie contează. Aici, siguranța, tehnologia, experiența medicală și empatia se completează într-un model de îngrijire în care lucrurile se fac în echipă, cu obiectivul de a salva două vieți în același timp – pe cea a mamei și pe cea a copilului.

Din decembrie 2025, activitatea Maternității și a Centrului de Chirurgie Fetală & Neonatală Regina Maria se desfășoară în cadrul Ponderas Academic Hospital, într-o structură medicală integrată care permite abordarea multidisciplinară a celor mai complexe cazuri materno-fetale. Această etapă marchează consolidarea unui program medical dedicat intervențiilor înainte de naștere și îngrijirii avansate a nou-născutului.

Editor : A.D.V.