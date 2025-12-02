Live TV

REGINA MARIA dă startul Adventului Sănătății: o lună întreagă de beneficii medicale și prevenție accesibilă

Data publicării:
Imagine principala Articol susținut de Regina Maria

Pentru al treilea an consecutiv, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA lansează Calendarul Advent promoțional în aplicația Regina Maria - Contul Meu, o inițiativă care a devenit deja tradiție și un motiv în plus pentru pacienți să își pună sănătatea pe primul loc.

Între 1 și 30 decembrie, utilizatorii aplicației descoperă zilnic promoții speciale și discounturi consistente la analize, consultații, investigații și abonamente, toate gândite pentru a încuraja grija, prevenția și rutina sănătoasă la final de an.

O tradiție a prevenției, continuată datorită interesului crescut al pacienților

Lansată în 2023, campania Advent Regina Maria a generat un interes crescut din partea pacienților, demonstrând că aceștia își doresc instrumente simple și accesibile care să îi ajute să acorde mai multă atenție sănătății lor.

Rezultatele excelente și feedback-ul primit ne-au încurajat să continuăm campania și în 2025, consolidând astfel o tradiție care aduce sănătatea în luna decembrie. Pentru că anul acesta REGINA MARIA aniversează 30 de ani, marcăm acest moment oferind pacienților 30 de promoții exclusive în Calendarul Advent, un gest simbolic prin care celebrăm trei decenii de grijă și încredere. Adventul REGINA MARIA nu este doar o campanie de discounturi, ci o platformă de awareness, care oferă oamenilor motive concrete să meargă la medic, să-și facă analizele anuale, să își verifice starea de sănătate și să intre în noul an cu mai multă claritate, echilibru și grijă față de ei înșiși ”, susțin reprezentanții Rețelei.

Zeci de oferte exclusive, doar în aplicația Contul Meu

Pe parcursul celor 30 de zile, pacienții vor putea accesa în aplicație reduceri semnificative la analize esențiale, pachete de prevenție, consultații medicale, servicii dentare, investigații imagistice și abonamente.

Printre surprizele pregătite în ediția Advent 2025 se numără analize esențiale precum testările pentru nivelul de zinc și seleniu, pachete dedicate recoltării de celule stem, dar și investigații imagistice precum CT de sinusuri. De asemenea, utilizatorii vor descoperi oferte speciale pentru hemoglobina glicată și indicele HOMA, pentru testarea vitaminei D sau pentru pachetul anual de analize.

Campania include și multiple beneficii în zona de prevenție și recuperare, de la pachete de terapie individuală, ședințe de kinetoterapie, la servicii de consiliere în menopauză. Pentru pacienții care au trecut recent prin viroze, este disponibil și un pachet dedicat analizelor post-răceală, iar cei interesați de soluții personalizate pentru sănătate intestinală pot accesa testarea microbiomului. În zona de îngrijire dentară și fertilitate, Adventul aduce surprize precum igienizarea dentară cu airflow, pachete FIV sau abonamente extinse pentru îngrijirea stomatologică. Tot în aplicație pot fi activate și numeroase beneficii pentru consultații medicale, alături de reduceri la abonamentele medicale. Nu lipsesc nici beneficiile suplimentare, precum voucherul cadou disponibil în aplicație, care completează seria surprizelor de sănătate disponibile pe tot parcursul lunii decembrie.
Ofertele sunt valabile exclusiv în aplicația REGINA MARIA și se activează în zilele dedicate fiecărei surprize. Durata promoțiilor variază între 24 și 48 de ore, în funcție de tipul serviciului.

Cum accesezi surprizele Advent?

Pacienții trebuie doar să deschidă aplicația Contul Meu REGINA MARIA, disponibilă gratuit în App Store și Google Play. În fiecare dimineață, o nouă ofertă devine activă, iar utilizatorii o pot accesa cu un singur click.
Aplicația este una dintre cele mai utilizate din domeniul medical din Europa Centrală și de Est, depășind 1 milion de conturi create. Ea permite accesul la istoricul medical digital, programări rapide, recenzii ale medicilor și afișarea economiilor realizate prin intermediul abonamentelor.

Un cadou pentru tine și sănătatea celor dragi

Adventul Regina Maria este o invitație la grijă, prevenție și echilibru. Indiferent de vârstă sau stil de viață, fiecare ofertă este un mic gest de autodisciplină și un “cadou” pentru sănătatea ta. Între 1 și 30 decembrie, deschide aplicația în fiecare zi și descoperă motive reale să alegi prevenția.
Sănătatea este darul care chiar contează.

Detaliile și regulamentul campaniei sunt disponibile în Aplicația Regina Maria.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Vladimir Putin
3
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
4
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
5
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
Digi Sport
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dr. Teodor Bădescu, medic primar gastroenterologie
Ce este sindromul Gilbert
Teste de salivă pentru depistarea bolilor. Foto Getty Images
Cel mai simplu test pentru identificarea mai multor tipuri de boli. Procedura care poate detecta prezența unor forme de cancer
Poza articol 3
Cum a democratizat MedLife accesul la imagistică de top prin tehnologie și rețea națională extinsă
Articol 2 - poza
De la prelucrare manuală la drone, linii automate de analiză a probelor și AI: cum a dinamizat MedLife medicina de laborator
analize emedicale probe de laborator
Anchetă într-un spital din țară, după ce în laboratorul de analize au fost descoperite substanțe expirate. Reacția conducerii
Recomandările redacţiei
Premierul Ilie Bolojan.
Guvernul și-a asumat răspunderea pe legea care taie pensiile...
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Diana Buzoianu acuză autoritățile locale că știau de pericolul crizei...
World News - November 11, 2019
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia...
brazi
Ministerul Energiei, după oprirea centralei de la Brazi: „Sistemul...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu dă vina pe „haosul userist” pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița. Ce îi reproșează ministrei Diana Buzoianu
Ministerul Educaţiei premiază olimpici şi profesori pentru performanţele internaţionale. Ce sume vor primi
Avertismentul Maiei Sandu: Riscurile venite din partea Rusiei nu doar că nu dispar, dar vor crește
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Val de reacții după ce o femeie de 61 de ani a spulberat miturile despre intervențiile estetice: „Ar trebui...
Cancan
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de...
Fanatik.ro
Decontări electorale 2025: calendarele bisericești, pixurile și șepcile dispar din campanii. AEP blochează...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Cine e singurul român care a dat gol pe Anfield! Florin Gardoș și Bănel Nicoliță, amintiri fabuloase la 15...
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Dacă observi această culoare în uleiul de măsline, aruncă-l imediat. Detaliul care arată că este fals
Digi FM
Roxana Moise, fostă handbalistă și concurentă în primul sezon Exatlon, a murit la numai 39 de ani. A lăsat în...
Digi Sport
Hărțuită de un bărbat până a cedat psihic, Emma Răducanu a făcut anunțul
Pro FM
Erwin Bach, văduvul Tinei Turner, surprins cu o femeie misteroasă. Le-ar fi spus unor apropiați că e...
Film Now
Reuniune „BH 90210”. Tori Spelling, Brian Austin Green și Ian Ziering, în LA. Cum arată azi actorii care au...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
Ce au făcut gemenele Indiggo în SUA, de au ajuns în arest. Mama lor a făcut reclamație la adresa uneia dintre...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Catherine Zeta Jones, după ce și-a petrecut Ziua Recunoștinței în bucătărie: „Am nevoie de un an pentru a mă...
UTV
Adela Popescu a împodobit bradul de Crăciun alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți. Imaginile au cucerit...