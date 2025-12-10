Stenoza aortică, boala care îngreunează respirația și obosește inima. De ce nu trebuie ignorată?

Stenoza aortică este o afecțiune a valvei aortice, structura care permite sângelui să circule din ventriculul stâng către întregul organism. Atunci când această valvă se îngustează și nu se mai deschide complet, inima este forțată să depună un efort tot mai mare pentru a pompa sângele. În timp, această solicitare excesivă determină modificări ale mușchiului cardiac și poate duce la insuficiență cardiacă.

„Stenoza aortică este o patologie care apare la nivelul valvei aortice. Pacienții, de obicei, se prezintă la doctor pentru unul din două evenimente. Fie și-au pierdut cunoștința la efort sau chiar doar ridicându-se din pat, ceea ce noi numim sincopă, fie prezintă fenomene de insuficiență cardiacă”, explică dr. Cătălin Trifan, medic primar chirurgie cardiovasculară la Ponderas Academic Hospital.

Există două forme principale ale bolii: cea congenitală, prezentă încă de la naștere, și cea degenerativă, întâlnită cel mai frecvent la persoane în vârstă, la care valva se îngroașă și se calcifică în timp.

Semne și simptome care trebuie luate în serios

Simptomele stenozei aortice apar treptat și pot fi confundate cu efectele normale ale înaintării în vârstă. Lipsa de aer, oboseala accentuată la efort, senzația de „sete de aer” sau umflarea picioarelor sunt manifestările cele mai frecvente. Unul dintre semnalele de alarmă majore este sincopa (pierderea bruscă a cunoștinței), care indică faptul că inima nu reușește să livreze creierului suficient sânge în momente de solicitare.

„În mod cronic, inima nu este capabilă să livreze suficient de mult sânge, iar sângele care ar trebui să circule în organism stagnează înapoi în plămâni”, explică dr. Trifan. Netratată, boala evoluează în insuficiență cardiacă severă și crește riscul de moarte subită.

De ce este importantă evaluarea într-un centru specializat

Diagnosticul corect nu se rezumă la o simplă ecografie cardiacă. Pacientul trebuie evaluat într-un centru dedicat patologiei cardiovasculare, unde lucrează mai multe specialități împreună. „Pentru ca pacientul să primească cea mai bună opțiune de tratament, trebuie investigat din multe puncte de vedere și gândit de multe minți de specialități diferite”, subliniază medicul.

În astfel de centre, cazul este analizat de cardiolog, cardiolog intervenționist, imagist, chirurg cardiovascular și anestezist, echipă cunoscută ca Heart Team. Această abordare integrată garantează alegerea tratamentului optim și în deplină siguranță.

Tratament: TAVI sau intervenție chirurgicală?

Tratamentul medicamentos nu poate vindeca stenoza aortică, ci doar ameliorează pentru scurt timp simptomele. Soluția corectă este întotdeauna intervențională sau chirurgicală.

Procedura TAVI este minim invazivă și constă în introducerea unei valve noi printr-o arteră, fără deschiderea sternului. Este recomandată pacienților vârstnici sau fragili. „Este o procedură cu cele mai mici complicații pe termen scurt și mediu pentru pacienții la care chirurgia clasică este riscantă”, explică dr. Trifan.

La pacienții mai tineri sau în stare bună, valva stenozată se îndepărtează chirurgical și se înlocuiește cu una artificială, printr-o operație minim invazivă, cu incizii reduse, fie pe stern, fie între coaste.

„Pacienții vârstnici sunt în general propuși pentru TAVI, în timp ce pacienții tineri sunt orientați către intervenția chirurgicală”, completează medicul.

Stenoza aortică este o boală serioasă, dar tratabilă dacă este diagnosticată și abordată la timp. Cu tehnicile intervenționale și chirurgicale moderne, pacienții pot reveni la o viață activă și confortabilă.

„Important este ca pacienții să se adreseze la timp unui specialist și să fie evaluați într-un centru cu experiență. Inima nu poate fi înlocuită, dar valva poate”, spune dr. Cătălin Trifan.

Calitatea vieții și siguranța pacientului depind de momentul în care acesta alege să se prezinte la consult. A ignora simptomele înseamnă a permite bolii să avanseze. Iar în cazul stenozei aortice, timpul contează.

