Regina Maria oferă reduceri de până la 45% la abonamentele medicale individuale

De Black Friday, tot mai mulți români profită de reduceri pentru a-și face stocuri de produse esențiale, de la cafea și detergent, până la produse de igienă sau hrană pentru animale. Așa cum ne planificăm din timp cumpărăturile și bugetul, este important să ne asigurăm și accesul la servicii medicale pentru întregul an. Un abonament medical devine astfel un „stoc de sănătate”, care îți oferă acces atât la consultații și investigații atunci când ai nevoie, cât și la servicii de prevenție și monitorizare. Anul acesta, Regina Maria include abonamentele medicale în ofertele de Black Friday, cu reduceri de până la 45%, în perioada 20–26 noiembrie 2026.

Ce se ascunde în spatele cumpărăturilor de Black Friday? Mai mult decât dorința de a economisi

Obiceiul de a cumpăra produse în avans nu pornește exclusiv de la preț. Pentru unele persoane, este o modalitate practică de a gestiona bugetul familiei. Pentru altele, faptul că au acasă rezerve pentru lunile următoare aduce și un sentiment de siguranță, mai ales într-un context economic instabil.

„Într-un context economic imprevizibil, cumpărarea produselor necesare ne oferă senzația că putem controla măcar o parte din viitor. Poate nu știm cât vor crește prețurile, dar știm că pentru următoarele luni avem anumite nevoi acoperite. Aș spune că Black Friday nu mai este doar despre plăcerea de a cumpăra ceva ce ne dorim, ci și despre satisfacția de a fi prevăzători. Nu renunțăm neapărat la recompensă, ci se schimbă ceea ce percepem ca fiind o recompensă.”, explică Alexandra Ivan, psihoterapeut în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria.

Experiențele personale, responsabilitățile familiale și nevoia de predictibilitate pot influența alegerile fiecăruia. Indiferent de motivație, cumpărăturile planificate au un element comun: permit anticiparea unor nevoi și acoperirea lor în condiții mai avantajoase.

De la stocuri de produse, la „stocuri” de sănătate

Dacă în cazul produselor de uz zilnic putem estima relativ ușor necesarul pentru lunile următoare, în privința sănătății planificarea înseamnă, în primul rând, acces la controale periodice, consultații și investigații preventive. De Black Friday, avantajul financiar devine și mai evident, după cum explică Andreea Minuță, Director Executiv al Diviziei de Abonamente Regina Maria:

„Un abonament medical îți oferă acces la servicii de care poți avea nevoie pe tot parcursul anului, de la consultații, la analize de rutină sau investigații. Iar de Black Friday, îl poți avea la un preț și mai avantajos. De exemplu, Comfort Plus, cel mai vândut abonament individual REGINA MARIA, beneficiază de o reducere de 45% și ajunge să coste aproximativ cât două consultații achitate separat. În schimb, ai incluse șase consultații, un set anual de analize, acces 24/7 la Healthline și reduceri de până la 50% la servicii de laborator, imagistică și kinetoterapie.”

Dincolo de avantajele financiare, un abonament medical poate simplifica și aspectele practice ale accesului la servicii medicale, de la identificarea medicului potrivit și gestionarea programărilor, până la accesul la istoricul medical prin intermediul dosarului digital. Reducerea acestor obstacole poate face mai ușoară integrarea controalelor preventive în viața de zi cu zi.

„Accesul facil la servicii medicale poate transforma grija difuză, într-o acțiune concretă, reducând barierele logistice și psihologice care ne împiedică să avem grijă de sănătate în mod preventiv.”, explică Simona Simboan, psihoterapeut în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria.

Campania Regina Maria de Black Friday pentru abonamentele medicale individuale se desfășoară în perioada 20–26 noiembrie 2026, cu reduceri de până la 45%. Informațiile despre abonamentele disponibile, beneficiile incluse și condițiile de achiziție pot fi consultate pe shop.reginamaria.ro.

Editor : A.D.V.