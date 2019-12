Elena Tănase și campania „1989. Anul care a schimbat lumea” au ajuns la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București

Una dintre întrebările adresate de elevi Elenei a fost: Ce a făcut diferența între iarna lui 1989 și alți ani în care românii nu au avut curaj să se revolte?



"Nu a fost vorba de lipsă de curaj. Erau curajoși, dar erau și raționali. Popoarele din Europa au devenit libere imediat ce au putut să o facă. Liderul URSS, Gorbaciov, le-a atras atentia dictatorilor comunisti din Europa Centrala si de Est ca daca popoarele lor se vor revolta, Moscova nu va mai interveni militar, cum o facuse in Ungaria in 1956, sau in Cehoslovachia, in 1968, in sprijinul lor. In afara de N. Ceausescu, toti au inteles ca daca nu fac reforme, vor fi rasturnati se la putere, mai mult sau mai putin violent", a răspuns jurnalista.





