Video AUR anunță că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Ce motive invocă formațiunea

Foto: AUR

Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat, într-o conferință de presă, că se va retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Formațiunea lui George Simion susține că a luat această decizie pentru a nu „fragmenta și mai mult voturile”.

„Deși am fost acuzați de vrute și nevrute, în fața unui moment de cotitură pentru românii de peste Prut decizia noastră este de a nu fragmenta și mai mult votul din data de 28 septembrie.

AUR se retrage din această cursă și pentru a nu produce și mai multă dezbinare și a nu dezorienta publicul. Avem simțul datoriei împlinite! Nu vrem să fim acuzați că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă”, au transmis reprezentanții formațiunii.

