Parada de 1 decembrie. Povestea tânărului care va defila în amintirea tatălui său, mort în misiune

Parada de 1 decembrie are semnificaţii aparte pentru o parte dintre protagonişti. De exemplu, pentru unul dintre pompieri înseamnă o schimbare a cursului vieții proprii după ce tatăl său, fost pompier, a murit în misiune. Tânărul de doar 19 ani va defila în faţa românilor cu ochii spre cer în încercarea de a-i călca pe urme tatălui său.

Faceți cunoștință cu Andrei Boitan, căruia o dramă imensă i-a schimbat cursul vieții. Andrei a rămas fără tată în urmă cu 5 ani. De curând și-a dat seama că vrea să îi calce pe urmele părintelui său.

Pompier de meserie, militarul și-a pierdut viața în misiune în Fetești. Încerca să salveze doi muncitori prinşi sub un mal de pământ.

Cătălin Chirică, purtătorul de cuvând al IGSU: Din nefericire acum 5 ani am pierdut un camarad, un coleg de-al nostru, salvator, dar uite că acum în an centenar am câştigat. Băiatul lui şi-a dorit foarte mult, iar Andrei este un băiat deosebit. Putea să aleagă o altă armă, să fie poliţist, să fie jandarm, dar a ales să vină şi să calce pe urmele tatălui său.

În urmă cu două săptămâni, Andrei a avut parte de o surpriză. A fost selectat printre cei care vor defila pe sub Arcul de Triumf.

Andrei Boitan: Îmi e dor de el, dar încerc să trec peste, să-i ajut pe oameni aşa cum a făcut-o şi el şi să-l fac mândru.

Nu este singurul pompier pentru care 1 decembrie are o însemnătate aparte. Şi Mugurel Costache va defila în faţa românilor de Ziua Naţională. Bărbatul a devenit cunoscut după ce a salvat de la moarte un bărbat suprins de un incendiu.

Mugurel Costache, pompier: Când am ajuns acolo incendiul se manifesta foarte puternic, flăcările ieşeau pe geam. Ni s-a spus că în casă este o persoană, o victimă. Am găsit victima, dar şi un căţeluş care era pitit sub o plapumă din cauza incendiului. L-am scos, l-am dus afară, l-am aşezat şi m-am apucat să-i fac respiraţie gură la gură. Nu m-am mai confruntat cu o situaţie ca aceasta, dar am zis că trebuie să duc până la capăt misiunea să-l salvez. Singura salvare, eu eram!

De 1 decembrie câteva sute de pompieri cu tehnică specială vor defila în faţa românilor alături de celelalte structuri de forţă ale ţării.

