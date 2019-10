Digi24 dedică o săptămână Reginei-Mamă Elena. Istoria se întoarce acasă

Fără să neglijeze ştirile la zi, Digi24 dedică săptămâna 14-20 octombrie Reginei-Mamă Elena. În zilele de 18 şi 19 octombrie, rămăşiţele pământeşti ale mamei Regelui Mihai vor fi aduse în ţară de la Lausanne, Elveţia, şi vor reînhumate în incinta mănăstirii domneşti de la Curtea de Argeş. Fără să neglijeze ştirile la zi, Digi24 dedică săptămâna 14-20 octombrie Reginei-Mamă Elena. În zilele de 18 şi 19 octombrie, rămăşiţele pământeşti ale mamei Regelui Mihai vor fi aduse în ţară de la Lausanne, Elveţia, şi vor reînhumate în incinta mănăstirii domneşti de la Curtea de Argeş.

Elena Tănase, coordonatoarea campaniilor de istorie recentă de la Digi24, spune că postul de televiziune va folosi prilejul pentru a prezenta publicului larg pagini de istorie cenzurate în comunism. În anii '40, Regina Elena a salvat de furia naziştilor sute de mii de oameni, s-a opus abuzurilor ocupaţiei sovietice care a urmat şi a încercat din răsputeri, alături de fiul ei, să păstreze România în lumea liberă. Acestea şi multe altele sunt motivele pentru care Elena a fost una dintre cele mai iubite Prime-Doamne din istoria modernă a românilor.

În seria "Regina Elena. Istoria se întoarce acasă", postul de televiziune va difuza în fiecare zi, în jurnalele de știri, reportaje şi relatări dedicate Reginei-Mamă Elena. Între acestea, jurnalista Elena Tănase a acordat o atenţie specială unor file din jurnalul Reginei-Mamă, puţin cunoscute. Inclusiv povestea acestor scrieri este fascinantă. Însemnările Reginei din anii '30 au fost ascunse de nazişti, o parte în fântâna Vilei Sparta de la Florenţa, altă parte la Vatican, iar caietele din perioada ocupaţiei sovietice a României au fost scoase în secret din ţară cu ajutorul diplomaţilor britanici.

Scrierile Reginei Elena păstrează amintirea unor momente de un dramatism absolut. Aşa de pildă, Regina povesteşte presiunile violente ale URSS pentru desemnarea unui premier pro-comunist, în timp ce Transilvania de Nord, eliberată de Armata Română, trecuse, ca formă de şantaj, sub administraţie sovietică: "Astăzi a fost cea mai îngrozitoare zi", scria Regina Elena la 6 martie 1945. "Au scos armata noastră din oraş. Bucureştiul se află sub controlul tancurilor şi soldaţilor lui Malinovski. Misiunile Britanică şi Americană nu mai au nimic de adăugat. Nici un sprijin oficial. Aşa că Mihai n-are de ales. Am aflat că dacă Mihai nu accepta Guvernul Groza azi, Malinovski l-ar fi arestat în această noapte şi l-ar fi dus la Moscova. Îmi îngheaţă sângele în vine".

Elena, prinţesă a Greciei şi Danemarcei, s-a căsătorit cu principele moştenitor al României la 10 martie 1921. După renunţarea la tron a lui Carol şi divorţ, principesa s-a dedicat educației fiului său devenit moștenitor al Coroanei României la 5 ani şi 9 luni. După Restauraţie, Carol al II-lea a obligat-o să trăiască în exil. Mihai avea voie să petreacă alături de ea, la Florenţa, numai două luni pe an. Elena s-a întors în România în calitate de Regină-Mamă în contextul tragic în care Mihai a revenit la tron, în septembrie 1940. România pierduse Basarabia, Bucovina şi Transilvania de Nord. Regina şi-a ajutat fiul de 19 ani să preia responsabilităţile constituţionale, i-a fost principalul sfătuitor. Vădit filobritanică, s-a întâlnit de două ori cu Hitler ca să îi afle intenţiile, iar viaţa i-a fost ameninţată de autorii Holocaustului.

Din cauza închiderii arhivelor şi a cenzurii comuniste, istoricii nu au încă o evaluare exactă a rolului Reginei Elena în declanşarea negocierilor pentru scoaterea ţării din alianţa cu Germania nazistă şi în demersurile ulterioare pentru o intervenţie anglo-americană care să oprească comunizarea României. Dar documentele şi mărturiile deja accesibile nu lasă nicio îndoială: Regina-Mamă a fost un personaj istoric cheie în vremea celui de-al doilea război mondial şi a primilor ani ai ocupaţiei sovietice. Povestea reginei uitate a României, săptămâna viitoare la Digi24.