OSCAR 2018. Actrița care a venit îmbrăcată în aceeași rochie ca în 1962

Defilarea pe covorul roşu este prima mare probă prin care trec vedetele în seara Premiilor Oscar, chiar înainte de a intra în sală. Ochii întregii lumi şi mai ales ai criticilor de modă au fost aţintiţi pe intrarea în teatrul Dolby de pe bulevardul Hollywood. Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Margot Robbie şi Merryl Streep sunt printre actriţele lăudate pentru ţinuta aleasă în cea mai importantă seară a cinematografiei mondiale. În schimb, în vizorul criticilor au intrat Salma Hayek, Whoopi Goldberg şi Emma Stone, printre altele, deoarece hainele nu s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor. Totuşi, o actriţă a primit laude de la toată lumea.

Rita Moreno, la cei 86 de ani ai săi, a venit îmbrăcată cu aceeaşi rochie ca în 1962, atunci când a câştigat Oscarul pentru rolul din West Side Story. (Un pic modificată, totuși, în partea de sus, acum lăsând umerii mult mai dezgoliți)

- Aceasta este rochia pe care am purtat-o în 1962 atunci când am câştigat premiul Oscar, a anunțat chiar Rita Moreno.

- În 1962! Şi arată incredibil! Nu este cinstit. Chiar nu e cinstit. Arăţi mai bine acum. Eşti o femeie superbă, ştii asta, da?

- Mulţumesc, mulţumesc că asta crezi!

„Favorita mea a fost Allison Janney, deoarece cred că arată atât de încrezătoare, impunătoare şi superbă. Apoi am văzut-o pe Margot Robbie în rochie Chanel albă şi am zis că asta e favorită, apoi am văzut-o pe Jennifer Lawrence în Dior şi am zis că asta e favorita. Clar nu mă pot decide. Au fost multe ţinute grozave şi superbe”, spune Andrea Lavinthal, director la revista „People”.

Ținute apreciate au avut: Jennifer Lawrence, Nicole Kidman, Margot Robbie, Jane Fonda, Lupita Nyong'o, Sandra Bullock, Gal Gadot, Allison Janney, Judd Apatow, Leslie Mann, Hellen Mirren.

La extrema cealalată, a celor mai prost îmbrăcate vedete, au fost Viola Davies, Emma Stone, Salma Hayek.

„În fiecare an este cineva care vine în pantaloni. Este mereu un moment controversat, deoarece unii vor spune că ar fi vrut o rochie de bal grandioasă sau o rochie cu mesaj. Alţii vor spune că e foarte chic. Mie îmi place în pantaloni pe covorul roşu. Mai mult decât orice, este o ţinută confortabilă. Nu poţi să critici pe nimeni că vrea să fie comod”, spune Andrea Lavinthal, în apărarea Emmei Stone.