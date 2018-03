Oscar 2018 | Favorită la casele de pariuri, o poveste după o dramă reală

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" este favorit să ia Oscarul pentru cel mai bun film. Asta dacă judecăm după cotele de la casele de pariuri. Filmul spune povestea unei mame îndurerate care vrea cu orice preţ să-l găsească pe cel care i-a ucis fiica după ce poliţia n-a fost capabilă să-i dea vreun răspuns. Mildred Hayes, personajul principal al acestui film, are şi o variantă reală cu o poveste cel puţin la fel de sfâşietoare. Premiile Oscar vor fi transmise în această noapte în direct şi în exclusivitate în România de Digi24 şi Digi Film.

Fiica lui Marianne Chapman a dispărut în 2003. Angie plecase spre casa părinţilor alături de soţul ei. N-a mai ajuns niciodată. De atunci mama ei a pornit o luptă istovitoare pentru aflarea adevărului.

Marianne Asher-Chapman: „Avea 28 de ani când a dispărut. În ziua aceea era aniversarea nepotului meu, împlinea 5 ani, şi organizam petrecerea aici. A ajuns doar ginerele meu, cu două ore întârziere, spunându-ne că fiica mea a fugit de acasă cu un alt bărbat. Dar ştiam că nu e adevărat”.

Disperată să-şi găsească copilul, Marianne a montat mesaje pe panouri publicitare de pe marginea autostrăzii în speranţa că cineva va recunoaşte chipul fiicei sale. A oferit şi recompensă. Tot ce a primit a fost tăcere. Cinci ani mai târziu, ginerele mărturisea că şi-a ucis soţia. 15 ani mai târziu, cadavrul femeii e încă de negăsit.

Marianne Asher-Chapman: „Am fost să-l văd în închisoare şi l-am implorat să-mi spună de unde pot recupera rămăşiţele fiicei mele. N-a vrut să-mi spună. Trebuie să o găsesc pe Angie. Ca mamă trebuie să o găsesc. Nu voi renunţa niciodată”.

Chiar dacă asemănarea între cazul real şi povestea de pe marele ecran este izbitoare, regizorul spune că e doar o coincidenţă.