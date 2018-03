OSCAR 2018. Nominalizările pentru cea mai bună actriță în rol principal

Pentru al patrulea an consecutiv, Digi24 și Digi Film vor transmite, în direct și în exclusivitate, festivitatea de decernare a premiilor Academiei Americane de Film. În noaptea de duminică spre luni, invitații Digi24 vor comenta momentele de vârf ale cinematografiei anului 2017. Vedem acum cine intră în competiție pentru titlul de cea mai bună actriță în rol principal. Câștigătoarea va fi aleasă dintre următoarele cinci nume:

1. Sally Hawkins, „The Shape of Water”

Regizorul Guillermo del Torro a marturisit despre actrita Sally Hawkins că a fost prima si singura alegere pentru a interpreta rolul principal din „The Shape of Water".

Filmul spune povestea de dragoste dintre o femeie de serviciu mută și o creatură amfibiană ținută în captivitate.

Sally Hawkins se afla la a doua nominalizare după cea pentru rolul secundar din „Blue Jasmine". Iar pentru personajul Elisa din „The Shape of Water", ea ar putea primi mult râvnita statuetă pentru un rol în care nu are nicio replică.

2. Frances McDormand, „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”

Martin McDonagh a scris scenariul pentru „Three Billboards outside Ebbing, Missouri" având-o de la început în minte pe Frances McDormand. Actrița însă s-a lăsat cu greu convinsă, asta pentru că i se părea că este prea bătrână pentru acest rol.

Mildred Hayes este o mamă îndurerată și revoltată: au trecut 7 luni de la moartea fiicei sale, iar autoritățile se pare că nu fac nimic ca să găsească ucigașul. Așa că Mildred închiriază trei panouri publicitare pe care afișează mesaje critice la adresa șerifului.

Frances McDormand are deja un Oscar pentru rolul principal din „Fargo”, regizat de frații Coen. Iar cu rolul din „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, a devenit prima actriță din istorie care a câștigat de două ori premiul Breslei actorilor de film din SUA.

3. Margot Robbie, „I, Tonya”

Australianca Margot Robbie joacă de ceva vreme hochei pe gheață într-o echipă de amatori, dar asta nu a ajutat-o foarte mult atunci când a trebuit să intre în „patinele” Tonyei Harding.

„I, Tonya” spune povestea reală și tragică a uneia dintre cele mai talentate patinatoare din Statele Unite. Tonya Harding a fost eliminată din patinajul profesionist și toate medaliile cucerite i-au fost retrase, după ce a fost implicată într-un atac asupra principalei sale rivale din echipa olimpică a Statelor Unite.

Margot Robbie s-a antrenat intens pentru rol, dar i-ar fi fost imposibil să reușească un triplu Axel - figura care a făcut-o celebră pe Tonya Harding și care prespune 3 rotații și jumătate în aer. În momentul filmărilor, singurele patinatoare care ar fi putut să o dubleze pe Robbie se antrenau pentru Olimpiadă, iar scena respectivă a fost realizată cu ajutorul efectelor vizuale.

4. Meryl Streep, „The Post”

Meryl Streep și-a bătut din nou recordul de cea mai nominalizată actriță. Pentru rolul din „The Post”, regizat de Steven Spielberg, Streep a primit cea de-a 21-a nominalizare din carieră.

Streep o interpretează pe Kay Graham, propietara ziarului Washington Post. În 1971, Graham a girat publicarea de documente secrete, care arătau modul în care toți președinții americani au ascuns publicului adevărul despre razboiul din Vietnam.

„The Post” este prima colaborare dintre Meryl Streep și Tom Hanks - doi dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, dar este și prima dată când Streep apare într-un film regizat de Steven Spielberg.

5. Saoirse Ronan, „Lady Bird”

Regizoarea Greta Gerwig declara într-un interviu ca ar fi preferat ca filmul ei de debut, „Lady Bird” să fie realizat doar din prim-planuri ale actriței principale, pentru că este foarte frumoasă.

În „Lady Bird”, Saoirse Ronan are rolul unei adolescente rebele care studiază la un liceu catolic, visează să ajungă la New York și se ceartă constant cu mama ei.

Saoirse Ronan a primit prima nominalizare la Oscar la vârsta de 14 ani, pentru rolul secundar din Atonement. Acum, la doar 23 de ani, Ronan se afla la a treia nominalizare, iar prestația din „Lady Bird” i-a adus deja Globul de Aur pentru rol principal într-o comedie.

