OSCAR 2019. Nominalizările pentru Cea mai bună actriță în rol secundar

Digi24 și Film Now vor transmite, pe 25 februarie de la ora 01:30, regalul cinematografiei mondiale, Gala Premiilor Academiei Americane de Film. Este al cincilea an în care Film Now și Digi24 aduc telespectatorilor din România emoțiile decernării celor mai râvnite trofee ale industriei cinematografice. Până în noaptea cea mare, Oana Zamfir vă prezintă nominalizările din categoria Cea mai bună actriță în rol secundar.

Amy Adams a fost nominalizată de 6 ori la Oscar, dar nu a câştigat nicio statuetă. În 2017, la Oscar, au fost nominalizate două filme în care Adams a jucat rolul principal - Arrival şi Nocturnal Animals - dar ea nu a primit nimic, nici măcar o nominalizare. Ei bine, anul ăsta a reuşit: membrii Academiei au selectat-o pentru rolul deloc de neglijat al soţiei fostului vicepreşedinte american Dick Cheney. Adams o interpretează pe Lynne Cheney, o femeie ambiţioasă şi inteligentă, cu stofă de politician, dar conștientă că nu va reuşi în politică dat fiind că este femeie. Se întâmpla în anii '60-'70. Aşa că Lynne îşi consiliază, dirijează şi încurajează constant soţul din umbră, pe Dick, pentru ca el să ajungă în poziţii cheie la Casa Albă.

Marina de Tavira este o actriţă mexicană celebră de teatru, film şi seriale de televiziune. Odată cu filmul autobiografic al regizorului Alfonso Cuaron, "Roma", de Tavira a devenit cunoscută şi în afara țării sale şi a primit o nominalizare la Oscar. Actrița interpretează rolul Sofiei, mamă a 4 copii care trece printr-un moment de cumpănă dupa ce soțul ei o părăsește, fără nicio explicaţie. În timp ce încearcă să îşi gestioneze propriile emoţii, ea trebuie să isi ajute şi copiii să treacă mai uşor prin trauma cauzată de abandonul tatălui. Marina de Tavira nu ştia în filmul cui va juca când începuse repetiţiile pentru rolul mamei din Roma. Ulterior, cand Alfonso Cuaron a dezvăluit secretul, de Tavira mărturiseşte că a rămas fără aer.

Emma Stone şi Rachel Weisz, "The Favourite". Un caz aparte la Oscarurile de anul acesta îl reprezintă nominalizarea ambelor actriţe care au roluri secundare in The Favourite. În filmul regizat de Yorgos Lanthimos, Emma Stone şi Rachel Weisz sunt într-o competiţie pe viaţă şi pe moarte pentru a deveni favorita Reginei Anne a Angliei. În The Favourite, Rachel Weisz este Lady Sarah, prietena şi consiliera Reginei care conduce ţara din umbră. Totul se schimbă însă când verişoara ei săracă şi fără titluri nobiliare, Abigail, interpretată de Emma Stone, apare la curte şi reuşeşte să intre în graţiile Reginei Anne. Spre deosebire de film, în realitate cele două actriţe pornesc pe picior de egalitate în cursa pentru Oscar: ambele au câştigat deja câte o statuetă. Emma Stone pentru rolul principal din La La Land, în anul 2017, iar Rachel Wesz, pentru rolul secundar din The Constant Gardener, în 2006.

Actriţa afroamericană Regina King joacă rolul unei mame disperate să îşi ajute fiica în "If Beale Street Could Talk". Filmul este regizat de Berry Jenkins, cel care a realizat şi Moonlight, marele câştigător de acum 2 ani. "If Beale Street Could Talk" spune povestea unei tinere de culoare insărcinate care, în anii 70, luptă să găsească dreptate pentru tatăl copilului său, inchis pe nedrept pentr viol. Pentru rolul mamei care îşi susţine fiica până la capăt, Regina King a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă în rol secundar.

