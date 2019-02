OSCAR 2019. Nominalizările pentru cea mai bună actriță. Rolul care i-ar putea aduce lui Glenn Close primul Oscar

Ne apropiem cu paşi repezi de Gala Premiilor Oscar. Şi, aşa cum v-am obişnuit, Digi24 și Film Now vor transmite, duminică noaptea, de la ora 02:00, decernarea celor mai râvnite trofee din industria cinematografică. Este al cincilea an în care Film Now si Digi24 transmit acest eveniment. Până atunci, Oana Zamfir ne vorbeşte despre nominalizarile la categoria Cea mai bună actriță în rol principal.

Glenn Close este favorită la Oscar pentru interpretare feminină, anul acesta. Actriţa care în curând va împlini 72 de ani a adunat 7 nominalizări la Oscar până acum, dar nu a câştigat nicio statuetă. Rolul din The Wife pare să fie cel cu noroc pentru Close, care a câştigat deja Globul de Aur. În The Wife, actriţa o interpretează pe Joan Castleman, soţia unui scriitor celebru care urmează să primească Nobelul pentru literatură. Pentru rolul din The Wife, The Guardian a descris-o pe Glenn Close ca fiind actriţa care spune două poveşti cu o singură privire. Celebră mai ales pentru interpretarea personajelor negative din 101 dalamaţieni şi Atracţie Fatală, Glenn Close face un rol de excepţie în The Wife, un film care vorbeşte despre condiţia femeii într-o relaţie şi despre puterea sacrificiului.

Yalitza Aparicio. Nominalizarea mexicancei Yalitza Aparicio la un Oscar pentru interpretare poate fi dovada vie a faptului că nu trebuie să fii actor profesionist pentru a avea şanse mari la Oscar. Tânăra in virsta de 24 de ani este de profesie învăţătoare, şi nu a mai jucat niciodată într-un film până la productia lui Alfonso Curaon, Roma. Regizorul a bătut Mexicul în lung şi în lat ca să găseasca femeia perfectă care să o interpreteze pe îngrijitoarea Cleo în pelicula sa autobiografică. A găsit-o pe Yalitza în Oaxaca, locul de unde provenea adevărata îngrijitoare din copilaria lui Curaon. Yalitza a recunoscut că nici măcar nu ştia cine este Alfonso Cuaron până să joace în acest film insa, după ce a primit nominalizarea la Oscar ar vrea să ia şi nişte lecţii de actorie pentru că şi-ar dori să joace şi în alte filme.

De la o necunoscută care a ajuns celebră peste noapte, trecem la o celebritate care joaca rolul unei necunoscute. Lady Gaga interpreteaza rolul unei barmaniţe, o tânără timidă care nu are curajul să arate lumii vocea şi talentul ei, dar care odată descoperită, devine noua senzaţie a lumii muzicale. Totul în timp ce relaţia ei cu Jack, cântăreţul care o ajută să devină celebră, se degradează. Lady Gaga este la primul ei rol într-un lungmetraj. Personajul Ally este total diferit de excentrica Lady Gaga: este o fată simplă care se îmbracă modest şi care nu se machiază. Gaga a recunoscut că nu are aproape nimic în comun cu Ally dar că imediat ce filmările s-au încheiat şi-a vopsit părul blond pentru a ieşi cât mai repede din personajul din film.

Actriţa principală din The Favourite, Olivia Coleman este mai puţin cunoscută in Statele Unite, dar foarte populară în Marea Britanie unde a fost declarata recent una dintre cele mai influente personalităţi din televiziune. Este celebră pentru roluri jucate în seriale dar si pentru filme ca Tyrannosaur şi The Lobster. Acum este la prima sa nominalizare la Oscar pentru rolul Reginei Anne din The Favourite, o partitură pentru care s-a îngrăşat mai mult de 15 kg. A îmbrăţişat total personajul monarhului nevrotic, lipsit de feminitate, bolnav de gută care apare în multe scene vomitând. Colman a recunoscut că i-a plăcut la nebunie că nu trebuia să fie drăguţă ceea ce, spune ea, i-a dat multă libertate actoriceasca. "Mi se pare mult mai ruşinos să încerc să dau bine într-un rol", a declarat actriţa care a câştigat deja Globul de AUR dar şi premiul BAFTA pentru interpretarea din The Favourite.

Pe Melissa McCarthy o ştim din seriale celebre precum Gilmore Girls sau Mike and Molly şi din lungmetraje de comedie ca Identity Thief sau, recent, Ghostbusters. În drama "Can you ever forgive me?" Melissa o interpretează pe scriitoarea Lee Israel, care în anii 70-80 a devenit cunoscută pentru că a scris biografiile unor personalități precum Katharine Hepburn sau Estee Lauder. În anii 90, publicul nu mai gusta biografii, așa că Lee a recurs la metode mai puțin legale pentru a supraviețui: a început să vândă scrisori pe care le falsifica și care păreau a fi scrise de scriitori, dramaturgi și actori decedați. Până când a intrat pe fir FBI-ul. "Can you ever forgive me?" se bazează pe povestea adevărată a scriitoarei Lee Israel, şi este filmul care i-a dat ocazia Melissei MCCarthy să arate că poate juca şi roluri serioase. Filmul i-a adus actriţei a doua nominalizare la Oscar. Pe prima a primit-o în anul 2012 pentru rolul secundar din comedia Bridesmaids.

Etichete:

,

,

,

,

,