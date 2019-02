Oscar 2019. Nominalizările pentru cel mai bun actor în rol secundar

Digi24 și Film Now vor transmite, în data de 25 februarie 2019, de la ora 02:00, regalul cinematografiei mondiale, Gala Premiilor Academiei Americane de Film. Este al cincilea an în care Film Now si Digi24 aduc telespectatorilor din România emoțiile decernării celor mai râvnite trofee ale industriei cinematografice. Până în noaptea cea mare, Oana Zamfir vă prezintă nominalizările din categoria cel mai bun actor în rol secundar.

CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL SECUNDAR

Mahershala Ali. Câştigătorul Oscarului pentru rol secundar masculin de acum 2 ani, Mahershala Ali, revine în atenţia membrilor Academiei Americane de Film cu rolul din „Green Book" pentru care a câştigat deja Globul de Aur şi premiul BAFTA. În această drama inspirată din fapte reale, Mahershala Ali îl interpretează pe artistul Don Shirley, un pianist celebru care pleaca într-un turneu în sudul Statelor Unite în anii 60, perioadă în care rasismul se manifesta violent. Mahershala reuşeşte să fie convingător nu doar în rolul pianistului de excepţie, ci surprinde în interpretarea sa şi drama afroamericanului homosexual.

Sam Elliott. Cunoscut mai ales pentru rolurile sale de cowboy, Sam Elliott joacă în filme de 5 decenii dar abia acum a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul secundar din „A Star is Born”. Actorul în vârstă de 75 de ani joacă rolul lui Bobby, fratele şi managerul unui star rock, interpretat de Bradley Cooper. În A star is born, personajul lui Sam Elliott reprezintă şi figura paternă pentru Jack, fratele său mai mic, iar relaţia dintre ei este pe cât de apropiată pe atât de complicată. Regizorul şi actorul Bradley Cooper a declarat că şi l-a dorit de la bun început pe Sam Elliott în rolul fratelui grijuliu.

Adam Driver. Tot la prima nominalizare la Oscar este şi mult mai tânărul Adam Driver, celebru pentru rolul din serialul Girls dar şi pentru roluri în filme nominalizate la Oscar în anii precedenţi ca Star Wars - The Force Awakens sau Silence, regizat de Martin Scorsese. În filmul lui Spike Lee, „BlacKkKlansman", Adam Driver este Flip Zimmerman, un poliţist evreu din Colorado care, în anii 70, se inflitrează în Ku Klux Klan. Împreună cu partenerul lui, un poliţist de culoare, reuşeşte să scoată la lumină planurile secrete şi violente ale grupării rasiste.

Richard E. Grant. Actorul în vârstă de 62 de ani Richard E. Grant este născut în Africa de Sud şi joacă în filme şi seriale din 1983. A avut o partitură inclusiv în Game of Thrones. Acum a obţinut prima nominalizare la Oscar din carieră pentru rolul secundar din drama „Can you ever forgive me?". Grant este Jack Hock, un scriitor ratat şi dependent de droguri, care o ajută pe Lee Israel, o scriitoare de biografii, să falsifice şi să vândă scrisori care păreau a fi semnate de scriitori, dramaturgi și actori care nu mai erau in viata.

Sam Rockwell. Sam Rockwell este din nou nominalizat la Oscar pentru rol secundar după ce anul trecut a câştigat statueta pentru rolul din Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. În „Vice”, filmul care spune povestea lui Dick Cheney, cel mai puternic vicepreşedinte din istoria Statelor Unite, Sam Rockwell îl interpretează pe nimeni altul decât preşedintele George W Bush. Un rol pentru care a suferit câteva transformări fizice şi care-l pune pe fostul preşedinte într-o lumină nu tocmai măgulitoare. Rockwell ni-l arată pe George W Bush ca fiind un preşedinte marionetă, incapabil să ia decizii peste capul adjunctului său.

