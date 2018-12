Mov Crăciun | „Nu îmi pot da seama cum un copil poate sta atât de mulţi ani fără un părinte”

Grupul Digi | RCS & RDS, alături de organizația Salvați Copiii, continuă și anul acesta campania „Mov Crăciun dăruiește un viitor”, cu scopul conștientizării impactului plecării părinților la muncă în străinătate asupra copiilor. Urmăriți în materialele video declarațiile mentorilor campaniei.

Adriana Pescaru: Am început să facem o echipă în momentul în care am aflat de campanie, pentru că eu am înţeles cât este de important să aibă pe cineva aproape. Acum un an ne-am mutat într-o casă nouă, iar copiii mei au schimbat şcoala şi atunci, într-o seară, când încă nu învăţase drumul spre casă foarte bine, fetiţa mea m-a sunat la 7 jumătate că nu se poate se poate descurca singură. Colega cu care venea de obicei lipsea. Am ajuns în curtea şcolii şi mi-am dat seama că ea a avut pe cine să sune, dar copiii aceştia pe cine sună? Organizaţia Salvaţi Copiii, împreună cu Digi | RCS & RDS ne ajută să fim alături de ei, să îi ajutăm să îşi urmeze drumul, să îşi continue studiile şi să se simtă în permenenţă bine, chiar dacă nu au părinţii alături la fiecare pas.

Beatrice Ghiciov: Este foarte important. Să îţi dau un exemplu, eu în vacanţele de vară când eram mică eram dusă la bunici de părinţi şi stăteam 2 luni fără părinţi. Pe vremea aia nu prea era treaba asta cu telefoanele, era foarte scump să suni şi mie mi se făcea super dor de ai mei deşi bunicii aveau grijă de mine şi de fratele meu. Nu îmi pot da seama cum un copil poate sta atât de mulţi ani fără un părinte, iar iniţiativa Salvaţii Copiii mi se pare extraordinară pentru că încearcă să suplinească cumva activităţile pe care un copil le-ar face cu un părinte. Plus că îi consiliează psihologic, îi ajută, îi redirectionează către anumite evenimente, îi duc la sport. Fac totul felul de activităţi cu ei ca să le distragă puţin atenţia şi să îi reintegreze printre ceilalţi copii.

Valentin Popoviciu: Din experienţa mea personală şi în general uitându-ne la statistici şi la ce zic psihologii, credem că prezenţa părinţilor în primii ani de viaţă este esenţială. Chiar citeam că e foarte important să ai contact şi să discuţi şi să ai o interacţiune zilnică cu copiii tăi şi să reuşeşti să faci acest lucru în mod care să aducă valoare vieţii lor. Această etapă din viaţa noastră nu ne-o mai dă nimeni înapoi şi modul în care interacţionăm acum este foarte important pentru evoluţia noastră ulterioară ca şi adulţi. Cum este Cosmin? Am reuşit să vorbim câteva minute înainte, din ce văd eu e un copil foarte inteligent şi cred că va reuşi în viaţă, important este să fie ambiţios şi să reuşească să realizeze ce şi-a propus.

Florin Ion: O întâmplare fericită ne-a adus împreună şi cred că a fost foarte fericită, pentru că şi pentru mine e un moment excepţional, dar şi pentru el va fi cu siguranţă în după-amiaza asta. Pentru mine din punct de vedere sentimental. Pentru el pentru că va avea ocazia să se întâlnească şi cu Moş Crăciun şi nu se întâmplă în fiecare zi să ai şansa asta. Bineînţeles că îmi aduc aminte, aici e vorba despre relaţiile cu cei din jur, despre relaţia cu părinţii. Îţi vin în minte foarte multe chestii. Aşa rapid, dacă e să mă întrebaţi, da, am o afinitate pentru literatură, de exemplu. Îmi place să citesc şi primul om care m-a îndreptat către aşa ceva a fost tata, deci iată. E nevoie şi de un astfel de om care să te îndrume pe o cale anume.

Alice Iacobescu: Cred că de Crăciun e momentul să ne oprim măcar o clipă să ne gândim la lucrurile bune din viaţa noastră, la oamenii buni care ne sunt alături şi să ne uităm în jur să vedem că nu toată lumea are parte de lucruri bune, nu toată lumea are parte de sprijin şi poate că măcar acum să oferim noi un pic de sprijin în momentele astea de linişte şi de reflecţie până la urmă, căci Crăciunul trebuie să fie o sărbătoare pentru toţi. Sunt în cadrul acestei campanii copii care nu au şansa, nu au bucuria să crească alături de părinţi. Este păcat, nu ştiu să fie ceva mai important decât dragostea pe care ţi-o poate oferi părintele alături de tine în copilărie. Este păcat că sunt atâţi copii în România care trăiesc departe de părinţii lor, este păcat că motivele care i-au împins pe părinţi departe sunt motive pe care noi avem puterea să le schimbăm. E păcat că se întâmplă asta şi atunci e bine că unii copii au parte de sprijin din afara familiei. Este un efort extraordinar pentru cei care îi cresc, că e vorba de bunici, că e vorba despre un părinte singur, le lipseşte întotdeauna ceva şi noi avem puterea să le oferim, aşa, puţin, şi poate nu doar din când în când de Crăciun.

Etichete:

,

,