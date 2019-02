Afacere îndrăzneață într-o piață fără concurență în România: roboții umanoizi

„Escu” este un robot care poate să fie asistent bancar, recepţioner într-o clădire de birouri sau asistent de vânzări la un retailer. Sau doar un entertainer. A patra revoluție industrială, cea a automatizării și robotizării, prinde România nepregătită. Economia a fost dezvoltată pe baza forței de muncă ieftine și cu o educație care nu asigură compentențe. Însă avem antreprenori hotărâți, care vor să scurteze drumul către robotizare. Familia Stancu este un astfel de exemplu. S-au gândit să se folosească de banii din programul Start-Up Nation pentru a lansa o afacere fără precedent în România: roboții umanoizi. Îi cunoaștem pe temerarii întreprinzători la „România Fast Forward”.

- Bună, mă numesc Elena, astăzi vorbim despre roboţi.

- Bună Elena, vorbeşti foarte bine.

- Este un job bun. Nu este aşa că dau foarte bine la cameră?

- Da, dai foarte bine. Eşti tare telegenică.

Este dialogul pe care reporterul Digi24 l-a avut cu un... robot.

A patra revoluţie industrială are în centru inteligenţa artificială şi robotica umanoidă. România încă suferă la capitolul automatizare, roboţi industriali, însă iniţiativa privată vrea să ţină pasul cu vremurile.

Alexandru Stancu - antreprenor: Orice robot apare preia o muncă ori grea, foarte grea, pe care omul oricum nu vrea să o facă la un moment dat, ori o muncă repetitivă.

Ana Maria Stancu - antreprenor: În ţări precum România, unde 45% din populaţie supraviețuieşte mai mult, este la limita sărăciei, o să avem o problemă foarte mare. Şi anume că nu suntem pregătiţi pentru piaţa muncii a viitorului.

Reporterul Digi24 vorbește în engleză cu un alt robot umanoid:

- Alexa, cum eşti ?

- Mă simt superproductivă.

Un business de pionierat

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: Suntem în secolul vitezei, era tehnologiei, încercăm să ne adaptăm la tehnologie și să ţinem pasul cu ea: vedem că suntem tot mai robotizaţi. Sunt tot mai multe companii care apelează la roboţi, dar puţine companii care apelează la roboţi umanoizi. Iar voi încercaţi să prindeţi startul în România pe acest segment. Aţi apelat la programul Start-Up Nation şi aţi pornit prima companie din România care implementează roboţi umanoizi în industrie. Care a fost ideea ?

Ana Maria Stancu, antreprenor: Nu suntem primii doar în România. Este un subiect nou şi pe piaţa mondială şi nu sunt multe firme care fac asta. Ideea a fost să prindem un tren care acum creşte.

Alexandru Stancu, antreprenor: Este un business pionier pe o piaţă pe care noi o creăm acum. Noi încercăm să implementăm un business, integrator de servicii de roboţi, un business care poate să ajungă foarte mare. Roboţii de servicii vor ajunge la nivelul 2025 undeva la 5-6 miliarde încasări, la nivel global. Stilul meu de antreprenoriat este unul mai lent, în care îmi caut plase de siguranţă. Start-up Nation a venit exact în momentul în care voiam să fac investiţia şi s-a legat bine ca moment.

Ana Maria Stancu: Nu a fost greu de scris planul de afaceri. Nu este o cerere de finanţare dificilă. Am primit inclusiv rambursarea foarte rapid, la circa o lună după ce am depus dosarul de rambursare.

- Şi aţi cerut câţi bani?

- 40 de mii de euro.

Faceți cunoștință cu robotul... Escu

Robotul „Escu” poate fi asistent de vânzări

- Din finanţarea de la Start-up Naţion aţi cumpărat doi roboţi...

Alexandru Stancu, antreprenor: Primii doi roboţi făceau doar evenimente, ulterior l-am luat şi pe Escu. Este un robot pe care pot să îl modific pe nevoile clientului, să fie un asistent bancar, să fie un recepţioner într-o clădire de birouri sau să fie un asistent de vânzări la un retailer sau să fie doar un entertainer.

Costin Răileanu - programator de roboţi: Poate fi ca un actor. Îi dai un scenariu, îl învaţă şi apoi poate răspunde la întrebări.

- Ce ştie să mai facă?

- Este mai mult un asistent. Un asistent pentru prezentări. Are un proiector la cap şi poate proiecta pe pereţi PDF-uri, filme promoționale.

- Am văzut că dacă o atingi pe cap vorbeşte.

- Da. „Cu atenţie să nu îmi strici părul”.

- Alexa, cum este vremea? ....

- Acum în Bucureşti sunt 2 grade Celsius. Iar cerul este înnorat. Prognoza meteo anunţă astăzi cer parţial acoperit, cu maxime de 4 grade şi minime de minus un grad Celsius.

Ce poate face un robot umanoid

Cătălin Pincu - programator de roboţi: Este făcut în principal ori pentru uz casnic, ori pentru azile de bătrâni, pentru că scopul lui principal este de a-i ajuta pe cei care au anumite probleme. De exemplu, să comande de mâncare, să sune pe cineva în locul său. De asemenea, poate fi folosit pentru supraveghere de copii sau entertainingul acestora, el având o funcţie de follow special pentru copii, care poate fi programată să urmărească copilul prin casă, iar părintele are acces 24h din 7 zile la camera acestuia, astfel că în caz de ceva, va şti în permanenţă ce s-a întâmplat. Îl poţi programa să îţi înregistreze show-ul preferat sau să îi spui să îţi înregistreze show-ul preferat, să îţi proiecteze ceva pe un ecran sau să îţi aprindă luminile într-o anumită cameră.

- Aţi intrat într-o zonă neexplorată în România, cum vă simţiţi să fiţi pionieri în zona de roboţi umanoizi pe piaţa din România?

Alexandru Stancu - antreprenor: Într-o prima fază te simţi mândru, pe de altă parte te simţi nesigur, pentru că nu ştii paşii exacţi ce trebuiesc făcuţi.

Ana Maria Stancu - antreprenor: Este foarte interesant, foarte palpitant. Pe de-o parte, nu ai competiţie, dar pe de altă parte, nu ai nici piaţa pe care să te lupţi cu competiţia. Sunt foarte multe persoane care interacţionează cu robotul ca şi cum ar fi o persoană normală.

Vorbim din nou cu robotul:

- Care este însemnătatea vieţii?

- Cred că oricine are dreptul la propria opinie asupra vieţii şi norocul său să îşi găsescă drumul în viaţă!

Analistul politic care s-a apucat de făcut roboți

Ana Maria Stancu - antreprenor: O chestie este că ne-am obişuit cu roboţii din filme. Am văzut atât de multe filme cu roboţi, încât credem ce am văzut. În realitate, nu sunt chiar aşa. Sunt un mecanism cu un soft în spate. Aşa cum se blochează telefonul se poate bloca şi un robot.

- Când ne gândim la roboţi şi tehnologie, ne gândim şi la cine este în spatele companiilor, ne gândim că sunt oameni foarte bine pregătiţi. Am fost foarte surprins să aflu că tu şi soţul tău nu aveţi pregătire în domeniu.

Ana Maria Stancu, antreprenoarea care a trecut de la științe politice la roboți

Ana Maria Stancu - antreprenor: Eu am terminat Ştiinţe Politice la SNSPA, am ieşit analist politic. Ideea e că am lucrat destul de mult pe partea de policy, politici publice.

- Pe tine ce te-a introdus ăn lumea tehnologiei, ai studii în domeniu?

Alexandru Stancu - antreprenor: Nu am profesat niciodată pe studiile mele tehnologice.

Ana Maria Stancu - antreprenor: Studii în acest domeniu nu am. Poate mi se trage din copilărie, pentru că tata şi mama mea sunt electricieni şi pe balcon am avut tot felul de elemente de electronică, iar când aveam 6-7 ani tatăl meu făcea instalaţia de pom şi de atunci am învăţat cum e să legi în paralel sau în serie. S-ar putea de acolo să mi se tragă această atracţie către tehnologie.

- Nu eşti la prima încercare de afaceri, ai mai avut câteva testări înainte din care ai şi învăţat foarte multe lucruri pe care le testezi în afacererea asta cu roboţi.

Alexandru Stancu - antreprenor: Am avut şi eşecuri, şi afaceri de succes. Prima afacere a fost o asociere cu un prieten într-un lanţ de pizzerii. Ulterior am început într-un business de închiriat copiatoare. Şi am ajuns să am un depozit de papetărie, birotică. Piaţa este una dificilă şi dacă nu vii cu lucruri noi, rişti să pierzi în business.

Cursuri pentru copii cu „ozobiții”

- De foarte mulţi ani încoace îţi place tehnologia foarte mult. Şi ai fost autodidact. Ai învăţat singură ce înseamnă roboţi, cum se programează, cum se face un soft şi acum încerci să îi înveţi pe copiii tăi şi tânăra generaţie ce înseamnă robotizarea. Faceţi cursuri pentru copii.

Ana Maria Stancu - antreprenor: Încercăm să oferim cursuri de iniţiere în programare şi robotică pentru copii din grupuri vulnerabile.

Bună ziua! Ştiţi că data trecută v-am promis că ne jucăm cu nişte roboţei. I-am adus astăzi aici şi, pentru că nu ne ajung calculatoarele, am adus şi nişte tablete.

Cei mici profită de fiecare minut din curs pentru a se juca cu „ozobiții”.

Ozobiții, cei mai mici roboți programabili din lume

Acum apasă tu pe butonul de sus. Dacă e verde, înseamnă că se încarcă bine. Şi acum închidem să vedem dacă face ce i-am zis noi. Tu i-ai dat culoare albastră şi apoi culoare roşie. Ia să vedem, albastru, merge în faţă şi... culoare roşie!

Ana Maria Stancu - antreprenor: Acesta este cel mai mic robot programabil din lume. Care urmează o linie desenată şi recunoaşte şi coduri. De exemplu, dacă îl punem pe o linie care are la capăt albastru şi roşu, îi dă comandă să se întoarcă.

Ştefan Dincă provine dintr-o familie cu șase fraţi, iar robotica s-a transformat dintr-o joacă într-o pasiune.

Ştefan Dincă - cursant: Am făcut o pereche de ochelari din beţişoare de cafea. Un roboţel care mergea singur. Am spart o maşină cu telecomandă, am luat o rotiţă mai mică, am lipit-o şi am băgat o baterie şi mergea singură.

Ştefan s-a decis ce vrea să facă în viaţă. Vrea să ajungă om de ştiinţă şi să creeze un robot cum a văzut doar în filme.

Ștefan Dincă visează să-și facă un Transformer

Ştefan Dincă - cursant: Aş vrea să fac unul mare. Din Transformers. Ceva de genul din Transformers.

Ana Maria Stancu - antreprenor: Aducem tehnologia aproape de toţi copiii, astfel încât să le dăm şanse egale pe o piaţă a muncii, a viitorului.

Alexandru Stancu - antreprenor: Am vrut să organizăm o caravană a roboticii, pe care am făcut-o cu maşinile noastre proprii şi am făcut o tură prin România. Am vrut să vedem ce reacţie au oamenii în oraşele în care roboţii nu ajung foarte des.

Mihaela Purcaru - Teach for Romania: Pentru aceşti copii cred că în primul rând înseamnă puterea de a visa şi de a fi fericiţi în fiecare zi că au un sens pentru care vin la şcoală. Să creadă că pas cu pas vor ajunge în altă parte decât unde sunt acum.

Ana Maria Stancu - antreprenor: Acesta şi acesta vin în bucăţi. Sunt kituri educaţionale, care dincolo de a te învăţa să le programezi, te învaţă şi care sunt părţile din el. Fiecare motoraş are câte un cablu, care se conectează la unitatea centrală.

Hub-ul de robotică

Ana Maria a decis ca pe lângă cursurile de robotică din şcoli să creeze şi un Hub de Robotică, unde cei mici pot învăţa tainele programării de roboţi.

Familia Stancu oferă cursuri de robotică gratuite pentru copiii săraci

Ana Maria Stancu - antreprenor: De exemplu, un curs de robotică în Bucureşti costă 4-500 de lei şi nu şi-l permite orice părinte. Şi atunci oferim gratuit cursurile pentru cei cu bursă socială şi le subvenţionăm pentru familiile cu venituri mai mici de 4000 lei pe lună.

- Ce învaţă aceşti copii care vin la voi?

- Practic învaţă gândirea algoritmică. Nişte programe foarte uşoare şi foarte intuitive.

Alexandru Stancu - antreprenor: Gândirea noastră a fost că robotica peste 10 -15 ani nu va fi neapărat o chestie obligatorie, dar ar trebui să ştii un pic de robotică, să poţi progresa pe piaţa muncii.

I'm really bored.

- A zis că s-a plictisit. Nu înţeleg de ce s-a plictisit, că aici este foarte interesant ce se întâmplă.

- O să-ţi spună aşa încontinuu, este o buclă interminabilă, până te convinge să îl programezi. Programează-mă, fă-mi ceva, că m-am plictisit.

I'm happy to be here.

- Ăsta este unul dintre device-urile pe care le folosim la cursurile cu copiii. Când îl scuturăm, ne arată temperatura. Are kilometru şi accelerometru în această cutie mică pe care copiii o pot programa.

Adela Bradu - reprezentant companie IT: Copiii sunt îndrăgostiţi de roboţi. Atunci când văd că ei fac ceva şi un obiect se mişcă singur doar pentru că ei au scris un cod, au o fascinaţie.

Cum a apărut ideea roboților umanoizi și ce pot face aceștia

Alexandru Stancu - antreprenor: A fost un mix în care ne-am dat seama că robotica pentru copii este de viitor şi apoi am văzut că robotica poate fi sscoasă din fabrică şi adusă între oameni şi ne-am îndreptat spre roboţi umanoizi.

Iar ceea ce fac ei poate fi folosit la scară mare. De aceea, familia Stancu a gândit şi primul Hub Industrial de Robotică din România, în care patronii pot vedea şi învăţa la ce ar putea să îi ajute evoluţia tehnologiei.

Ana Maria Stancu - antreprenor: Te plasezi ca o companie foarte hightech, a viitorului.

Alexandru Stancu - antreprenor: Dacă acest robot ar fi un concierge într-o clădire de birouri, tot ce înseamnă înregistrarea o să o facă el, pentru că acea muncă este repetitivă, înseamnă scrierea într-un caiet, iar recepţionerul clădirii îşi va face jobul să sune pe cineva sau să facă rost de întâlniri.

Costin Răileanu - programator de roboţi: Pot fi asistenţi, să ajute la prezentări, să ajute la a promova diferite produse, pot fi asistenţi de cumpărături în magazine: să te trimită la un anumit raion în magazin, să îţi dea informaţii despre produse, fără să te duci tu să îl găseşti mai întâi. Te pot ajuta să îţi dea păreri, review-uri, să aibă statistici în spate.

Cătălin Pincu - programator de roboţi: Robotul poate fi supraveghetor pentru casă sau pentru copii, având funcţie de supraveghere sau de gardian. Îi poţi seta un perimetru, dacă se întâmplă ceva, primeşti un apel pe telefon. El poate fi setat să recunoască anumite persoane sau un câine sau o pisică şi nu va declanşa nicio alarmă pentru ele, dar dacă va găsi o persoană necunoscută va declanşa şi alarma casei şi va trimite şi un apel proprietarului căruia îi va spune ce s-a întâmplat şi o poză cu făptaşul.

Ana Maria Stancu - antreprenor: Nu este vorba de înlocuirea unei persoane, ci ca acea persoană să facă lucruri mult mai umane, care necesită mai multă atingere umană, să vorbeşti cu clientul. Deja în România aţi auzit de restaurante care spun că nu găsesc suficient personal. Şi avem un robot, care asta face, se duce la masa clientului, acesta comandă pe tabletă, robotul merge la bucătărie, i se pune pe tavă şi se întoarce la client. Şi aşa ai acoperit o zonă în care nu ai suficientă forţă de muncă.

- Nu aveţi doar roboţi de genul ăsta. Aveţi şi niste roboţi care îi pot ajuta pe cei care au spitale, care au clinici, la curăţat de microbi, viruşi şi bacterii sălile.

Alexandru Stancu - antreprenor: Este un robot autonom, care are o bază robotică, roţi şi senzori. Deasupra are un kit de lămpi care radiază lumină ultravioletă şi de fapt lumina ultravioletă face dezinfecţia. Avantajul la un astfel de robot, faţă de variantele clasice, este că el umblă singur prin salon, printr-o sală de operaţie, şi ajunge singur în toate unghiurile.

Capacitatea lui de dezinfectare poate să meargă până la aproape 100%.

Pe viitor, în funcție de cum va evolua afacerea, cei doi antreprenori vor să pună şi bazele pentru primul robot umanoid românesc.

Reporter: Sergiu Voicu

Operator: Eugen Petrescu

Montaj: Mădălin Manole

