Antrenorii de IT-iști. Afacerea care a crescut de opt ori în cinci ani

A fi antreprenor înseamna în primul rând să ai curaj. Bittnet a îndrăznit să facă pasul pe bursă din poziţia de start-up şi a fost prima companie IT din România care a mers pe piaţa de capital. Creaţia fraţilor Logofătu nu e doar un jucător dinamic pe piaţa de tehnologie, ci şi un actor activ pe Bursa de Valori Bucureşti. Se foloseşte de toate instrumentele moderne pentru a creşte şi deja a trecut la achiziţii de marcă. Prima companie IT din România listată la bursă nu se mulţumeşte cu puţin. Bittnet vrea să fie un jucător activ şi să continue să crescă. Iată drumul de la o idee bună, până la o afacere de succes.

- Salut şi bine aţi venit la lansarea noului brand!

Suntem la o ședință a celor care se pot numi „antrenorii de IT-iști”:

Cristian Logofătu: Vom face anul acesta o investiţie în compania Equatorial, lansată și condusă de Dan Berteanu, care face game best learning, adică asistă oamenii să înveţe prin joacă. În urma investiţiei de la noi, vor accelera dezvoltarea platformei de mobil...

Mihai Logofătu: Avem ambiţii internaţionale... Aici avem nişte piloni prin parteneriatele pe care le-am setat în ultimii doi ani. Cred că este momentul potrivit pentru o schimbare în piaţa de IT din România.

Din 2007 şi până în prezent, Bittnet a devenit unul dintre principalii jucători, cu un salt important de la an la an ce le-a adus şi includerea de către Financial Times în top 1000 companii europene cu cea mai mare creştere.

Iulian Motoi - antreprenor Elian Solutions: Bittnet a fost un client care a ştiut ce vrea şi ăsta este unul dintre punctele cele mai importante într-o implementare.

Victor Popescu, acţionar în Bittnet şi trainer: Mi s-a părut o oportunitate foarte bună, era o reţetă de succes.

Cristian Logofătu - antreprenor: Când tu pleci absolut de la 0, nu contează ce face piaţa reală, contează să poţi spune în mod credibil, pot să îţi dau ceva de valoare pentru tine, clientule, pentru tine, partenerule.

Mihai Logofătu - antreprenor: Am fost atenţi la costuri, am fost precauţi, am căutat să îmbunătăţim procese.

Cristian Herghelegiu - CEO Gecad Net: Ceea ce putem livra noi sunt creiere foarte bine pregătite şi atunci trainingul este o componentă care va avea o dezvoltare foarte puternică în viitorul apropiat.

Firul poveştii business-ului de succes porneşte de fapt tot de la creiere bine pregătite, de la educaţia insuflată de acasă.

Cristian Logofătu - antreprenor: Părinţii, fiind profesori universitari, am fost tot timpul orientați către educaţie. Iar părinţii noştri au considerat că zona de IT va fi un domenui de viitor şi vorbim de anii 92-93. Ei şi-au schimbat specializarea lor de fizică în ştiinţele educaţiei, învăţământ la distanţă , învăţământ asistat de calculator. Şi astea ne-au format şi pe noi ca direcţie. Este valoros pentru tine ca individ să înveţi pe toată perioada vieţii. Să uiti şi să înveţi din nou.

- Care a fost acea carte care v-a dat impulsul să mergeţi spre afaceri?

Cristian Logofătu: Nici măcar din cărţi, am citit o dată un articol despre un domn care conducea o companie, se numea Warren Buffett şi luase o companie de textile și o făcuse cea mai de succes companie din lume, spunea articolul.

- O poveste de succes citită într-un articol a fost pentru voi sursă de inspiraţie?

- Continuă, spune Cristian Logofătu.

- Am prins în anii 2000 revoluţia internetului. Eram în momentul potrivit, la vârsta potrivită, în industria potrivită, adaugă Mihai Logofătu.

- Era relavant faptul că ştiind engleză, având internetul, poţi să înveţi multe chestii din America. Citeai despre o lume ce părea ca o lume cu dinozauri, era magic, parcă, adaugă Cristian Logofătu.

- Cum începe povestea voastră de antreprenori?

- Începe în 2007, în ideea de a construi o companie aparte pentru industria IT. Ideea este ceva mai veche, porneşte din anul 1999 când am vrut să mergem la primele cursuri de Cisco Networking Academy, povestește antreprenorul Mihai Logofătu.

- V-aţi cunoscut înainte să fie Bittnet.

Victor Popescu - acţionar în Bittnet şi trainer: Da, era Academia Credis. Era cea mai mare academie de traininguri Cisco din zona asta a Europei, ceea ce era o mare performanţă.

Mihai Logofătu - antreprenor: Apoi au urmat nişte ani în care am fost la cursuri, am fost studenţi, am fost instructori, am organizat cursuri în şcoli

Victor Popescu - acţionar în Bittnet şi trainer: Numărul de studenţi pe care i-au atras ei, era impresionant, chiar şi pentru CISCO. Nu e de mirare ca Bittnet are o relaţie bună de CISCO de la început.

Mihai Logofătu - antreprenor: Ba chiar în anul 2007 am primit premiu pentru cea mai bună academie Cisco în toată regiunea, EMEA, erau 4000 de academii, 130 de ţări. De aici ne-a venit ideea că putem face un astfel de serviciu şi pentru companii. Nici unul dintre noi nu este absolvent de IT, suntem absolvenţi de ASE amândoi.

- Sunteţi economişti.

Cristian Logofătu - antreprenor: Eu chiar finanţist. Dacă dăm timpul înapoi, în vremea aceea cuvântul antreprenor nu exista în vocabular, maxim era patron pe care îl auzeai în anii 90 şi la începutul anilor 2000.

- Primii bani din viaţa voastră cum i-aţi câştigat?

Mihai Logofătu: Eu am jucat tenis în copilărie şi în perioada liceului am fost cooptat să predau alături de antrenor într-o şcoală. Și au fost prima şi singura sursă în afară de ce îmi dădeau părinţii.

Cristian Logofătu: Eu făceam tehnoredactare. Puteam să folosesc calculatorul, aveam resursele să înţeleg cum funcţionează programele acelea, că iei multe pagini scrise de mână şi rezultatul e o carte.

- Primii bani cu care aţi pornit afacerea?

- Primii bani au venit doar de la familie, spune Mihai Logofătu.

- Ideea de afaceri a cui a fost ?

- Ne-am întrebat de multe ori acest lucru, nu mai ştim, spune Cristian Logofătu.

- Ideea este mult mai puţin importantă decât execuția. Ideea este 1 la sută, restul este execuția, punctează Mihai Logofătu.

Iar cu exerciţiul de a câştiga bani pe cont propriu şi nişte principii sănătoase învăţate de la părinţii, cei doi fraţi şi-au construit temelia pentru afacerea lor.

Răzvan Căpăţînă - investitor: Practic asta s-a tradus într-o fibră care s-a transmis şi se simte. Valorile transmise de acasă se văd în business.

- Cum e reţeta aici?

Victor Popescu, acţionar în Bittnet şi trainer: Ei pornesc prin a vinde, lecţia numărul unu în start-up-uri. Ei au adăugat tot felul de produse pe parcurs şi au lucrat cu produse consacrate. CISCO, apoi Microsoft, Amazon, au tot crescut.

Mihai Logofătu: Am un reper care îmi vine în minte, cred că în 2007 făceam ceva de genul 30 de mii de euro, iar în 2008 am reuşit o cifră de afaceri de 5 ori mai mare.

Au reuşit rapid să îi aibă printre clienţi pe IBM, Porsche, TNT şi Dacia, iar în 2009 au trecut de la SRL la societate pe acţiuni, tocmai pentru a se extinde şi mai mult şi a atrage investitori.

- În 2009 a venit criza şi s-au întâmplat nişte lucruri deloc fericite în lume, iar pentru voi s-au produs în ce?

Mihai Logofătu: În oportunităţi. Am învăţat să supravieţuim, acela a fost momentul în care am dorit să acţionăm.

- Cum ați făcut rost de finanțare ?

Cristian Logofătu: De-a lungul timpului am folosit toate metodele pe care le-am citit vreodată la manual. Venture Connect a fost prima expunere la o investiţie.

Victor Popescu - acţionar în Bittnet şi trainer: Venture Connect fiind un eveniment în care vin investitori şi tu te duci, prezinţi, poate se leagă ceva. La acel eveniment am fost şi eu, şi el vorbind pe aceeaşi scenă. Deşi şi ei, şi eu am obţinut finanţare, reţeta lor a fost de succes. Pentru mine a fost o lecţie, masterul meu în business.

Mihai Logofătu, spunea în 2011: Mi-ar plăcea să vă răsplătesc cu o oportunitate de business. Iar această oportunitate este o creştere de 8 ori în 5 ani cu Bittnet Systems.

Victor Popescu - acţionar în Bittnet şi trainer: Şi au crescut, au crescut în 5 ani de 8 ori. Se văd cifrele. Nu au crescut aşa....au crescut aşa...

Sunt puţine companii care au crescut constant. Este o alergare la maraton, nu este un sprint, spune Cristian Herghelegiu, director la Gecad Net.

Un obicei pe care antreprenorii şi l-au format din hobby-urile lor. Alergarea la maraton și off-road-ul nu doar că le-a dezvoltat spiritul de competitivitate, dar este şi sursa ce le-a adus primii investitori.

- Răzvan Cătăţînă, primul investitor de la Bittnet, când v-aţi cunoscut?

Răzvan Căpăţînă - investitor: Cu Cristi m-am cunoscut prima dată la offroad, eram competitori la Campionatul Naţional de Offroad, adversari chiar. Ulterior am devenit coechipieri, eu pilot, el copilot. Și aşa ne-am cunoscut mai bine.

Cristian Logofătu - antreprenor: Offroad-ul este un sport în care ești în doi oameni și o mașină, în cele mai periculoase locuri. Când petreci nişte zile împreună în contextul aceasta, descoperi caracterul omului, aşa se sudează echipa. Faptul că aveam această încredere reciprocă, ne-a ajutat să ardem foarte multe etape.

- Ce ţi-a stârnit interesul să investeţi în companie?

Răzvan Căpăţînă - investitor: Eram într-o zonă a marketingului, nu ştiam nimic de investiţii, iar Bittnet ieşise în căutarea de investitori. Nu ştiam nimic despre zona de tehnologie. Eu ieşisem din perioada de criză, mă prinsese cu ceva cash. I-am zis am şi eu nişte bani, nu i-am băgat în mobiliare, nu produc nimic ...

- Cu ce sumă ai intrat şi câte acţiuni ai cumpărat?

- Am intrat cu 70 de mii de euro şi am luat 24% din acţiunile firmei, spune Răzvan Căpățînă.

Mihai Logofătu: Odată cu investiţia lui Răzvan Căpăţînă am creat primul advisery board din România pentru o companie de dimensiunea asta. Nume reprezentative precum Sergiu Neguţ, Andrei Pitiş, Dan Ştefan de la „Autonom” au fost mentorii noştri.

Au luat bani europeni pentru a organiza cursuri IT şi în alte oraşe din ţară şi au decis să deschidă birouri regionale. Apoi s-au înhămat la o nouă etapă de extindere, iar pentru asta au s-au îndreptat pentru resurse financiare spre piaţa de capital.

- Sunteţi prima companie din România, din domeniul IT, listată la Bursa de Valori Bucureşti.

- La nivelul anului 2014 identificasem noi direcţii de dezvoltare pentru care aveam nevoie să facem un salt, povestește Mihai Logofătu. Și am negociat o lungă perioadă cu doi investitori, iar la final de 2014 Bursa ne-a chemat la o discuţie şi ne-a prezentat proiectul Aero. Decizia Listării la bursă a fost una dintre cele mai corecte decizii din ultimii 5 ani, adaugă Mihai Logofătu.

- V-a ajutat mult să creşteţi?

- Foarte mult, confirmă Cristian.

- Nu este o întâmplare că Bittnet este pe Bursă, pentru că şi Cristi are un fundal foarte legat de treaba aceasta, spune Victor Popescu, acționar în Bittnet și trainer.

- Tu ai încercat bursa înainte?

Cristian Logofătu: Când eram mic am văzut filme cu Wall Street şi mi-am dorit să mă fac broker. După ce am făcut Finanţe-Bănci, mi-am dat seama că nu broker vroiam să mă fac, ci investitor sau money manager. Nimeni nu mă angaja money manager la 22 de ani, aşa ca m-am ocupat de banii personali şi ai familiei . Toată facultatea am strâns bani folosind fonduri de investiţii şi la un moment dat am avut bani pentru a atinge pragul minim să deschid un cont de tranzacţionare la bursă. Din 2004-2005 am deschis primul cont la bursă.

- Şi ţi-ai dat seama că se poate câştiga?

- Desigur. Și că se poate pierde.

Cristian Herghelegiu - CEO Gecad: Am lucrat cu mai multe start-up-uri şi am văzut că inteligenţa financiară nu este punctul forte al companiilor. Bittnet a avut acest atu din plin. Imaginează-ţi, Sergiu, că abilitatea de a ridica o finanţare în termen scurt nu o are orice companie românească.

„Debutul listării a fost 15 aprilie 2015, am încheiat 2015 cu 2,2 milioane cifră de afaceri, 2016 am înregistrat o creştere de 26%, până la puţin peste 3 milioane de euro”, arăta Cristian Logofătu la un eveniment organizat în 20 aprilie 2017.

Rezultatele au fost însă mult peste aşteptări. Compania a ajuns la 9 milioane de euro anul trecut.

Așa se face că în martie anul acesta, Bittnet a luat premiul pentru cea mai activă companie în 2017 în utilizarea mecanismelor bursiere.

Cristian Logofătu: Aşa cum se cade unei companii de IT, nu am notiţele pe hârtie, le am în cloud.

Lucian Anghel - preşedintele Bursei de Valori de la Bucureşti: Este un exemplu pentru foarte multe companii listate şi multe companii care nu sunt listate. Luaţi exemplu, dragi antreprenori, despre cum va puteti finanţa afacerea. Asta înseamnă crearea de valoare adăugată, crearea de forţă de muncă, bunăstare pentru această ţară.

- Ai fost interesat de evoluţie şi ai cumpărat acţiuni la Bittnet.

Victor Popescu - acţionar în Bittnet şi trainer: Am tot cumpărat şi îmi pare rău că nu am cumpărat mai devreme. Am cumpărat chiar de când s-au listat ei şi erau cotaţi la un leu şi am tot cumpărat, am ajuns la 6,7% din companie.

- Şi ai început cu o investiţie iniţială de cât?

- Cred că vreo 15 mii de euro am pus atunci deoparte.

- Voi aţi vrut să vă extindeţi şi aţi înglobat în compania voastră companii mai mari şi mai mici. De curând aţi făcut o tranzacţie cu Gecad, ce vreţi să obţineţi prin această tranzacţie, unde vreţi să ajungeţi?

- Era mai mult decât o dublare a cifrei de afaceri. Pe de altă parte, ei au o istorie foarte lungă de colaborare cu Microsoft.

- Microsoft, la nivel de 2015, ne-a nominalizat ca fiind unul dintre cei mai mari parteneri. Am devenit unul dintre partenerii cu cele mai înalte certificări, confirmă Cristian Herghelegiu, CEO Gecad.

- Am venit în faţa investitorilor în 2018 cu faptul că nu mai suntem doar o companie, suntem un grup de companii cu preocupări în două zone majore: educaţie cu şi despre tehnologie şi efectiv tehnologie, spune Mihai Logofătu.

- Ca poziţie în piaţă?

- Din punct de vedere al trainingului suntem un lider absolut. Avem cel mai extins portofoliu de produse de training în acest moment, peste 3000 de studenţi trăinuiți anul trecut. Avem certificări unice în România, suntem singurul centru de training autorizat Amazon şi Citrix. Suntem unul dintre cei mai mari parteneri Microsoft în România.

- Mi s-a părut foarte interesantă mişcarea de fuziuni şi achiziţii. Mă gândeam că o să vină cineva mare şi o să cumpere Bittnet Systems. (Dar a fost invers, Bittnet s-a dus către companii). Este o mişcare îndrăzneaţă. Adaugă parteneri care au sens în jurul lor, spune Victor Popescu, acționar în Bittnet și trainer..

- Voi le-aţi vândut un produs, produsul vostru. Ei eu devenit clienţii voştri, dar acum se întoarce roata pentru că voi acum încercaţi să vă vindeţi o parte din companie către Bittnet.

- A reuni două segmente de piaţă pe care ei nu o pot acoperi fără noi, dar nici noi fără ei, spune Iulian Motoi, antreprenor la Elian Solutions.

- Ce ne face unici este că avem abilitatea de a prelua datele academice şi a le duce în lumea de business. Cei care ţin training pe baza de securitate, reţele, cloud sunt şi cei care implementează soluţiile de securitate, reţele, cloud, spune Cristian Herghelegiu, CEO Gecad.

- Sub această umbrelă de împreună vreţi să ieşiţi afară?

- Exact! Am ieşit deja afară. Suntem prezenţi cu șase locaţii în ţară şi avem un business care este în dezvoltare accentuată şi către internaţional.

- Unde vă vedeţi peste 5 ani, 10 ani, 50 de ani?

Mihai Logofătu: Aş vrea să vorbesc mai degrabă de unde ne vedem anul acesta, peste doi ani, maximum trei ani. Suntem într-o industrie care avansează foarte repede. Ne-am propus pentru 2020 o ţintă de venituri de 100 de milioane de lei, pe tot grupul Bittnet, o creştere de 30% an de an. Asta-i, suntem o companie de aproape 10 milioane. S-a schimbat liga în care jucăm!