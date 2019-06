Antreprenorul care pune echipa în valoare. La 30 de ani, era „părintele” mai multor afaceri de succes

Unii oameni pot spune că sunt născuţi să facă afaceri. Răzvan Crişan e cu siguranţă dintre ei. La el simţul afacerilor s-a manifestat încă din copilărie, iar până la vârsta de 30 de ani tânărul Răzvan Crişan a reuşit să pună pe picioare un adevărat grup în domeniul ospitalităţii: de la cafenele şi pizzerie, la restaurant şi spaţii de recreere pe timp de vară. Este organizatorul mai multor festivaluri de scurtmetraj şi reuşeşte să strângă la un loc oameni din industrii creative. Îi aflăm povestea în campania „România Fast Forward”:

Răzvan Crişan – antreprenor: Rolul meu principal este acela de a spune hai să vedem cum putem face asta. Este extrem de mult de a pune alţi oameni în valoare. Eu nu fac mai nimic, nu ştiu să gătesc, nu ştiu să fac neapărat cafea. Avem aceşti oameni foarte talentaţi, care ştiu să facă fine-dining, ştiu să facă cafea, pizza. Hai să vedem cum creăm contextul pentru a-i pune în valoare.

Marius Ştefan - colaborator şi mentor: „Îi place foarte mult partea de început a business-ului, tot timpul are dorinţa asta de a porni un proiect nou”.

Andreea Vasile – prietena lui Răzvan: „Pentru el este în primul rând pasiune şi când faci cu pasiune și cu convingere o treabă, te duce unde l-a dus pe el”.

Răzvan Crişan – antreprenor: Nu ştiu dacă antreprenoriatul se poate învăţa. Antreprenoriatul trebuie practicat. Poţi să citeşti sau să te uiţi la câte filme vrei tu, dar până nu pui în practică, nu o să fie experienţă.

A intrat în afaceri după o ceartă cu tatăl

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: Tu ai intrat în antreprenoriat de supărare, te-ai certat cu tatăl tău...

Răzvan Crișan – antreprenor: Tată, vreau şi eu nişte bani. Nu. Cam aşa a fost, nimic romanţat. M-am supărat că nu a vrut să îmi dea nişte bani, nu ştiu ce voiam să fac cu ei. Şi am zis că nu fac eu singur? Nu reuşesc eu? Nimeni nu vedea un viitor în acest copil care eram eu.

- Cum era Răzvan la şcoală?

- Era un elev care nu era ne apărat interesat de şcoală. El era mereu interesat de perspectivă. Bine, fac chestia asta, dar cu ce mă ajută dacă o fac, spune Andreea Vasile, prietenă.

- Eu venind din 8 clase în care mi se spunea zi de zi că sunt incompetent şi nu e nimic bun la mine şi luam numai note foarte mici, completează Răzvan.

Chiar dacă şcoala nu a fost punctul lui forte, a avut mereu spirit practic.

Andreea Vasile – prietenă: Ne ştim de 20 de ani, ne-am cunoscut la 14 ani în Consiliul Elevilor. El conducea Consiliul Elevilor, iar eu îmi reprezentam clasa. Răzvan a fost mereu foarte descurcăreţ, implicat , cu spirit de iniţiativă. Un om cu idei. Nu alţii dădeau tonul, el dădea tonul şi spunea direcţia în care trebuie să o luăm. Pot să spun că era un lider.

A încercat să îşi câştige singur banii din adolescenţă.

Răzvan Crişan – antreprenor: Am vrut să lucrez. Chiar am sunat la ziar, că vreau să fiu şi eu cel mai necalificat din echipa dvs. Bine, hai la un interviu. Bine, dar am doar 15 ani. Ahhh, nu se poate . Sigur pot să împachetez lucruri sau să mişc hârtii de la stânga la dreapta. Nimeni nu voia să vadă.

Împins de eșec spre succes

Situaţia l-a ambiţionat să caute alternative. Aşa a decis să se ocupe de organizări de evenimente, Iar apoi i-a venit ideea de a face o revistă pentru tineri. Nu avea bani pentru ea, aşa că s-a dus la bancă şi a cerut un împrumut. Era perioada creditului cu buletinul.

Răzvan Crişan – antreprenor: Şi m-am dus la bancă şi am întrebat cât îmi daţi. La vremea aia nu te întrebau ce....3000 de euro. Îi iau pe toţi. Şi i-am luat special pentru a face revista.

- Aţi fost nu doar colegi, dar şi parteneri în revista ce urma să fie vândută elevilor. Cum a fost proiectul?

Andreea Vasile, prietenă: Nu era cumva o revistă organizată de liceu şi atunci aveam cumva independenţa de care se vorbeşte astăzi. Cred că a fost prima revistă independentă încă de atunci. Miza pentru noi era să spunem pe bune ce părere avem despre liceu, despre profesori, ce credeam noi că ar trebui schimbat.

- Tu ai lansat revista chiar înaintea unei greve generale în învăţământ, iar publicul tău era chiar publicul şcolilor.

- Mai prost timeing decât ăla nu se putea, spune Răzvan Crișan.

- Cât a durat?

- O lună cred, 3 săptămâni. Suficient ca să nu avem cui să vindem.

- Ce ai învăţat din experienţa asta?

- Atunci, nimic, era foarte tragic ce ni se întâmplă, acum, privind înapoi, ideea asta că mereu o să ai provocări şi mereu o să ţi se întâmple nişte lucruri pentru care nu ai nici un fel de plan. Şi aşa am trecut noi de la revistă, la organizare de evenimente de muzică.

- Şi a funcţionat?

- A fost un hit total. Am închiriat etajele 5, 6 şi 7 al parcării de la Unirea. Pe fiecare eraj era alt gen de muzică. După, ne-am dus către tehnologie şi inovare în tehnologie şi multe alte chestii care au dus transformarea revistei într-o asociaţie şi ulterior un festival de film. Am ajuns să avem audienţe mediii de 1000 de oameni, toţi plătitori.

De la organizări de evenimente, la cafenea

- De la revistă pentru studenţi, ai trecut la organizări de evenimente, te-ai ocupat de scurtmetraje şi ai pivotat apoi în afaceri către industria ospitalităţii. Ai creat o cafenea. Cu ce gând?

- Am fost doi parteneri care am creat-o. Şi eu, şi David eram uimiţi cât de puţine locuri de ieşit din oraş erau.

- Nu erau locuri?

- Din punctul nostru de vedere, în 2013, foarte puţine. Şi era nebunia asta cu fumatul, se fuma peste tot.

Cu 80 de mii de euro, bani împrumutaţi de la prieteni şi familie au deschis o cafenea în care nu se fuma, dar care miza pe ambient.

Ştefan Prigoreanu – arhitect: „Feelingul pe fiecare colţ în parte, de la a avea un living fain, la un loc în care poţi să împărtăşeşti totul la o masă cu oamenii”.

Răzvan Crişan – antreprenor: „Am deschis pe 17 decembrie, o perioadă foarte nasoală. Am făcut un eveniment în seara aia, la 7 veneau oamenii, iar noi la 5 încă dădeam cu var. Şi de a doua zi a fost full, erau cozi afară. Şi eu, şi David spălam şi vase, eram şi în bar, pentru că voiam să vedem cum e”.

David Maguet - acţionar şi designer: „Este foarte important pentru mine să lucrez, pe cât posibil, cu producători locali. De exemplu, mesele sunt făcute în România, scaunul de bar este de asemenea creat de designeri români şi toată mâncarea provine din România”.

Restaurant românesc, ajuns pe locul 1 în recomandările TripAdvisor

- După cafenea, următoarea încercare în afaceri?

Răzvan Crișan, antreprenor: Am decis să deschidem un proiect de vară. Sunt multe spaţii în oraşul ăsta care stau degeaba. Iar pentru antreprenori, astea se cheamă oportunităţi.

Iar de la terase de vară, a decis să încerce mai mult şi să creeze un restaurant.

- Aţi mizat pe produse autohtone pentru restaurantul pe care l-aţi deschis.

- Dacă acum 25 de ani era cool să zbori tonul din Japonia şi să-l mânânci în New york, acum e ultimul lucru pe care-l faci. Acum este o competiţie la cele mai bune restaurante din Românai să gătească cât mai local cu puţinţă, explică Răzvan Crișan.

Ciprian Morar – acţionar: Motivul principal pentru care am ales să fiu parte din acest proiect a fost ambiţia partenerilor de a lucra cu produse locale. Le pasă de unde vine oul, găina, apa, berea artizanală. Cred în puterea micilor antreprenori, eu asta am făcut şi asta încerc să susţin mai departe. Încercăm să schimbăm un sistem de fapt.

Localul a obţinut premiul pentru cel mai bun design de restaurant din România şi a ajuns şi pe locul 1 în recomandările de pe TripAdvisor.

Ciprian Morar – antreprenor: Ideea e să avem o atmosferă cât mai relaxată, în care lumea să poată să experimenteze ceva sezonal.

- Ce m-a surprins la voi, este că deşi nu sunteţi într-o zonă centrală frecventată de turişti, aveţi mai mulţi clienţi străini decât români.

- 80% dintre clienţii noştri pentru noua bucătărie românească erau străini.

Pentru că nu a prins la fel de bine şi pentru clienţii români, antreprenorul a decis să mute restaurantul într-o casă veche şi să-i dea o nouă faţă.

- Casa asta de când este?

- 1918.

- Şi renovarea aţi terminat-o?

- Băgăm viteză.

Profilul tânărului antreprenor de succes

Răzvan nu s-a oprit doar la un restaurant, în 2018 a dechis şi o pizzerie.

„Experienţa asta pentru pizza napoletană, în care noi nu ţi-o combinăm în nici un fel. Te rugăm frumos să te abţii de la a vrea cu extratopping. Aveţi încredere că muncim sufiecint de mult la reţetele astea încât sigur o să vă placă, dacă nu, banii înapoi”, explică Răzvan Crișan.

Marius Ştefan - colaborator şi mentor: Ce am văzut la el este o accelerare rapidă a maturităţii în business. Eu cred că o să creeze un mic imperiu.

Răzvan Crişan – antreprenor: Experienţa mă face să îmi doresc să mai fac şi alte chestii. Antreprenoriatul este despre a fi pregătit pentru orice.

Andreea Vasile – prietenă: Nu i-a fost uşor. Pe lângă chestia asta glamour, că zici uite un om care a reuşit, are un restaurant, două restaurante, are cafenea, are business-uri, ce lume strălucitoare...Nu e chiar aşa. Păcat că în munca de genul ăsta, antreprenoriatul, cum e cazul lui Răzvan, nu poţi să arăţi nişte mâini super-bătătorite. Dacă s-ar putea vedea creierul lui, cred că pe acolo este.

- Peste perioadele dificile cum trece?

Marius Ştefan - colaborator şi mentor: Tendinţa firească este să te reetragi în bârlog, să te gândeşti şi pe urmă să vezi cum să o rezolvi. El a avut o reacţie diferită, a mers şi a cerut ajutor.

- Ce l-a dus către succes?

Andreea Vasile – prietenă: Perseverenţa, răbdarea, capacitatea de a se conecta cu oamenii. Neplăcându-i să lucreze în zona în care să aibă un şef, neplăcându-i zona asta de educaţie formală, a simţit că este singura lui şansă să dovedească ce are de dovedit.

Răzvan Crişan – antreprenor: Valorile sunt esenţiale. Dacă nu ai un sistem de valori de bază care să te conducă Ia cele 10 porunci ca referinţă. Crează-ţi-le pe ale tale şi ţine-te de ele.

- Ale tale care sunt?

- Să faci ceea ce te pasionează, să faci o schimbare pozitivă şi să-i pui pe oameni în valoare.

Răzvan Crișan a fondat până acum Pizzeria Mamizza, Restaurantul Kane, Cafeneaua M60, Spațiul M60, Festivalul de film ShortsUp și Asociația Oricum.

Reporter: Sergiu Voicu

Montaj: Mădălin Manole

Operator: Cristian Petrache

Urmăriți mai jos o discuție despre afacerile în domeniul alimentației publice cu George Butunoiu, antreprenor și evaluator de restaurante, și Sergiu Voicu, realizatorul reportajelor din campania Digi24 „România Fast Forward”: