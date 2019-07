Bicicletă unică în lume făcută în România. Povestea unei afaceri de succes pornite într-un grajd

În România, lângă Ploieşti, se construiesc biciclete unice în lume. Dintre cele 450 de mii de vehicule pe două roţi, câte se vând anual la noi, câteva ies în evidenţă. Sunt fabricate din bambus laminat şi vin la pachet cu o lecţie de afaceri. Cum a reuşit un tânăr antreprenor să vină cu ceva nou într-o piaţă de peste 90 de milioane de euro, aflați dintr-un reportaj „România Fast Forward”.

Pe străzile din comuna Băneşti din judeţul Prahova, l-am întâlnit pe Sabin Dimian. Un tânăr de până în 30 de ani, care prin inovaţie a reuşit să atragă atenţia pasionaţilor de biciclete din toată lumea.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: Poate sună clişeic să spui că afacerile mari pornesc dintr-un garaj sau un grajd, dar este şi cazul tău, un grajd transformat în atelier. De aici a început povestea ta şi a luat naştere prima bicicletă din bambus laminat. Cum ţi-a venit ideea?

Sabin Dimian, antreprenor: Am citit o revistă de specialitate în 2012 care vorbea de o companie din America ce producea biciclete din bambus, şi văzând preţul, unul mare de 6000 de dolari, am zis că de ce nu am putea să facem şi noi asta pentru ţările din Europa?

Voichiţa Lefter, mentor: El avea un vis, o poveste în care credea. Spunea: este visul meu şi vreau să se vadă că se poate face în România. Nu ştia nimic. Însă avea o determinare care cred că este ingredientul lui cel mai important.

Ion Morozan, verişor şi partener în afacere: Mi-a povestit că are ideea asta de a face o bicicletă din bambus. La câteva zile mi-a spus: vino până la mine să îţi arăt primul prototip. Rupsese bicicleta lui pe care o avea şi a pus un cadru din bambus pe care îl făcuse el.

Corneliu Ioana, prieten: La început, credeam că este puţin fantezist. Era la cadru rotund, din bambus, legate încheieturile cu sfoară.

Cristian Juravle, director de produs: Primul, primul a fost acesta. Ceva mai rudimentar lucrat. Nu e ceva nou, procedeul ăsta s-a folosit prin 1894, în Anglia, când s-au făcut primele biciclete de bambus.

Problema lor ca atunci este că nu rezistă.

A încercat zeci de variante de cadre de biciclete, până şi-a dat seama că trebuie să vină cu ceva nou pe piaţă ca să aibă succes.

Sabin Dimian, antreprenor: Am văzut o oportunitate în piaţă. Nimeni nu mai făcuse până atunci o bicicletă de bambus laminat. De ce am ales bambusul laminat? Pentru că este de 2 ori mai rezistent decât bambusul normal.

Cristian Juravle, director de produs: Sunt fâşii subţiri de bambus presate cu un procedeu special.

Sabin Dimian, antreprenor: Bambusul pentru că este o iarbă şi pentru că este cu 35% mai rezistent decât stejarul. El absoarbe foarte mult vibraţiile şi atunci mersul pe o astfel bicicletă este foarte confortabil.

Cristian Juravle, director de produs: C-tube-ul este dintr-un aluminiu de industrie aerospaţială, foarte rezistent. La fel şi drop-outurile.

Cu tot cu echiparea de pe ea, bicicleta ajunge să cântărească între 8 şi 10 kg.

Sabin Dimian, antreprenor: Validarea noastră a venit abia după ce am trimis câteva biciclete la un laborator din UK, unde marii producători îşi testează componentele şi bicicletele. Iar după ce au testat prototipurile noastre aproximativ 100 de mii de cicluri, asta înseamnă cam 20 de ani de pedalat normal, atunci am obţinut certificările şi validarea că suntem pe drumul cel bun.

Sergiu Voicu: Ţi-a plăcut această bicicletă încă din faza de prototip, cât ai aşteptat până să o poţi cumpăra?

Cristina Toncu, client: Aproximativ un an. Într-un week-end eram la o nuntă şi primesc un telefon de la Sabin. Bucurie mare. Şi a zis: Am terminat modelul, mai vrei bicicleta? Şi între un pahar de vin şi un soţ nehotărât... A fost bucurie mare.

Sergiu Voicu: Cum e o astfel de bicicletă la drum?

Cristina Toncu, client: Este de oraş, este o semicursieră, are roţile foarte subţiri şi este recomandată pentru un terasament fin. Se aşează foarte bine la drum. Asta mi-a plăcut foarte mult că este foarte uşoară. Îmi place pentru că este simplă.

Sergiu Voicu: Vreţi să vă extindeţi cu două noi modele.

Ion Moroza, verişor şi partener în afacere: Veltra cu mai multe viteze şi versiunea electrică. Lucrurile sunt destul de avansate.

Între ideea din 2012 şi succesul din 2019, Sabin a avut mult de pedalat. A pus ban pe ban şi s-a hrănit mai mult cu vise.

Sabin Dimian: Eram la facultate iar părinţii îmi dădeau cam 100 de lei pe săptămână. Păstram cam 50 de lei, iar de restul practic trebuia să trăiesc cu 50 de lei, şi mâncam cartofi prăjiţi şi orez câteva săptămâni la rând.

Ca să înceapă să fabrice biciclete, Sabin a pornit altă afacere, ca să îşi poată finanţa dorinţa.

Sabin Dimian, antreprenor: Am cumpărat unei prietene o placă de păr, iar după câteva luni placa s-a stricat, am dus-o la reparat şi acolo un domn mi-a spus că are mai multe plăci de vânzare. Şi am început să vând. În 3 ani de zile am vândut cam 500 de plăci şi aşa am strâns banii să încep business-ul cu biciclete.

Pentru că banii tot nu ajungeau, tânărul a renunţat la tot ce avea mai valoros.

Corneliu Ioana, prieten: Primul lucru şi-a vândut motocicleta.

Apoi Sabin a pus mâna pe muncă. Şi-a folosit studiile de horticultură. A amenajat grădini ca să adune bani pentru prototipuri de biciclete. În 6 ani a cheltuit 35 de mii de euro. N-a dormit multe nopţi ca să îi obţină, dar nu regretă nimic.

Sabin Dimian, antreprenor: Dacă venea cineva acum 6 ani de zile şi îmi spunea: Sabin, cred în ideea ta, în visul tău, uite aici 35 de mii de euro. Cred că 95% din banii ăia îi pierdeam pentru că nu aveam experienţa şi oamenii, echipa.

Bicicleta din bambus laminat creată lângă Ploieşti a câştigat numeroase premii internaţionale. La concursul Băncii Mondiale pentru tehnologie prietenoasă cu mediu, Sabin a câştigat premiul pentru start-up-ul anului 2019, o confirmare în plus după medalia europeană de aur pentru transport inovativ, obţinută în 2017.

Voichiţa Lefter, mentor: Atunci când ai o idee unică în lume este important să o şi patentezi, să o brevetezi. Trebuie să accentuezi foarte tare elementul de noutate, de inovaţie.

Brevetarea invenţiei nu este însă ieftină. Consumă timp şi bani. Costă 7.000 de euro şi durează 6-7 luni. Înregistrarea mărcii la nivel european mai costă încă 2.000 de euro şi lungeşte aşteptarea cu 4-5 luni.

Sergiu Voicu: Dacă s-ar gândi acum cineva să pornească o afacere pe nişa de biciclete, de orice fel de biciclete, care ar fi paşii pe care trebuie să îi facă?

Sabin Dimian, antreprenor: Să se documenteze foarte bine. Să testeze la o scară mică. Am făcut minuni, mai ales într-o industrie în care ai nevoie de sute de mii de euro pentru a porni un business de genul ăsta.

Ion Morozan, verişor şi partener în afacere: Primul sfat pe care l-aş da ar fi: aşteaptă, ia lucrurile încet, pentru că rezultatele vor veni. Încearcă să faci ca lumea să ştie de tine.

Voichiţa Lefter, mentor: Vrei să faci bani, să dezvolţi o idee, vrei să ştie lumea despre ideea ta, sau vrei să apari în Forbes. Trebuie să fii corect cu tine. Pentru că în funcţie de ce îţi doreşti tu, poţi să atragi investitorul potrivit şi să o iei în direcţia potrivită.

De ce investitor? Pentru că cine nu urmează exemplul lui Sabin cu atelier improvizat în grajd şi investiţii picurate în timp, are nevoie de echipamente profesionale de cel puţin 150 de mii de euro ca să înceapă să fabrice biciclete.