Când dependența de jocuri a unor tineri se transformă în profit. Povestea Amber Studio, partenerul român al Disney Interactive

În era calculatoarelor, joaca a devenit mai mult ca oricând serioasă. Din joc se pot face averi. Sau se pot pot distruge. Un antreprenor român a cunoscut ambele stări. A fost în situaţia în care joaca excesivă pe calculator aproape că i-a ruinat viaţa, dar din această pasiune a reuşit să facă o afacere de mare succes. Îl cunoaştem pe Dragoş Hâncu, fondatorul Amber Studio, cel mai mare producător independent de jocuri din România.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: Lumea virtuală se poate tranforma în realitate. Jocurile pot deveni afaceri de succes, iar pasiunile pot aduce profit. Dragoş este invitatul meu de astăzi şi vom cunoaşte o poveste de succes pornind de la o pasiune din copilărie. Jocurile au intrat în viaţa ta foarte devreme, mult mai devreme decât au intrat intrat în generaţia din care faci parte. Ce s- a întâmplat?

Dragoș Hâncu, antreprenor: Cred că am fost printre puţinii norocoşi care au avut un calculator pe vremea lui Ceauşescu, în 84- 85. La ordinea zilelor erau jocurile. Erau fascinante pentru oricine, ţin minte că nu mă duceam la toaletă ca să nu pierd cele 20 de secunde din jocuri. Tatăl meu a avut, de asemenea, o influenţă foarte mare asupra mea. A învăţat singur să programeze. A făcut nişte jocuri educaţionale, dacă vreţi, un concept foarte avangardist pentru vremea respectivă, dacă stai să te gândeşți. Trăgeai cu o rachetuţă de 5 ori, aveai 5 muniţii, dacă răspundeai corect la tabla înmulţirii sau dacă despărţeai în silabe corect.

- Când ai început în partea asta de programare de jocuri?

Dragoş Hâncu, antreprenor: Am programat începând probabil de pe la 8 ani şi m-am oprit pe la 12, 13, poate 14 ani.

- Zi-ne cum ai făcut primii bani? Cum a fost primul câștig din viața ta?

Dragoș Hâncu: Cred că, dacă îmi amintesc bine, a fost un bal al bobocilor, undeva în clasa a X-a, aveam 15-16 ani, am falsificat niște bilete și le-am vândut la negru în fața liceului, cred că aia au fost primii bani câștigați de mine cu adevărat!

Obsesia pentru jocuri îi consumă toți banii. Momentul revelației

Doi ani mai târziu, la 18 ani, Dragoş îşi deschide o agenţie imobiliară sprijinit de părinţi. A renunţat repede la proiect, chiar dacă era bănos. Simţea că nu este de el.

La 20 ani pleacă în China pentru a încerca domeniul comerţului. Aducea mărfuri pe care le vindea în România de zeci de ori mai scump. Apoi a renunţat iarăşi la tot. Și -a dat restart la viaţă, din cauza obsesiei pentru jocuri, care îi consuma toţi banii şi tot timpul.

Dragoș Hâncu: „Au fost nişte perioade în care mâncam Eugenii cu apă de la robinet, pentru că nu mai aveam niciun ban. Eu eram fericit şi mă jucăm în continuare. De fapt, nu am avut bani pentru că mă jucam foarte mult.

Am preferat să investesc în uitare şi evadam în alte lumi. La un moment dat, făceam curăţenie prin casă, am dat cu aspiratorul şi am dat un fotoliu la o parte şi am dat acolo de o bancnotă de 100 de dolari, probabil din perioada în care făceam mai mulţi bani şi a fost ceva de genul, aleluia, am văzut lumina, l-am văzut pe Dumnezeu coborând pe Pământ. Mi-am dat seama că ar trebui să mă joc mai puţin, când am văzut bancnota aia şi m-am bucurat aşa. M-am mai jucat vreo 6 luni până am decis să mă angajez”.

În 2005, Dragoş Hâncu se angajează la Gameloft ca producător de jocuri, apoi se mută la Electronic Arts. Pentru câteva luni merge în Canada pentru a se pregăți pentru producţia jocului FIFA pentru telefoane.

2013, anul deciziei radicale. Cum a apărut Amber Studio

În 2013 ia însă o nouă decizie radicală.

- Ți-ai dat demisia de la fostul loc de muncă în prima zi lucrătoare din anul 2013, habar n-aveai ce o să faci. Ai zis că o iei de la capăt, ai primit un pont de la un prieten de la Disney.

Dragoș Hâncu: N-a fost chiar pont, a fost o promisiune, a fost: eu am încredere în tine, știu cum lucrezi, dacă tu reușești să faci o echipă care să facă să-mi livreze acest proiect, pe care aș putea să ți-l dau, eu ți-l voi da.

Mihai Pohonțu, director executiv Amber Studio: În 2013 a fost creat Amber. Este cea mai mare companie românească independentă de jocuri. Independentă înseamnă companie cu capital românesc.

Dragoş Hâncu, antreprenor: Disney a fost foarte impresionată cu munca pe care am prestat-o și uite așa totul s-a transformat într-o avalanșă, am mers mai departe, un pilot s-a tranformat în două proiecte, două s-au transformat în patru, am scalat de la o garsonieră la o cameră de 30 m pătrați, după, la un penthouse de 140 m pătrați și toate au devenit pe rând neîncăpătoare.

Graficienii şi programatorii studioului din Bucureşți creează acum jocuri pentru Disney, dar şi alte studiouri celebre, printre care şi Fox Digital Entertainment, divizia Twentieth Century Fox.

Proiectele vin pe bandă rulantă

Ce se întâmplă când acele proiecte se încheie? Oamenii pleacă?

Ana Pohrib, manager resurse umane: Nu, oamenii nu pleacă. Nu pleacă, pentru că proiectele vin pe bandă rulantă în această industrie care se dezvoltă galopant.

Mihai Pohonțu, director executiv Amber Studio: 7% din PIB-ul României este creat de industria de software. Este un domeniu ce creşte accelerat, cu 10% anual. Dacă ne uităm la toate categoriile de divertisment, vedem că jocurile au cel mai mare avans.

Jocuri Disney, create cu ajutorul Amber Studio

Un avans mondial mai mare chiar decât al industriei cinematografice. Astfel, creierele de la Amber Studio şi-au pus amprenta pe multe dintre jocurile celebre de la Disney făcute după filme celebre precum Cinderella, Star Wars sau Marţianul.

Ionuț Solomon, director de creație: În cazul de față, caracterul a făcut parte deja dintr-un film, a fost mai simplu să-l facă. Noi facem nivele nu neapărat decoruri, ci efectiv dificultatea unui nivel e dată de noi și de câte încercări trebuie să facă playerul ca să treacă de el și cât de mult se distrează jucându-se sau nu, asta e în mâinile noastre.

Ana Pohrib, manager resurse umane: Aici avem o pasiune comună - gamingul. Toți ne jucăm și eu mă joc mă joc: în metrou, acasă, jocuri casual de mobil. Oamenii din development se joacă foarte mult, inclusiv în pauza de masă sunt jocuri de strategie, mănâncă pe fugă sau chiar prelungesc pauza de masă ca să apuce să mănânce, dar și-o dedică în a se juca.

- Oamenii vin la muncă să se joace ? Sună a o poveste.

Tudor Postolache, director departament operațiuni Amber Studio: Da. Este un dream job, pentru oamenii care au o toleranţă crescută la stres mare

Dragoș Hâncu, antreprenor: La un moment dat, am făcut și niște jocuri de ale noastre, Disney a venit la un moment dat și a zis că puteți să faceți un joc de la zero pentru noi, uite avem IP-ul asta. Da, putem încerca.

- Treceți la etapa următoare abia după ce primiți avizul de la Disney?

Ionuț Solomon, director de creație: Nu. Avizul - nu mai avem nevoie din moment ce am luat contractul cu ei, au încredere în noi.

Cinderella, creația Amber Studio, o investiție de 700.000 de euro

Cinderella, unul dintre cele mai cunoscute jocuri Disney, este creația Amber Studio

Dragoș Hâncu - antreprenor: Cinderella a fost întâmplător jocul nostru făcut de noi de la zero pentru Disney, adică noi am suportat, ne-am asumat un risc, am suportat dezvoltarea lui , speranța era că va putea face destul profit pentru a ne recupera toată investiția care a fost substanțială la momentul respectiv.

- Ce a însemnat substanțial?

- În jur de 700 de mii de euro.

- V-ați scos banii, investiția?

Dragoș Hâncu - antreprenor: Da, ne-am scos banii din investiție, probabil am făcut un pic peste.

Primul contract al Amber Studio

Pe acelaşi principiu a mers Dragoş Hâncu şi când a pus bazele firmei. A investit aproape 50 de mii de euro, pentru câteva calculatoare şi salariile pe 6 luni pentru doi colegi programatori pe care i-a luat parteneri în afacere şi a sperat că va veni şi câştigul măcar să îşi acopere investiţia.

Marius Deacu – cofondator Amber Studio: Ştiam de iniţiativa lui, a venit la mine să mă întrebe dacă vreau să lucrez la iniţiativa asta. Am fost de acord.

- A fost un succes după primele 3 luni. Care a fost primul contract care a adus și profitul în companie?

Dragoș Hâncu, antreprenor: Primul, primul contract a adus și profitul în companie. A fost un contract frumos, dacă îmi amintesc bine, a fost de ordinul sutelor de mii de dolari. Și a fost în contract pe care l-am finalizat în 5 luni, cu 4-5 oameni.

- Atunci când ne jucăm e distractiv, dar n-a fost așa de la început. Cum a început totul?

Iulian Anton, Amber Studio: A fost un început dificil.

Iulian Anton, departamentul de creație: Nu. A fost un început dificil.

- Eșți unul dintre cei mai vechi angajați ai firmei.

- Da, printre primii cinci.

- Cum a fost începutul într-o companie care avea 5 angajați?

- Multe nopți nedormite, la birou.

Ambițiile oamenilor care se joacă

Marius Deacu - cofondator Amber Studio: Lucrez cu nişte oameni foarte mişto, iar asta se poate replica foarte greu.

- Meseria voastră e de a va juca, dar văd că nu va jucați doar pe calculator, va jucați și fizic

Ana Pohrib – manager resurse umane: Ne jucăm extrem de mult și ca să vezi cât de mare e pasiunea, avem un proiect propus de Valentina, colega noastră de la curățenie, care ne-a adus un puzzle de 500 piese pe care colegii din echipa de design au reușit să-l termine, iar provocarea următoare a venit de la Vlad, care de data asta ne-a propus 1000 de piese.

Gabriel Stancu, director departament de creație: Este în interesul tuturor să ne mai şi oprim din când în când, pentru că ideile bune vin din oameni care sunt odihniţi şi relaxaţi.

- N-ai fost atent și ai luat bătaie. Se întâmplă asta și în viața reală?

Iulian Anton: Se întâmplă. Ca și în jocul ăsta, trebuie o planificare atentă a mișcărilor pe care vrei să le faci și o planificare corectă.

Iar o strategie bună poate aduce şi încasări pe măsura celor care fac jocurile sau serviciile de portare a acestora de pe un sistem de operare pe altul sau de pe un dispozitiv pe altul.

Mihai Pohonțu - director general Amber Studio: România este pe locul 47 în lume în termeni de încasări din industria de jocuri, cu 126 de milioane de dolari.

- Ce așteptări ai de la viitor? Ce-ți dorești de la viitorul acestei companii?

Dragoș Hâncu, antreprenor: Îmi doresc să ajungem cei mai buni livratori de servicii pe această nișă de gameing din lume și ăsta este țelul către care mergem.

