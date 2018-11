Careless Beauty. Secretul singurelor produse cosmetice din țară fără chimicale, dar cu valabilitate 2 ani

Într-o piaţă dominată de produsele multinaţionalelor cu bugete uriaşe de marketing, îşi fac loc şi cosmeticele antreprenorilor locali şi chiar reuşesc să prospere. O fac cu reţete moştenite de la bunici, cu ingrediente organice, totul filtrat prin tehnologia mileniului trei. Din arşita Dobrogei a ieşit în urmă cu 25 de ani o afacere de familie sub numele „Careless Beauty” pentru care piatra de temelie a fost tradiţia plantelor.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: Suntem în Topraisar, judeţul Constanţa, un loc în care industria parcă nici nu a atins locul, însă natura este ca la ea acasă. Aflăm aici o poveste de afaceri incredibilă. O poveste la fel de frumoasă precum locul în care am ajuns. Doamna Elena Oancea, sărut mâinile. Mulţumim că ne-aţi primit.

Elena Oancea - chimist, estetician, antreprenor Careless Beauty: Bine aţi venit în frumoasa noastră grădină. Dacă mă uit la nepoţii mei, îmi aduc aminte de copilăria mea, când aveam 6 ani şi împreună cu mama şi bunica, participam la cules de plante.

- De atunci a început toată povestea asta cu plantele, de la 6 ani?

- Poate chiar puţin mai mică. Noi de când ne-am născut, mama şi bunica ne făceau baie, doar baie cu plante. Masaj cu uleiuri de plante.

- Aţi învăţat de mică puterea plantelor, cum să le identificaţi şi ce efecte pot avea ele asupra fiecăruia dintre noi.

- De multe ori stăteam toate vacanţele în pădure, pentru că aveau bunicii şi stupi şi bunica era prietena albinelor şi m-am împrietenit şi eu cu albinele. Şi făceau creme minunate, tincturi din plante. Preparam la umbra copacilor, îmi aduc aminte, tincturi din flori proaspete și parte din toate reţetarele pe care le-am implementat în decursul anilor. Această tradiţie pe care eu am dus-o mai departe datează de mai bine de 200 de ani.

- Străbunica dvs, bunica dvs, mama dvs şi acum dvs, aţi moştenit darul de la natură să iubiţi plantele, să le aflaţi tainele şi să îi faceţi pe oameni bine, pentru că străbunica, bunica şi mama au fost şi vraci în sat.

- Bunica şi mama erau vraci în sat şi veneau oameni din diferite colţuri şi din alte sate, pentru că puterea din acele tincturi pe care le făceau ele însemna o vindecare totală.

Elena a devenit a patra femeie din familie care a învățat tainele plantelor și a deprins meșteșugul de a face unsori şi tincturi după reţete vechi. O pasiune ce i-a călăuzit întreaga viaţă. Şi pe care a reuşit să o menţină şi să o dezvolte ajutată de familie.

Dan Oancea - director general: Povestea a început cu soţia. Ea este înnebunită. Ea este creierul. Eu am sprijinit-o foarte mult şi am înţeles şi eu despre ce este vorba. Pe partea culturilor.

Elena Oancea - chimist, estetician, antreprenor: Totuşi îi plăcea la ţară: Făceam naveta, mergeam la mama şi făceam acolo o parte din cremuţe, din esenţe, din extracte, pe toată perioada anului.

Dan Oancea - director general: Am fost sportiv, dar mi-a plăcut mult în natură.

- Aţi făcut chiar sport de performanţă?

- Sport de performanţă, 18 ani de volei. După ce am terminat cu sportul am fost plecat şi pe afară, am muncit să aduc nişte bani. Între timp făceam şi taximetrie. Mergeam afară lucram, veneam în ţară făceam şi taximetrie. Şi între timp o sprijineam şi pe soţie. Am venit şi am investit, a zis soţia: hai să facem. Şi ne-am mutat la casă, stăteam la bloc. Am cumpărat pământ pentru că nu aveam.

Dan Şi Elena Oancea deapănă amintiri: Îţi aduci aminte când am adus toporașii ăştia la noi în cultură? Și acum s-au extins în toată curtea. Câţi ani au trecut de atunci? 15, 20 de ani. Şi florile de nalbă din mediul sălbatic, cât am alergat după ele! Ce afurisite, că ele se mută!

Iar când cei doi copii ai soţilor Oancea au mai crescut, le-a fost arătat şi lor secretul plantelor, ca o pregătire pentru predarea ştafetei.

- Povestea voastră de viaţă este foarte similară, a ta şi a mamei. Aveţi multe lucruri în comun. Copilăria?

Adina Oancea - farmacist, estetician & co-fondator: Da, copilăria, mi-a fost marcată şi mie, aşa cum a fost marcată şi copilăria mamei, de această enormă pasiune pentru natură, pentru tot ce este viu, pentru tot ce răsare din pământ. Bunica avea un dar extraordinar, de a vorbi despre plante, şi mai ales de a crea poveşti în jurul plantelor. Tot timpul crea o poveste. Bunica ta transforma plantele în personaje. Da, în mod special poveşti despre prinţese, frumuseţe şi feminitate. Reda în fiecare plantă importanţa femeii şi a feminităţii şi a simplităţii. Pentru mine a contat foarte mult şi mi-a influenţat foarte mult caracterul. M-am asociat întotdeauna prin poveştiile ei, ca o magie te capta fiecare personaj căruia îi dădea viaţă, practic, şi tot timpul îmi spunea că tu eşti o floare de crin, mă asocia cu floarea de crin. Toate verile eram cu ea şi aveam ritualul nostru de dimineaţă şi mergeam în pădure când încă era rouă afară. Şi îmi povestea foarte mult despre plante, aveam 4-5 ani pe atunci. Am amintiri foarte vii încă de la vârsta aia, cu ea.

- Spre deosebire de sora ta, ţie nu îţi plăcea când te trimiteau părinţii la cules de plante prin pădure...

Tiberiu Oancea - director de vânzări: Nu pot să spun că adoram foarte tare, pentru că era mult de muncă. Şi era soare, foarte mult soare. Şi era greuţ de stat de dimineaţa până seara. Mergeam în general la cimbrişor pe câmp, în pădure. Iar acolo, pe câmp, nu era plăcut deloc.

- Şi culegeaţi cu sacii? Mult? Care era norma?

- Norma era măcar un sac.

- Şi câţi ani aveai când ai început?

- Cred că aveam 5-6 ani. Cred că m-am născut acolo. Eram puţin mai mic decât Paulică (fiul - n.r.).

Dar la cules de cimbrişor a cunoscut-o Tiberiu pe cea care i-a devenit soţie. Acum au împreună doi copii. Și copiii se pregătesc să devină a şasea generaţie care învaţă tainele naturii pentru a transforma plantele în leacuri pentru frumuseţe şi sănătate.

- Ai fost cu noi la cules de plante?

Paul-Vladimir: Da.

- Ce plante ai cules?

- Lavandă.

- Aţi făcut vreodată altceva, decât de a întrebuinţa beneficiile naturii? Studiile pe ce s-au dus?

Elena Oancea - chimist, estetician, antreprenor: Ajutată şi de mama, am făcut în continuare ce am învăţat. M-am dus către cosmetică. Şcoala de estetică, veche, tradiţională, cu vechile metode, bolul de plante şi apoi tot ce am învăţat, am creat un produs şi l-am aplicat în partea de cosmetică.

- Ai vrut să faci altceva în viaţă?

Adina Oancea - farmacist, estetician & co-fondator: Nu am avut devieri, am urmat liceul de chimie-biologie, pe profil de ştiinţele naturii, am urmat apoi studiile pe farmacie.

- Studiile superioare le-aţi făcut mult mai încoace, aţi decis că vreţi să învăţaţi chimie. La câţi ani?

Elena Oancea - chimist, estetician, antreprenor: Am decis să merg la facultate la 50 de ani. Fiica mea era studentă la farmacie şi am zis să învăţ şi eu ce înseamnă, ce ne învaţă teoria, chimia. Aveam parte practică, aveam deja brevete. Am zis să învăţ şi chimia plantelor.

- A fost grea facultatea la 50 de ani?

- Nu, chiar foarte responsabilă pentru toate cursurile.

- Ce aţi învăţat în facultate şi nu ştiaţi?

- Metode de extracţie. După aia, a fost o nebunie să fac masterul, o plăcere, tot pentru cercetare.

Tiberiu Oancea - director de vânzări: Eu am fost un pic mai confuz decât sora mea. Eu m-am ocupat de muzică. Din clasa a IV-a am făcut muzică. Şi pe de-o parte, am vrut să merg cu muzica. Acolo trebuia să construiesc ceva, pe când aici aveam ceva construit şi trebuia să îl dezvolt mai departe.

- Acum de ce te ocupi?

- Mă ocup de partea de producţie şi partea financiară. Şi în plus mă ocup şi de fotografie de produs, pentru că ne trebuia.

- Ai mai păstrat o valoare, tot din familie, şi anume dragostea pentru muzică. Este o altă pasiune a ta, care te-a influenţat şi te influenţează şi acum.

Adina Oancea - farmacist, estetician & co-fondator: Cum bunicul meu era muzicant, noi am trăit cu muzică în casă. Tot timpul era o asociere între natură şi muzică pentru mine. Ultimul nostru produs, elixirul vegetal cu efect regenerator, acolo am vrut să redau copilăria, mirosul copilăriei mele. Şi muzica de vioară îmi place foarte mult. Şi pe muzica de vioară am ajuns la formula asta pe care am creat-o în elixirul vegetal.

Mama Adinei, Elena Oancea, a fost întotdeauna în lumea elixirurilor şi a cremelor, chiar şi atunci când statul era extrem de restrictiv cu iniţiativa privată.

- Înainte de Revoluţie ce făceaţi?

Elena Oancea - chimist, estetician, antreprenor: Înainte de revoluţie mi-am terminat studiile şi am lucrat acasă, cosmetică. Nu am lucrat niciodată cu nici un fel de cremă, tratament, care se găsea în comerţ. Creaţia a fost tot timpul. Inovaţie pot să spun, pe fiecare parte din plantă.

Toate cremele folosite în salonul de cosmetică improvizat acasă erau preparate chiar de ea, împreună cu mama ei. Tratamentele vindecau acneea şi bolile de piele. Iar aprecierea clienţilor a îndrumat-o spre a-şi breveta invenţiile atunci cand lumea s-a deschis.

Elena Oancea - chimist, estetician, antreprenor: Am făcut studii clinice pe fiecare combinaţie de produs, şi pot să spun că după vreo cinci ani, pe la 26 de ani, am pus bazele primului brevet de invenţie. Am zis că totul trebuie să fie şi ca la mama acasă, dar şi ştiinţă. Nu este chiar uşor să obţii un brevet de invenţie. În spate, fiecare brevet are între 7 şi 8 ani de studii. Apoi urmează 5 ani în care aştepţi să treacă prin mai multe etape la OSIM şi aştepţi să îţi iasă brevetul.

- În decursul anilor aţi primit foarte multe premii, de cine aţi fost premiaţi şi unde aţi ajuns?

Adina Oancea: Recunoaşterea internaţională a venit şi am participat la destul de multe evenimente în SUA, în Coreea de Sud. În Coreea de Sud a fost un succes pentru că a fost un eveniment strict pe femei inventator, noi am reprezentat România atunci, în costume naţionale, vechi de 100 de ani.

- Ce aţi făcut dvs aici, aţi creat un ser de întinerire.

Elena Oancea: Da, un ser de întinerire. Patru ani au fost numai studii clinice, pe acest elixir şi pe concentraţii. Am zis, iau partea cea mai concentrată ce produce întinerirea. Am combinat plantele, dar plante care dau 0,1 - 0,2 mililitri de ulei eteric. Şi atunci eu nu pot să produc decât 30 de sticluţe pe lună. Şi atât să vând. Dar este în concentraţia maximă de substanţe active, aşa cum le-am numit şi cum le-am brevetat, de fapt. Crinul ăsta este o nebunie, asta ce se vede pe fundul sticlei este polenul de crin.

Şi pentru că este o producţie atât de greu de obţinut, clienţii stau pe liste de aşteptare. Răbdarea este cheia succesului şi a celor mai bune tratamente de înfrumuseţare, dar şi când vine vorba de reţetele obţinute, pentru că şi plantele au nevoie de timpul lor pentru a furniza cele mai bune substanţe.

Elena Oancea: Le-am recoltat la maturitate deplină, pe care le-am uscat în poduri aerisite, pe plase, poduri cu tablă. Le-am întors de 2-3 ori pe zi pentru a da un plus de valoare plantei, pentru a-şi menţine culoarea şi proprietăţile benefice.

- Aţi pus mâna pe un borcan cu pulbere de flori de ghiocei. Dacă ne gândim că sunt ghioceii atât de mici şi florile atât de sensibile, câţi ghiocei aţi cules ca să avem atâta pulbere aici?

- Să vă dau un exemplu. Dintr-un kilogram de flori proaspete, la ghiocel, dintr-un kilogram numai floare ne rămâne 85 de grame de pulbere.

Adina Oancea - farmacist, estetician & co-fondator: Nimic din natură nu se pierde, totul se transformă.

Elena Oancea - chimist, estetician, antreprenor: Fiecare floricică este supusă unui proces de macerare. Şi cum bunica era înnebunită după florile de crin, ei bine aici, floarea de crin...

- Din momentul în care sunt culese florile de crin până intră în cremă, cât durează procesul acesta de macerare?

- Un an de zile.

- De ce aşa mult?

- Sunt mai multe etape de macerare a fiecărei flori.

Adina Oancea: Avem cinci categorii de produse, care acoperă toate tipurile de ten, dar şi o gamă corporală pentru celulită...

Cosmeticele făcute în judeţul Constanţa sunt singurele din ţară în care nu sunt introduse deloc produse chimice.

Adina Oancea: Tot din natură obţinem şi partea de conservare.

- Încă de când desfaci cutia simţi că este altceva. Folosiţi coloranţi ?

- Nu, culoarea este dată de plantele folosite. Gomajele sunt un gri verzui, asociem şi argila în toate măştile, cele roz sunt roz de la fructele de afine pe care le folosim.

Elena Oancea - chimist, estetician, antreprenor: Crema asta cu cătină şi flori de pin este aurul firmei noastre, al brandului. Aşa arată, este galbenă de la cătină....

- Când vorbim de produse naturale care nu folosesc conservanţi şi elemente chimice, ne gândim că au un termen de valabilitate foarte scăzut. În cazul vostru?

Adina Oancea: Noi am ajuns la performanţa unui termen de valabilitate de 2 ani. E mult, este şi ceea ce ne diferenţiază, dar asta după ani de studii.

Elena Oancea - chimist, estetician, antreprenor: Într-un tip de ten intră între 12 şi 15 plante, în funcţie de proprietăţile fiecărei plante. Aici e produsul final, după ce a mai stat odată la macerat.

- Totul este din România?

Adina Oancea - farmacist, estetician & co-fondator: Cum ar putea fi altfel? Bunica mi-a povestit de tot ce înseamnă potenţialul florei româneşti.

- Cum de nu aduceţi plante şi din afara ţării?

- Flora României are 3.500 de plante cu potenţial efect terapeutic şi noi utilizăm de-abia 46. Organismul acceptă aceste plante mult mai uşor pentru că ele sunt din mediul în care noi ne-am născut. E o chimie şi în plantă, şi în om. E o întreagă maşinărie cu efecte chimice.

Elena Oancea - chimist, estetician, antreprenor: Florile de toporaşi, iar, sunt bune pentru pielea sensibilă. Floricica pe cât de sesnibilă este pe atât de concentrată în substanţe active şi un parfuim suav. Mugurul de pin este iar foarte bun pentru pielea sensibilă şi este foarte concentrat în substanţe antibacteriene şi antimicrobiene.

Dan Şi Elena Oancea sunt în grădină:

Trebuie să înlocuim cătina asta, că are deja 15 ani, câte 4-5 rânduri. Şi salvia, că este foarte bună şi noi o folosim. De la margine, pentru că trebuie să aibă lumină, 5 rânduri va fi ras, iar la primăvara punem puieţi, că au nevoie de lumină. La anul o înlocuim pe asta şi trebuie să punem puieţi de 2 ani, ca să facă fructe. E bine cum te-ai gândit pe partea asta, că pe astălaltă începe crinul şi trebuie să ne extindem şi cu crinul. Crinul trebuie protejat foarte tare.

Elena Oancea - chimist, estetician, antreprenor: Îmi aduc aminte de fiica mea, eram la cules de cimbrişor şi îi spuneam: Când vei fi mare, o să faci şi tu un parfum din floarea asta. Miroase uşor a lămâiţă.

- Şi a făcut ce i-aţi spus?

- Da, chiar scoatem parfumul plantei. Şi împreună am fost la un curs de parfumier la Fragonard, să vedem cum se fac parfumurile.

- Asta urmează, vreţi să scoateţi o linie de parfumuri?

- Asta avem în plan.

- Este sezonul cătinei şi nu întâmplător ne aflăm aici pentru că dvs folosiţi cătina şi aţi îmbunătăţit reţeta bunicii şi a mamei cu această plantă.

Elena Oancea - chimist, estetician, antreprenor: Ceea ce am făcut eu, pentru că mi-am dorit să continui tradiţia şi să continui minunata cremă a bunicii, care era fantastică la acea vreme, pentru frumuseţe, am venit cu un aport de concentraţii de cătină, de sâmburi, mugurii de cătină.

Tiberiu Oancea - director de vânzări: Ele, ca produse, au ajuns în afara ţării de mai mulţi ani chiar. Din 2015 sau 2016, de la Emy's Awards.

- Cum aţi ajuns acolo?

- Dintr-o întâmplare. De obicei sunt invitate acolo 30 de firme din lume, printre care în unul din ani am fost invitaţi şi noi.

- Cum v-au ales? Cum aţi ajuns acolo? Să fii la premiile Emy e grozav.

- Unul dintre organizatori era român şi ne-a descoperit şi i-a plăcut foarte tare ideea, povestea, şi ne-a invitat.

- Şi asta v-a ajutat foarte mult, pentru că aţi ajuns direct la celebrităţi.

- Direct la celebrităţi. Atunci, la Emy's Awards, au ajuns la toate celebrităţile de acolo.

Vedete de talie internaţională au testat produsele româneşti şi le-au apreciat. Unele dintre ele au continuat să comande. Astfel, cremele şi apele de flori făcute în comuna Topraisar au ajuns în toate colţurile lumii.

Elena Oancea: Este un produs de nişă. Concentraţie mare în cantitate mică.

- Câte reţete aveţi?

- Am ajuns la 22 de produse de-a lungul a 30 de ani.

Şi chiar dacă afacerea a crescut, familia Oancea vrea ca totul să rămână autentic şi tradiţional. Tot procesul este făcut de mâinile lor, iar fiecare îşi ştie bine rolul.

Elena Oancea - chimist, estetician, antreprenor: Mi-am spus că trebuie să fac ceva deosebit pentru oameni, pentru că şi părinţii şi bunicii au făcut lucruri minunate pentru oameni.

- Ce este important să înveţe tânara generaţie? Şi mă refer acum chiar la copiii tăi. De la tine, de la voi? De la obiceiurile familiei în care ai crescut?

Tiberiu Oancea - director de vânzări: Cel mai important este să fie responsabili şi să facă în viaţă ceea ce le place, pentru că asta am făcut şi noi. Când faci ce îţi place nu e nevoie să munceşti. Te duci la muncă, îţi place, este ca şi cum ai merge la o cafea.

- Eşti acum în situaţia asta?

- Da, asta fac de când mă ştiu, e ceva normal.

Elena Oancea - chimist, estetician, antreprenor: Am învăţat să trăim sănătos. Natura de fapt suntem noi.

