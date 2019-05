VOLA.RO Secretul omului care stă în spatele celei mai mari agenții de turism online din România

Un serviciu stabil este ceea ce îşi doresc cei mai mulţi oameni. Un job de doar câteva luni a fost, însă, cea mai urâtă perioadă din viaţa profesională a lui Daniel Truică. Vedea altfel lucrurile, nu încăpea în postura de angajat şi atunci a ales antreprenoriatul. A dezvoltat mai multe afaceri, iar astăzi a ajuns să deţină cea mai mare agenţie de turism online din România: Vola.ro.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: La „România Fast Forward” căutăm mentori, modele, oameni de succes care să ne inspire şi care să ne arate, poate, drumul spre o viaţă mai bună, mai prosperă. În ediţia de astăzi aflăm povestea lui Daniel Truică, antreprenorul celei mai mari agenţii de turism online din România. Cum a reuşit el să ajungă la succes?

- Salut, Daniel. Întrebarea firească ar fi cât de mult călătoreşti?

Daniel Truică - antreprenor Vola: Călătoresc de două ori pe an. Am descoperit că obţin o plăcere mai mare fiind aici decât pe care aş obţine-o într-un concediu.

- Eşti genul de antreprenor care se implică total în afaceri sau delegi din atribuţii?

- Este o întrebare complicată. Eram implicat până la chestii foarte în detaliu, de micromanagement, iar în ultimii ani am învăţat să deleg. Am descoperit un lucru de bază. Afacerea nu poate să crească bazată pe un om, afacerile puternice cresc pe echipe.

Visa să devină medic, dar...

- Când erai mic visai să devii medic, cu ce gând?

- Pur şi simplu într-o zi mi s-a năzărit că vreau să devin medic. Nici acum nu ştiu să îţi spun de ce. Nu am nici un regret că nu am mers pe drumul ăla.

- Foarte mulţi tineri în momentul acesta, imediat după ce termină şcoala, îşi imaginează că o să devină patroni. Tu eşti un astfel de exemplu, aproape că nu ai lucrat, ai fost antreprenor dintotdeauna.

- Cred că am avut un singur job „adevărat”. Din cauză că în facultate ni se preda foarte multă contabilitate - şi pe care eu sincer o uram, dar m-am decis în anul 2 de facultate să îmi iau un job în contabilitate să văd cum ar arăta viaţa mea profesională după terminarea facultăţii. M-am angajat la o firmă de contabilitate unde am rezistat trei luni şi mi-am dat seama foarte repede că nu e pentru mine.

- Deşi mama ta te visa contabil în oraşul natal şi că vei lucra la Administraţia Finanţelor Publice din Sibiu...

- Am descoperit că nu mi se potriveşte şi că aş fi un contabil mediocru. Am renunţat la acest job şi în anul 3 de facultate am plecat în Statele Unite cu un program cultural.

A rămas doi ani în Statele Unite. De ce s-a întors?

A fost prima excursie în afara ţării. Îşi imagina că acolo va vizita şi se va distra. Nu a fost chiar aşa. Drumul gândit pentru câteva luni s-a prelungit, pentru că Daniel s-a angajat şi a realizat că poate învăţa mai mult acolo.

- Am rămas aproape doi ani în Statele Unite, pe perioada facultăţii, şi ăla a fost declicul pentru mine, povestește Daniel Truică.

- Cum de nu ai rămas în America, ce te-a convins să te întorci acasă?

- Am considerat că oportunităţile în România sunt mult mai mari decât acolo şi aş putea să fac lucrurile acasă mult mai repede decât acolo, într-un mediu pe care îl cunoşteam.

Prima afacere în România

Împreună cu un coleg de facultate în anul 2002 au pus pe picioare o prima afacere în România, o firmă ce activa în domeniul publicităţii, dar care avea şi o componentă dedicată studenţilor români care voiau să călătorească în Statele Unite.

Domeniul turismului devenea însă tot mai tentant pentru a pune pe picioare o companie separată.

- Decizia de a porni afacerea a venit întâmplător, pe stradă, la o plimbare, când ţi-ai dat seama că...?

- Ne plimbam pe Magheru când am trecut literalmente pe lângă cinci agenţii de turism, toate cu sedii cu vitrină, cu ofertele în geam. Pentru mine a venit întrebarea: cum ar fi să fim a șasea agenţie pe această stradă, cum o să concurăm cu ei? Putem să facem o agenţie, dar hai să o facem online. Nici nu ştiam dacă există aşa ceva la noi. Exista o companie, care acum nu mai există.

- Tu ai ajuns să faci această afacere dintr-o întâmplare. Nu erai pregătit în turism, nu aveai studii de specialitate.

- Din fericire, faptul ca nu ştiam prea multe despre domeniu, pentru noi a fost cel mai mare avantaj competitiv pentru că am putut să privim ce se întâmplă într-un domeniu pe care nu îl stăpâneam cu ochii unuia din afară, care îşi punea tot felul de întrebări.

Ce faci când viteza de creștere a companiei devine o problemă?

- Cele mai intense momente din activitatea ta de om de afaceri?

- Primii patru ani au fost extrem de intenşi şi de dificili. Compania creştea accelerat, aveam rate de creştere de 500% de la lună la lună. Iar viteza de creştere a fost o problemă. În echipa de customer, în care nu reuşeam să angajăm suficient de rapid. Apoi reuşeam să angajăm rapid, dar nu mai aveam spaţiu şi trebuia să ne mutăm. Nu aveai moment de respiro, își amintește antreprenorul Daniel Truică.

- Am avut curiozitatea să mă uit în sistemele noastre de apeluri şi am văzut că rata de preluare este de 30%. Adică 70 % dintre apelurile noastre erau pierdute. O grămadă de clienţi pierduţi, o grămadă de bani pierduţi. M-am dus la Dani şi l-am rugat să aibă încredere în mine, pentru că am un plan pentru a schimba set-up-ul departamentului de customer şi cu siguranţă o să îndreptăm lucrurile astea, povestește Andreea Iacob, director de operațiuni la Vola.ro. Şi set-up-ul funcţionează şi astăzi şi a fost preluat şi de restul companiilor din grup, adaugă ea.

Dușul rece și calea către succes

Daniel Truică - antreprenor Vola: Cel mai bine mi-a pus în perspectivă momentul unic prin care trecem un prieten, când eu mă plângeam că este foarte greu. A stat, a făcut o pauză şi a zis: cum ar fi să ai o companie care are un declin accelerat, ţi s-ar părea mai bine asta?

- A fost un duş rece?

- A fost un duş rece şi un moment de reenergizare.

- Cum aţi ajuns pe locul 1 în România?

Andreea Iacob - director de operaţiuni: Am investit enorm de mult în tehnologie.

- Nu sunteţi doar o agenţie de turism online, sunteţi şi o companie IT de dezvoltare de programe de rezervări de bilete?

- Sunt 50 şi ceva de oameni în echipa de IT.

Ce înseamnă Smart Connection

- Aţi venit cu inovaţii?

Daniel Truică - antreprenor Vola: Am venit cu mai multe inovaţii. Ţi-aş menţiona produsul nostru Smart Connection care îţi găseşte nişte destinaţii pe care nu le mai găseşti în alt loc. Creăm nişte itinerarii unice faţă de ce poţi să mai găseşti pe piaţă.

Alina Dumitrescu - director de relaţii cu clienţii: Practic, este o sumă de zboruri care în mod normal nu se găseşte direct, pe zbor direct, sau dacă este pe zbor direct este cu tarife foarte mari, şi ce facem noi: facem o combinaţie de zboruri care îi ajuută pe oameni să ajungă la destinaţia finală cu costuri minime.

- Cum arată trendurile din piaţă în momentul acesta?

Claudia Tocilă - director de marketing: Ce ni s-a părut foarte interesant din trendurile pe care le-am studiat este că mobilul, dispozitivele mobile, sunt din ce în ce mai utilizate. Este pentru prima dată când observăm mai multe rezervări de pe mobil decât de pe desktop. Ceea ce este foarte important. De asemenea, se fac din ce în mai multe plăţi cu cardul. Noi avem deja spre 86 % dintre clienţii noştri care folosesc cardul pentru a plăti biletele de avion.

De la 1.000 de bilete la 42.000 de bilete vândute pe lună

Iar performanţele agenţiei au primit şi recunoaştere internaţională. Pentru trei ani la rând a fost numită compania cu cea mai mare creștere din Europa Centrală și de Est.

- Cum arată în cifre această creştere?

Alina Dumitrescu - director de relaţii cu clienţii: Acum 10 ani aveam 1.000 de bilete pe lună, iar acum, în ianuarie 2019, am avut peste 42 de mii.

Daniel Truică - antreprenor Vola: Volumul total al tranzacţilor pe care le-am realizat a fost la nivelul a 80 de milioane de euro. Cota noastră de piaţă în agenţiile online este de 60%. Şi undeva la 12-13% din absolut toată piaţa.

Andreea Iacob - director de operaţiuni: Operam câteva ore pe zi, acum avem customer care e 24 de ore. Aveam câteva sute de apeluri pe lună. Acum avem peste 60 de mii de apeluri pe lună.

- Viteza voastră de creştere este mai rapidă decât urcarea noastră cu liftul.

Claudia Tocilă - director de marketing: Mai este loc în piaţă în piaţă şi nu numai pentru companii de tehnologie, dar şi de grijă pentru client.

Produs unic în România: asigurarea care rambursează 90 la sută din contravaloarea biletelor de avion

Andreea Iacob - director de operaţiuni: Am lansat de curând un produs unic în România şi nici nu ştiu dacă mai este în Europa. Este o asigurare, dacă nu poţi să călătoreşti, indiferent de problemă, noi îţi rambursăm 90% din contravaloarea biletelor de avion. Majoritatea biletelor de avion sunt nerambursabile. Noi nu câştigăm bani din asta, facem asta pentru clienţii noştri.

- Când este cel mai bun moment să îţi cumperi bilet la preţul cel mai mic?

Alina Dumitrescu - director de relaţii cu clienţii: Cel mai bun moment este luna ianuarie. În general sunt cu 50-60% mai mici faţă de tarifele standard.

Extindere în afara României

- O companie românească, născută în România, dar care şi-a trimis puii în afara ţării.

Andreea Iacob - director de operaţiuni: Avem prezenţă în Polonia. Şi am lansat în 2017 un brand cu un model de business puţin diferit faţă de România şi Polonia, care este prezent în 14 ţări din Europa. Sperăm să extindem acest business inclusiv în zona asiatică.

Daniel Truică, portret de antreprenor

Daniel Truică, antreprenor vola.ro: „Ne îndreptăm spre un dezastru demografic şi tot mai mulţi oameni simt că nu le mai este locul aici”.

- Căutăm exemple, mentori. Este Daniel un mentor?

Claudia Tocilă - director de marketing: Este cu siguranţă un mentor de la care ai de învăţat în fiecare zi. Este genul de persoană care îţi aruncă nişte provocări fără să te împingă spre ele, ci să vrei să ţi le asumi şi să îţi îndeplineşti obiectivele prin ceea ce ştii să faci mai bine.

Andreea Iacob - director de operaţiuni: Are o imaginaţie fantastică. Am învăţat de la Dani să am încredere în oameni, să deleg.

- Ce pasiuni are?

- Dani este foarte pasionat de sporturi, de sporturi de iarnă.

- Se simt pasiunile lui şi la birou?

- Ba chiar a adus un skateboard la birou şi noi ne dăm cu skateboardul la birou pentru că ne place să îmbinăm fun-ul cu munca.

- Dacă ar fi să îl caracterizezi, cum l-ai caracteriza?

Claudia Tocilă - director de marketing: El conduce prin exemplu în primul rând.

- Ce concluzii poţi să desprinzi din experienţa asta de viaţă?

Daniel Truică - antreprenor Vola: Cred că tinerii ar trebui să asculte mai mult de ei şi intuiţia lor decât de familie. Din moment ce ţi-ai propus ceva şi lucrezi zi de zi pentru lucru ăla, ai şanse foarte mari să îl atingi. A pivota este în regulă, pentru că îţi dai seama că nişte premise pe care ai pornit sunt greşite. Nu este greşit nici să renunţi când ţi-ai dat seama că te-ai înşelat şi că nu o să se întâmple. Problema este când renunţi prea uşor. Mare parte din oameni renunţă însă prea repede.

- România cum arată acum?

Râde...

- Mi-ai pus o întrebare grea şi trebuie să mă gândesc cum să îţi răspund. Ne îndreptăm spre un dezastru demografic şi tot mai mulţi oameni simt că nu le mai este locul aici. Iar aceşti oameni sunt convins că văd nişte schimbări, dar au ajuns la concluzia că în ritmul în care ne mişcăm, nici măcar copiii lor nu o să aibă o viaţă drastic mai bună. Şi ăsta este motivul pentru care pleacă. Evident că antreprenorii care vor să pornească acum la drum au nevoie de nişte poveşti de succes. Aici stăm prost, din păcate, şi este o problemă reală. România de business mai are o problemă cu predictibilitatea. Deşi lucrurile se schimbă şi se schimbă în bine, trebuia să fim într-o cu totul altă realitate.