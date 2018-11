Ce s-a întâmplat cu românul care a inventat bicicleta electrică, în anii '70

Bicicleta electrică, la modă acum în toată lumea, n-a fost inventată nici de ruşi, nici de chinezi, nici de americani. A fost concepută de un român, la începutul anilor '70. După doi ani de studii şi teste, inginerul a creat motorul care a revoluţionat banala bicicletă. Invenţia a ajuns în atenţia britanicilor de la BBC, care au trimis în România unul dintre cei mai cunoscuţi realizatori ai postului.

„Bine aţi venit în Bucureşti, capitala Republicii Socialiste România, o ţară cu o suprafaţă similară cu Insulele Britanice, dar cu jumătate din populaţie: 20 de milioane de oameni”, își începea relatarea Raymond Frederic Baxter, jurnalist BBC.

În 1974, jurnalistul britanic care relatase pentru BBC încoronarea Reginei Elisabeta venea special la Bucureşti pentru o invenţie românească. Fost pilot de vânătoare în cel de-al doilea Război Mondial şi un pasionat pilot de raliu, Raymond Baxter era impresionat de mopedul pe care l-a testat în centrul Capitalei.

„În singura ţară europeană care nu are nevoie să importe petrol, acest nou moped produs local funcţionează pe bază de curent electric. A fost conceput şi construit aici, la Institutul de stat pentru inginerie electrică din Bucureşti”, relata Raymond Baxter.

Vehiculul a fost botezat Elmo - prescurtarea de la „electric moped” - iar caracteristicile sale tehnice erau revoluţionare pentru anii '70. Avea o autonomie de trei ore, atingea viteza de 25 de km/h şi avea o putere similară unui scuter pe benzină de 50 de centimetri cubi.

„Din păcate, nu ne lasă să filmăm fără carcasă, pentru că vor să omologheze invenţia la nivel mondial, dar vă pot spune că energia provine de la o baterie foarte mică, deci să facem o probă. Ora de vârf într-un oraş ciudat nu e chiar momentul ideal pentru un test relevant”, relata Raymond Baxter.

Elmo a fost conceput în laboratorul de cercetare de la ICPE Bucureşti, înfiinţat în 1970. De doi ani a avut nevoie echipa condusă de inginerul Sigismund Şlaiher pentru a da naştere vehiculului ce uimea Europa.

„Am avut succes cu acest motor şi mă bucur că am reuşit să-l fac. Una dintre maşinile pe care le-am cumpărat din Germania ca să produc acest motor a costat 900 de mii de mărci. Am putut să fac sudurile necesare şi să realizez acest motor”, povestește Sigismund Şlaiher, inventatorul mopedului electric.

În apartamentul său din Drumul Taberei, inginerul mai are şi astăzi câteva piese din celebrul motor: „Ăsta-i rotorul, uite! Ăsta dă un kiloWatt. Ăsta-i colectorul. Se lipesc. Şi toate astea, punct cu punct, cu o maşină automată de sudat. Aşa arată un motor de un kiloWatt. Dă o mie de Waţi putere. Uite cum arată unul ştanţat! Asta e un sfert din motor. Patru din astea alcătuiesc, prin lipiri, cu izolaţie, şi cu tot... Ăsta are vreo 380 de Waţi, iar celălalt are un kiloWatt”.

Invenţia a fost premiată şi în străinătate, dar nu l-a îmbogăţit pe inginerul Şlaiher. Comuniştii i-au dat cinci mii de lei şi l-au lăsat să circule cu un prototip. Atât.

<Sincron: Sigismund Şlaiher - inventatorul mopedului electric - 50.31 >

„În Franţa era unul care a făcut un brevet. Bodeaux. Şi m-am întâlnit cu el şi mi-a spus: dom-ne eu l-am vândut americanilor cu un milion de dolari. Dar dumneata? Ce să-i spui? Că în România nu puteam să fac nimic. Totul era Stat. Ceauşescu! Ceauşescu a încasat pe motoare vândute... milioane de mărci, de ruble, cum erau atunci”, spune Sigismund Şlaiher.

Ajuns la 90 de ani, inventatorul îşi aminteşte cu drag de întâlnirea cu jurnalistul Raymond Baxter.

„N-a venit acasă. A venit la institut. M-a întrebat, i-am răspuns la întrebări... Părea încântat că, uite, un român, în condiţiile astea, ce-a putut să realizeze. Ei credeau că-n România s-au născut numai cioflingari care... nu realizează nimic. Uite că eu am realizat. Şi asta-i important”, spune el.

După aproape jumătate de secol, românii se îndrăgostesc de vehicule electrice pe două roţi. Made in... China.

Etichete:

,

,

,

,

,