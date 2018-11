Povestea românului care, în doar 5 ani, a vizitat 55 de ţări

La numai 30 de ani, a făcut deja ocolul Pământului. Fie străbătând cu pasul mii de kilometri, fie făcând autostopul, puţine continente au rămas un mister pentru un tânăr absolvent de Limbi Străine care, în doar 5 ani, a vizitat nu mai puţin de 55 de ţări. Cele mai exotice destinaţii în care a plecat ca voluntar sunt satele din Africa. Bogdan a dormit în aer liber, a gustat din ciudăţeniile Pământului şi a predat engleză copiilor din Malawi.

Bogdan: Lumea asta e atât de mare şi viaţa e scurtă... Aşa că sunt o grămadă de locuri pe care încă nu le-am văzut, dar următoarea mea destinaţie ar fi Asia.

Aventura lui Bogdan a pornit după ce a terminat Facultatea de Limbi Străine, secţia ruso-engleză. Avea 25 de ani când a plecat singur la drum.

Bogdan Veselovski: Mergând cu autostopul întâlneşti oameni şi pentru mine asta e cea mai bună formă de a cunoaşte localnicii, cultura. Prietenii mei, tiriştii, camionagiii, întotdeauna mi-au sărit în ajutor.

Polonia, Cehia şi Germania au fost primele lui destinaţii.

Bogdan Veselovski: Ulterior am ajuns prin Scandinavia, Europa de Vest, Europa de Est, în două veri am cam făcut-o pe toată şi ulterior am prins un proiect în Africa de voluntariat.

Aşa a ajuns tânărul să le predea copiilor din Malawi, timp de un an de zile, engleză, franceză şi lecţii de computer. Bogdan s-a bucurat de ospitalitatea şi mărinimia unor oameni care, din puţinul lor, i-au oferit tânărului profesor ce-au putut.

Bogdan Veselovski: Aşa am petrecut Paştele, cu pomana porcului de Guineea. Ce-am mai mâncat...tot felul de rozătoare mai mici, mai mari. Am mâncat nişte şoricei prin Africa cu alune şi spaghete.

Rucsacul pentru un an al lui Bogdan cântăreşte la fel de mult ca bagajul pe care un turist autohton l-ar pune în spate dacă ar pleca trei zile la munte, în România.

- Câţi ani are, Bogdan, rucsacul acesta?

Bogdan Veselovski: Dacă a fost cadoul meu de 18 ani asta înseamnă că are.. 12 ani?! N-aş putea renunţa la el, are o valoare sentimentală enormă.

Bogdan a moştenit spiritul liber de la mama lui. Şi nu de puţine ori au pus împreună degetele pe hartă pentru a alege următoarea destinaţie.

Rosita Veselovski: Turism e, într-adevăr, ceea ce face el. Să interacţionezi cu lumea, să cunoşti pieţele, să cunoşti ceea ce mănâncă ei.

Oriunde ar străbate lumea, Bogdan ştie că are la cine să se întoarcă.

Rosita Veselovski: Să dăruieşti iubire. Şi dacă dăruieşti iubire, primeşti acelaşi lucru în schimb.

De la mii de kilometri depărtate, mama îi încurajează visul.

Bogdan Veselovski: Sunt un om al Globului, un globetrotter. Casa mea e lumea, acasă e România!

