Patru administratori de firmă au fost reținuți în dosarul de evaziune fiscală din Timișoara. Cum au încercat să păcălească statul

Schema de eludare a legii aplicată de cei anchetați

Patru administratori de societăți comerciale au fost reținuți pentru 24 de ore, fiecare pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, în dosarul instrumentat de către procurorii DNA - Serviciul teritorial Timișoara, se arată într-un comunicat. Procurorii au făcut, miercuri, nouă percheziţii în dosarul penal care vizează mai multe societăți comerciale implicate în activități de ride-sharing. Prejudiciul este estimat la 30 milioane de lei.

Procurorii anunță că „cei patru suspecți, în calitate de administratori de fapt, respectiv coordonatori a șapte societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, ar fi conceput un mecanism infracțional de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin neînregistrarea în documentele financiar - contabile și nedeclararea veniturilor obținute în perioada 2023-2025 din activitatea de transport alternativ de persoane, în valoare de peste 110 milioane lei, producând bugetului de stat un prejudiciu de peste 30,5 milioane lei prin neplata TVA și a impozitului pe profit”.

Concret, sub controlul și coordonarea celor patru suspecți, în perioada 2021-2024 ar fi fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane care ar fi colaborat cu peste 800 de șoferi. Șoferilor li s-ar fi oferit posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin încheierea contractelor de muncă. După recrutare, șoferii încheiau fie contracte de închiriere a autoturismelor deținute de suspecți, fie contracte de comodat, prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societățile comerciale (operatori de transport), care se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum și de înscrierea pe platformele de ride-sharing, mai arată DNA Timișoara.

Societățile comerciale nu aveau angajați proprii și figurau cu sedii pe raza județelor Timiș și Arad.

Schema de eludare a legii aplicată de cei anchetați

În timpul derulării activității de transport alternativ de persoane, săptămânal, din sumele încasate de la companiile deținătoare ale platformelor de ride-sharing, suspecții care coordonau societățile de transport își rețineau un comision de 10%, plus o sumă fixă de 70 lei/șofer, cu titlu de servicii de contabilitate, iar restul sumelor fiind remise în numerar șoferilor. Suma reținută săptămânal fiecărui șofer, în cuantum de 70 lei, în fapt nu era virată vreunui contabil, ci folosită în interes propriu tot de către suspecți”, arată procurorii.

Unul dintre suspecți ar fi retras în numerar, din conturile societăților comerciale controlate, sume de ordinul milioanelor de lei, pe care le-ar fi împărțit cu ceilalți suspecți. Din banii încasați aceștia achiziționau imobile, autoturisme de lux și autoturisme folosite pentru activitățile comerciale de transport.

Activitatea se desfășura în modalitatea descrisă mai sus pe o perioadă de maxim un an, până când societatea intra în atenția organelor fiscale, după care, activitatea era mutată pe altă societate. Pentru eludarea răspunderii penale, societățile comerciale erau fie înființate pe numele unor persoane interpuse, fie cesionate în ultima parte a activității, când se proceda, în schimbul oferirii unor sume de bani (1.000 lei/săptămânal sau lunar), la desemnarea altor reprezentanți legali, persoane cu statut social și economic precar”, se arată în concluzia anchetatorilor.

