Alin Bozbiciu: Meditativ, baroc, optimist

Meditativ, baroc, optimist - aşa ar putea fi descris Alin Bozbiciu. La numai 30 de ani, cu expoziţii la Viena sau Paris, pictorul ar putea decora, întocmai ca marele Mark Chagall, Evanghelii. Nu se teme să abordeze subiecte clasice, dar o face din unghiuri fotografice inedite, cu o privire senină şi limpede. Griurile lui Alin Bozbiciu, nu sunt apăsătoare. Sunt culori de gândit.

Născut în 1989, la Sângeorz Băi, Alin Bozbiciu a absolvit Arte şi Design la Cluj. Lucrările sale au fost expuse la Cluj, Macerata, Bucureşti, Viena, Amsterdam, Timişoara, Paris, Wroclaw. Lucrările sale - meditaţii, ritualuri, momente cheie cu mare încărcătură simbolică - înfăţişează lumea dramatică a Contrareformei, o lume barocă în care plutesc personaje spiritualizate.

De altfel, preocupările lui Alin Bozbiciu merg de-a lungul temelor mari: condiţia umană cu obstacolele şi loviturile ei, cu frământările şi îndoielile ei, cu lupta pentru timp, teama de ratare, nevoia de meditaţie, de linişte, de izbăvire, de îngeri. Expoziţiile la care a participat exprimă prin denumirile lor acest registru: "Scena de sticlă", "Observatorul atent", "După sacrificiu", "Teatrul ca viaţa", "Timpul este marea partidă a omului" - Time is the Game of Man".

Lucrările însele înfăţişează fiinţe mitice. Trimiteri biblice directe sau indirecte îţi amintesc de lumea Vechiului Testament. O anumită patină, culorile reci, estompate, îţi amintesc de apostolii lui El Greco. Privite mai atent, picturile îşi afişează link-urile explicite cu prezentul: Îndoiala nu este nu păcat, ca în vremea Inchiziţiei, ci ca la primul Sf. Toma din istorie şi ca după potopul atâtor ideologii care le ştiu pe toate, îndoiala este necesară. Cel urmărit, cel căutat - poate fi cel clasic, Marele Prizonier, cel de pe Muntele Măslinilor, dar poate fi o victimă a unui război civil, un ţap ispăşitor oarecare ori şeful unei bande de tâlhari în ceasul lui rău. Un om hăituit e un om hăituit, indiferent de motive. Alin Bozbiciu reuşeşte, cu o tehnică plină de vitalitate să spună mult cu gesturi puţine. Bonfire (focul de ... Lăsată a Secului) îți vine să spui, sau Ghimpele sau Maria ca Sfânta Eulalia completează o galerie a omului din toate timpurile.

Lucrarea donată pentru Crucea Roşie - Echilibru - e de două ori un cadou. Culorile senine îmbracă un personaj care încearcă să îţi menţină echilibrul. S-a împiedicat? A fost împins? În orice caz este pe cale să se ridice. Poate fi licitat pe 2 iulie, la Artmark.

Este expresia unei galerii de personaje care încearcă să scape de "Praful Gândurilor" - expresia pe care fiul lui Constantin Noica a folosit-o ca să desemneze vârtejul obositor al minţii. Există însă soluţii. Acestea se conturează în tăcere. Descoperind ici şi colo câte un înger, ascultând un heruvim. Sau privind un tablou sau mai multe până când îţi descoperi chipul... ca în oglindă.

