Napoleon Tiron: Forme simple, materiale nobile

Forme pure, simple, frumoase, sculptate în materiale nobile. Acestea este sculptorul Napoleon Tiron. Artistul care, la cei 85 de ani ai săi, păstrează amintirea zilei când a descoperit în mijlocul câmpului un copac - între alţii - ţinut în loc de o mână de ruine. Un copac suferind. A fost momentul în care Napoleon Tiron s-a împrietenit cu lemnul pentru toată viaţa.

Născut în 1935, în comuna Oasele, jud. Galaţi, Napoleon Tiron a fost exmatriculat din liceu din cauza unui desen - un portret al lui M. Eminescu. Desenul era excelent, dar elevul l-a rupt în faţa profesorului care îl pedepsise pentru că nu îl adusese la timp. Cum totul se petrecea în anii '50, cea mai neagră perioadă a comunismului, i s-a permis reluarea studiilor abia peste 10 ani. În 1970 a absolvut Institutul de Arte Plastice din Bucureşti, a devenit apoi un sculptor consacrat, cu expoziţii la Veneţia, Paris, Amsterdam, Edinburgh. Din 1990, a devenit profesor universitar.

Se pare că întâlnirea cu studenţii e una din puţinele contacte sociale cu care Napoleon Tiron le poate agrea. Nu dă interviuri şi nu se uită la televizor. De înţeles în cazul un artist a cărui operă poartă amprenta unui ascet.

Forme pure, simple, pur şi simplu frumoase, sculptate în materiale nobile: lemn de esenţă tare, marmură, bronz.

Diversitatea materialelor e însă dominată de un material cald: lemnul. Lemnul pare să fie prietenul cel mai bun al lui Napoleon Tiron. Un prieten bun şi foarte vechi. Întâlnirea a avut loc undeva în câmpia Dunării de Jos în timpul celui de-al doilea război mondial. Un băiat a întâlnit un copac rănit şi a încercat să îl salveze.

Napoleon Tiron: La 15-16 ani, m-am apropiat de nişte corcoduşi, în câmp. Am găsit acolo nişte camere de chirpici, dărâmate, fără geamuri. Erau nişte chii de mănăstire. Unul dintre corcoduşi crescuse în mijlocul unei foste camere. Copacul nu mai putea creşte. Am dărâmat cei patru pereţi şi în aer a rămas un fel de cub. M-a impresionat total şi dureros. Copacul în creşterea sa a fost agresat de ziduri. Am făcut mai multe lucrări inspirate de aici.

O simplă juxtapunere a lucrărilor lui Napoleon Tiron pare un drum spre templu jalonat de obiecte sacre: "Os" de lemn sau "Os" de marmură stratificată, o "Extensie în vid", ca un alt fel de expresie pentru o celulă primordială sau o reprezentare în lemn şi cânepă a exploziei Big-Bang de la începutul timpurilor, Un fluture care datorită lemnului pare un arhanghel încremenit la poarta raiului, un Totem care îi ţine companie.

Lucrarea donată de Napoleon Tiron pentru Crucea Roşie spune despre autor mai mult decât un tom întreg de interviuri şi prezentări ale operei sale. Lucrarea, în lemn, se numeşte exact "Proiect pentu un templu" şi înfăţişează, aşa cum ne tot povesteşte Sfântul Pavel de-a lungul veacurilor, un trup omenesc, un om. Ce gest mai direct poate face un sculptor pentru a veni în ajutor oamenilor decât să sculpteze UN OM?

Ca să licitaţi pentru "Proiect pentru un templu" şi să ajutaţi Crucea Roşie să aibă grijă de semenii noştri, trebuie să vă înscrieţi pe artmark.ro. Licitaţia e pe doi iulie şi segmente importante vor fi transmise în direct la Digi24.

Editor web: Liviu Cojan