Familia adolescenților uciși în tragicul accident din Bacău acuză poliția de mușamalizare

Familiile victimelor unui cumplit accident auto, petrecut în august 2017 în județul Bacău, lansează acuzații grave la adresa Poliției Bacău. De șase luni niciun cadru al Poliției din județ nu se ocupă de dosarul lor. Nu îi este cerut niciun nume, dar Poliția refuză să ofere cea mai mică informație, invocând protecția datelor cu caracter personal.

Sursa foto: observator.tv

Acuze grave la Poliția Bacău. Famiile Gălbează și Drăgan din comuna Fundu Tutovei acuză Poliția județeană că ar fi îngropat cercetări începute în luna august a anului trecut privitoare la moartea într-un accident auto a copiilor lor, Alin Constantin Gălbează și Vasilică Drăgan.

Tinerii cu vârstă de 16 și 17 ani se deplasau în afara drumului național spre o comună învecinată când au fost spulberați de mașina condusă de un tânar de 18 ani ce avea carnet de doar două luni și care circula cu viteză excesivă. Potrivit sitului observator.tv conducătorul auto a pierdut controlul volanului, a intrat în derapaj, a ieşit în afara părţii carosabile, unde a lovit pe cei doi adolescenți. Mașina s-a răsturnat într-un lan de porumb la câteva zeci de metri. În accident a fost rănit un alt tânăr de 30 de ani aflat la bordul autoturismului. Acesta și-a pierdut viața ulterior. Conducătorul auto a suferit leziuni uşoare şi a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ.

Mamele celor doi adolescenți acuză Poliția de îngroparea cercetărilor și blocarea dosarului. Mai precis, angajatul Poliției care s-a ocupat de instrumentarea cercetărilor ar fost detașat sau avansat, nu este clar. După aceasta dosarul nu a mai fost repartizat niciunui alt cadrul pentru continuarea cercetărilor, cum ar fi legal, spun cele două mame.

”În așteptarea mea de mamă nu mai am răbdare, nu mai știm absolut nimic. A mers soțul meu acolo (la Poliție -n.red.), a întrebat și primește același răspuns. I se spune că nimeni nu se ocupă de dosar. Acesta a fost la un inspector, Toderașc, care a fost înaintat in funcție si a plecat de acolo și nu mai are cine să se ocupe. De șase luni nimeni să nu se ocupă și nici măcar noi, oameni simpli de la țară, nu concepem așa ceva”, spune mama lui Alin Constantin Gălbează.

În urma plângerilor celor părinților celor doi adolescenți uciși, Digi24.ro a dorit încercat să afle care este stadiul acestui dosar la Poliția Bacău. Instituția invocă legile privind protecția datelor cu caracter personal deși nu i-au fost solicitate nume sau informații cu ajutorul cărora să poată fi identificate persoane. Întrebările adresat Poliției sunt simple: Există o persoană angajată a Poliției care să se ocupe de cercetări? A fost finalizat acest dosar? A fost trimis Procuraturii?

La nicio întrebare Poliția Bacău nu oferă răspunsuri. ”În conformitate cu articolul 3, litera a) din legea 677 din 2001 pentru protecția datelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera cuirculație a acestor date , cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile articolului 12, aliniat 1, litera d) din legea 544 / 2011 cu modificările si completările ulterioare privind liberul acces la informațiile de interes public, datele solicitate sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor”, a răspuns Poliția Bacău solicitării noastre.

Articolele invocate de Poliție privesc strict informațiile cu ajutorul cărora pot fi identificate persoane. ”În întelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc după cum urmează:

a) date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale”, spune prima lege invocată de Poliția Bacău. Nici celelalte prevederi nu interzic Poliției să spună dacă are sau nu în lucru un dosar și dacă se ocupă cineva de acesta. ”Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informații (...) cu privire la datele personale, potrivit legii”, spune articolul 12 aliniat 1 litera d).

Cele două mame bănuiesc și susțin că se încearcă mușamalizarea dosarului. ”Se vede simplu ca bună ziua că există mușamalizare, acel individ face parte din lumea interlopă (....) avocata ne-a spus că la dosar mai nimic nu este, șoferul refuză să dea declarații și este dreptul lui. Ni s-a spus că trebuie să așteptăm să vină cineva să se angajeze în locul domnului inspector Toderașc”, spune Maria Gălbează.