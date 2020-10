Pacienții din România care au nevoie de tratament în străinătate trec prin adevărate încercări. În țară există o ambulanță aeriană care face doar zboruri urgente peste hotare, iar pacienții care nu sunt considerați o urgență trebuie să se descurce singuri. Un singur zbor privat începe de la 15 mii de euro și poate ajunge chiar și la 28 de mii. Vă prezentăm în reportajul de mai jos povestea unei fetițe de doar 2 ani și jumătate care suferă de o boală rară și pe care doar transferul în Franța o poate salva. Am mers cu ea în călătoria către noua ei viață.

București, 2 octombrie, ora 5 dimineața. Liniștea orașului este spartă de sirena unei ambulanțe care gonește spre aeroportul Otopeni.

Ea este Sofia Elena, are 2 ani și în loc să plece cu avionul la Paris în vacanță, pleacă pentru un tratament care să o țînă în viață. Alături îi este mama, pe care o ține strâns de mână.

„Atunci când îți dorești un copil, îți dorești mai multă fericire, îți imaginezi că viața va fi mult mai frumoasă, mai armonioasă, dar atunci când dai de o boală genetică, în general orice fel de boală a copilului, viața se transformă într-un chin”, mărturisește mama, în lacrimi.

Fetița suferă de o boală rară, care nu poate fi tratată în țara noastră.

„Sofia are o boală genetică care se numește boală interstițială pulmonară și hepatică, extrem de rară, sunt sub 50 de cazuri în lume raportate în momentul de față”, detaliază Tatiana Ciomârtan, medic.

„Eram fără speranțe reale”

Vestea că la Paris are o șansă a venit ca o gură de aer pentru părinți.

Mama Sofiei își spune povestea cu ochii în lacrimi Foto: captură video

„Eram puțin fără speranțe reale. Am zis ok, hai să sunăm să vedem. După ce am închis telefonul, nu îmi venea să cred că este adevărat, că se poate întâmpla, dar s-a întâmplat”, povestește mama.

Cea care a făcut imposibilul posibil este Adelina Toncean, fondatoarea asociației Blondie. Ea a reușit să strângă 20 de mii de euro pentru transferul Sofiei.

„Cum e ca părinte să știi că n-ai cu ce să ajungi acolo, ca frate, ca soră, ca om care are nevoie de transportul ăsta, pentru ca viața să continue?”, se întreabă Adelina Toncean.

Au fost și situații în care cu un singur avion au fost transportați cinci bebeluși, unul de doar 11 zile.

Un avion întreg rezervat pentru Sofia

În avionul spre Paris e tăcere. Zburăm de mai bine de 2 ore, Sofia a ațipit puțin. Ceea ce vreau să vă arăt eu este avionul. Vorbim de o aeronavă cu 120 de locuri, toate sunt goale, tot avionul este rezervat pentru ca Sofia să ajungă la Paris și să se facă bine.

Medicul Cătălin Cârstoveanu, deja cunoscut pentru dragostea și atenția pe care le-o oferă copiilor bolnavi, este cu ochii pe Sofia tot timpul.

„Ea a fost stabilă, a avut nevoie doar de oxigen și multă dragoste din partea mamei, ați văzut că nu acceptă pe nimeni în afară de mama”, explică medicul pediatru Cătălin Cârstoveanu. „Este o problemă serioasă transportul în România, nu avem instituții specializate care să facă lucrul acesta”, adaugă el.

După 2 ore și 40 de minute, Sofia a ajuns la Paris, pe aeroportul Charles de Gaulle.

„Mă bucur că a trecut cu bine peste drumul ăsta. Transferul ăsta cu avionul!” - spune mama.

„Eu sunt doctorul. Puțină aritmie, atunci când plânge” - dr. Cârstoveanu le predă ștafeta colegilor din Franța.

Cât ar costa o ambulanță aeriană

Anual, sute de români merg în străînătate pentru diverse tratamente sau intervenții chirurgicale. Asociația care a dus-o pe Sofia la Paris face tot posibilul ca România să aibă o ambulanță aeriană care să transporte orice pacient, la orice oră, nu doar cazurile urgente.

„Dacă îți imaginezi o zi în care te trezești că cel drag de lângă tine are o urgență, nu te-ai duce la autobuz, nu? Nu l-ai îmbrăca și l-ai duce la autobuz, așa cum s-ar face cu un avion de linie, în care pacientul trebuie să stea în terminal, trebuie să suporte tot ce înseamnă pasageri de lângă”, spune Adelina Toncean.

Dar până când pe cer se va ridica un avion dedicat bolnavilor mai e mult. O aeronavă costă două milioane de euro.

Momentan, viețile fragile ale copiilor care trebuie să ajungă în spitale din alte țări stau în mâinile unor oameni cu suflet mare.

Editor : Luana Pavaluca