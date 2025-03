Refugiații din Tijuana. Au fugit de pericole și sărăcie, dar ce nu reușit să lase în urmă e frica

Mărturii și imagini impresionante în exclusivitate de la cel mai mare adăpost de migrați din America Latină. Centrul se află la periferia orașului Tijuana, la granița cu Statele Unite, iar o echipă Digi24 a ajuns acolo și a stat de vorbă cu refugiații și voluntarii care îi ajută.

Sunt 1300 de oameni și tot atâtea povești cutremurătoare despre vieți răscolite de pericole și despre speranța care îi ține în viață în fiecare zi. Colegii noștri au stat de vorbă cu imigranți deportați din SUA, cu oameni urmăriți de carteluri de droguri sau care au fugit din țărilor lor din cauza grupărilor de crimă organizată. Urmăriți un reportaj realizat de Teodora Tompea și Claudiu Ristea.



Tijuana. Cel mai periculos oraș din lume. Statisticile privind crimele, infracționalitatea și traficul de droguri l-au urcat din top. La prima vedere, centrul orașului nu pare cu mult diferit alte locuri mai puțin nesigure. Și totuși, ce se întâmplă în Tijuana rămâne în Tijuana. La marginea orașului, o altă lume. Nu la fel de periculoasă, dar cu siguranță mult mai dureroasă. Acolo își găsesc refugiul miile de migranți care încearcă să ajungă în SUA.



„Suntem în cel mai mare cartier, în locul unde se află cele mai multe familii de migranți din Tijuana. Este ceva diferit față de ce am văzut până acum, peste 1000 de familii trăiesc în această zonă.

America Latină se blocheză cumva aici. Este acea zonă tampon în care trăiesc migranții. Primesc ajutoare, dar aceste ajutoare ar trebui să vină constant ca să aibă un trai decent. Mulți dintre ei încearcă să fie integrați în societate, dar, desigur, dacă vorbim de 1000 de familii, numărul este mult prea mare. Vom sta de vorba cu o parte dintre ei să vedem care le este viața și dacă mai au vreo speranță să ajungă în SUA”, relatează Teodora Tompea.



Această femeie se află de un an în cel mai mare adăpost de migranți din Tijuana. A ajuns aici din Sinaloa, unul dintre fiefurile celor mai de temut carteluri de droguri din America de Sud. A trăit experiențe cumplite când traficanții i-au răpit cele două fiice, una dintre ele cu dizabilități. A fost momentul când a decis să fugă, deși nu știa unde o va duce drumul.



„Am fugit pentru că eram urmăriți de cartel. Cea mai afectată a fost fiica mea cea mare și fetița mea cu dizabilități – pe amândouă le-au răpit. A fost ținută ostatică timp de 8 ore și atunci am început să ne mișcăm, să acționăm”.



În adăpost sunt și peste 20 de migranți din Honduras. Printre ei, această femeie, care vrea să ajungă în SUA, acolo unde este aproape toată familia ei. Doar tatăl a rămas acasă, unde orice zi e un infern. Ce trăiesc oamenii din țara sa este greu de imaginat pentru cei norocoși să se trezească zilnic într-o lume dominată de siguranță și normalitate. A fugit de pericole și sărăcie, dar ce nu reușit să lase în urmă e... frica. Ascultându-i povestea, am înțeles perfect motivul pentru care ne-a cerut să îi protejăm identitatea.



„ Sunt destul de puține locuri de muncă, economia este foarte slabă și, dacă cineva își deschide o afacere, adevărul este că bandele și grupările de crimă organizată sunt foarte periculoase. În ceea ce privește criminalitatea, îți cer o taxă și, dacă nu o plătești, te omoară”, spune femeia.



Teama de a se dezvălui lumii o au și unii voluntari din centru. Sunt doar 7 care au grijă acum de peste 1300 de oameni. Spun că se descurcă tot mai greu, deoarece, odată cu noua administrație Trump, fondurile venite din America au scăzut drastic.



„Există unele donații care vin de la biserici din Statele Unite. Unele vin de la voluntari care nu au nicio legătură cu vreo organizație. Anterior, înainte ca granița să fie închisă, existau organizații care ne sprijineau. Din păcate, tot ajutorul a fost anulat după ce noul președinte a venit la putere. Așa că, practic, suntem fără nimic”, declară Bogdan Ivănel, fondatorul ONG-ului Code for Romania.



În așteptarea istovitoare a zilei când vor putea pune pasul pe pământ american, mulți dintre migranți renunță și se întorc în țările de origine. Cei care rămân... așteaptă minuni. Un ONG din România oferă sprijin celor care își caută adăpost.



„Ce face sistemul nostru, o parte din sistem, este să le ofere acestor oameni acces la acest loc. Oamenii să afle mult înainte de a ajunge aici și oamenii să nu ajungă să doarmă sub un pod, să doarmă pe stradă, să fie în situații vulnerabile în care pot fi traficați, în care pot fi răpiți, în care pot fi duși silnic la muncă, pentru că vor putea afla prin internet și pe un site foarte simplu de utilizat, vor putea afla despre acest loc și vor putea deja aplica pentru un loc de cazare aici. Și cei care conduc acest loc de cazare vor ști că vin niște oameni către ei”, explică Bogdan Ivănel.