REPORTAJ. De la terapie intensivă, pe podiumul olimpic

„Ne vom întoarce acasă cu medalii!”. Este mesajul militarilor români care vor participa la jocurile Invictus peste două săptămâni. Deşi unii sunt blocaţi în scaune cu rotile, iar alţii au corpul brăzdat de urme ale războiului, se antrenează în fiecare zi cu o determinare demnă de invidiat. Fie că înoată sau stau ore întregi în poligon, o fac mereu cu acelaşi gând: să aducă din nou tricolorul pe podiumul jocurilor paralimpice pentru militari. Timp de două zile, o echipă Digi24 a fost alături de echipa Invictus la antrenamente. Iată al doilea episod al reportajului.

Acum 10 ani, războiul din Afganistan l-a condamnat pe Ionuţ Butoi la o viaţă în scaunul cu rotile. TAB-ul în care se afla a trecut peste un dispozitiv explozibil artizanal. Într-o clipă, transportatorul a fost făcut praf şi pulbere.

Ionuț Butoi, militar Invictus: Mi s-a rupt coloana. A fost spargere de inel, maduva intrerupta. Destul de grav, 8 zile in coma. De la inceput mi s-a spus 1% sanse sa mai pot merge. Mi-au spus: Fii bucuros ca inca traiesti si asta mi-a dat de gandit.

Este momentul în care mulţi ar fi renunţat la luptă. Familia, prietenii şi spiritul de luptător nu i-au permis plutonierului să facă asta.

Ionuț Butoi, militar Invictus: Pot sa zic ca au fost cei mai frumosi ani din viata mea. Au fost 10 ani cu suisuri si coborasuri. Fac inot, fac tir cu arcul, pot face si canotaj in sala, alergare in carucior, pot face multe.

Militarul se pregăteşte zilnic alături de camarazii săi răniţi şi ei. Iar după antrenamentul la înot nu se ia pauză, ci urmează o nouă rundă de exerciţii, de această dată la tir cu arcul. Este sportul la care anul trecut, românii nu au avut adversar. Aur la proba pe echipe şi argint la individual.

Augustin Pegulescu, militar Invictus: Avem vreo 6 luni de pregatire pentru aceste jocuri si eu cred ca doar o mare nesansa ne va face sa nu venim cu o medalie.

Colonelul Pegulescu este unul dintre cei trei membri ai echipei de tir. Spune că șansa este de obicei de partea lui. În 2009 a scăpat cu viață după un atac terorist. Dacă ar fi ocupat alt loc în mașina care a explodat, mărturisește că astăzi nu am mai fi stat de vorbă cu el.

Augustin Pegulescu, militar Invictus: Pentru mine, acei 2-3 metri au facut diferenta pentru ca ceilalti colegi cu care eram la vremea respectiva nu au avut toti aceeasi sansa.

Membrii echipei se ghidează după o singură regulă: Fraţii de arme nu sunt lăsaţi în urmă niciodată. Unii dintre ei au ajuns la un pas de moarte încercând să-şi salveze camarazii.

Dorin Petruț, militar Invictus: Ce am facut? Ce era normal sa fac. 11 septembrie 2007. S-a intamplat sa protejez viata unui colonel britanic in teatru de operatii. Am pus la pamant. Am venit peste el. Suflul m-a impins mai departe, circa 1 metru jumate, 2. Mi-am dat seama ca sunt ranit. Mi-am facut hemostaza singur. Da. Dupa aceea, am avut furie, furie ca nu puteam sa ajung la trusa de prim-ajutor.

Cei 15 invincibili ai Armatei Române vor pleca pe 17 octombrie către Australia, acolo unde au loc jocurile Invictus. Competiţia se va încheia pe 27 octombrie.

