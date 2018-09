REPORTAJ. Viaţă de student în căminele statului. În strada Occidentului, oferta e... pur balcanică

Paturi şubrede şi uzate. Saltele pătate, rupte şi cârpite. Băi comune şi mizere, cu instalaţii sanitare ruginite. Visul studenţesc suprem e camera cu un pat, cel mult două. Ţelul zilei e curăţenia generală, vopsirea pereţilor şi schimbarea mobilierului. Aşa îşi întâmpină statul tinerii care au tras tare să ajungă la facultate.

Şi-au dorit să studieze sculptura, restaurarea capodoperelor istorice şi alte specializări din sfera artei. Au învăţat ani în şir. Universitatea Naţională de Arte i-a declarat admişi, iar în pragul şcolii i-a trimis la căminul din strada... Occidentului. Oferta e însă pur balcanică.

Filmare cu camera ascunsă:

- Paturile... Sunt unele camere care le au mai bune. Noi le avem destul de proaste. Dar pereţii nu sunt aşa în toate camerele. I-am făcut noi, acum. Paturile astea ţin, chiar dacă în aparenţă nu par, dar...

- Saltelele sunt zob!

- Da! Dar...

- Asta n-a mai fost schimbată de cât timp?

- Nici nu ştiu, sincer. Doar că vreau să le schimb acum!

- Păi şi vi le schimbă?

- Trebuie să vorbim.

O boboacă a venit cu părinţii. După tradiţia universitară românească şi-au rezervat week-endul pentru... şmotru şi mici reparaţii. La parter, un absolvent de sculptură, actual student la gravură. Şi-o odaie ceva mai mare ca... patul. Uneori, însă, ăsta este visul.

- Eu stau în liniştea mea aici. Ce vrei mai mult? E un sanctuar, ştii? Şi la bine, şi la rău ştii o treabă. Ai unde trage!

- Salteaua nu prea e ok!

- Măi, o să fac o cerere pentru saltea. Dar salteaua asta e foarte veche. Eu am mai stat şi acum patru ani tot în camera asta. Sau cinci ani... Cred că tot aceeaşi saltea era. Nu mai ştiu...

Băile... sunt comune. Până la vacanţa mare, studenţii vor împărţi frăţeşte mobilierul sanitar şi instalaţiile ruginite.

La căminul Stoian Militaru povestea-i similară: confortul nu intră-n taxa de cazare.

- Facem reparaţii! Am luat şi tapet şi facem şi cu lavabilă şi tavanul, şi pereţii. Vopsim totul! Asta e de doi. Sunt şi de trei. Are din aia...

- Şi pe jos trebuie să pui...

- Am cumpărat covor. Bine: astea de două sunt cele mai ok. De trei sunt mai naşpa. Iar de patru sunt chiar...

Căminul Panduri nu mai primeşte chiriaşi.

- Nu mai e cămin! S-a desfinţat! O să luăm asta de aici.

- De când?

- Din vara asta! S-a făcut imobil! Birouri!

- Şi unde i-au mutat pe studenţi?

- Nu ştiu! În Stoian Militaru, Fundeni, Poligrafiei, Măgurele...

Iar camerele nu sunt gratis, costă. Între 120 şi 600 de lei lunar.

