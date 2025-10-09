Live TV

Foto: Captură video Digi24
Toalete improvizate în fundul curții, apă curentă inexistentă, sobe cu lemne, clădiri vechi pline de mizerie care stau să cadă. Este imaginea dezolantă a multor posturi de poliție din mediul rural. Condițiile de muncă sunt ca în evul mediu. Din birourile șefilor de la București problema nu pare așa gravă. Au evitat să ne spună câte posturi de poliție se află în acestă situație, pe motiv că nu sunt centralizate. În urmă cu patru ani erau peste o mie. Zilele trecute, polițiștii dintr-o localitate din județul Teleorman au rămas fără toaletă după ce a fost spulberată de furtună. „Să meargă în boscheți”, i-au luat peste picior localnicii. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

În comuna Purani, județul Teleorman, postul de Poliție funcționează într-o anexă a fostului CAP din perioada comunistă. Nici bătrânii satului nu își mai amintesc când a fost construită. Nu există apă curentă și nici toaletă iar încălzirea se face cu lemne. Bucăți mari din acoperiș se desprind și cad de peste tot. Apa de ploaie se infiltrează prin pereți iar tencuiala a început să pice. Ne întâmpină un domn polițist care, cu gândul probabil la șefii cei mari, în fața camerei de filmat, încearcă să nu dea prea multe detalii.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Toaleta?

Polițist din Purani: Există.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Unde? Nu, serios, unde? E în spate?

Polițist din Purani: Pentru orice alte informații purtătorul de cuvânt IPJ Teleorman.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Atât vă întreb, unde aveți toaleta?

Polițist din Purani: IPJ Teleorman.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: La IPJ Teleorman?

Dăm colțul clădirii și înțelegem de ce polițistul zâmbește cu subînțeles.

Toma Petcu, reporter Digi24: Aaa, am descoperit toaleta, incredibil, absolut incredibil, uitați cum arată toaleta de la postul de poliție Purani. Au rămas fără toaletă le-a dărâmat-o vântul, este absolut incredibil.

„Să meargă în boscheți”

O improvizație din câteva bucăți de PAL peste care a fost aruncată o foaie de tablă, drept acoperiș. Vântul a pus-o la pământ și toată curtea poliției s-a umplut de hârtie igienică și șervețele folosite. La fața locului își fac apariția câtiva muncitori din sat să vadă dacă o mai pot repara. Au și o recomandare pentru polițiști, dacă cumva îi încercă vreo nevoie: boscheții din spatele clădirii.

Localnic Purani: Toaleta, dar a bătut vântul ăla rău, a fost un viscol aici, tată.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Păi și ce mai fac acum domnii polițiști?

Localnic Purani:Păi ce să facă, se duc în grădină pe aici pe la boscheți.

Toma Petcu, jurnalist Digi24:Unde?

Localnic Purani: Aici la boscheți.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Bine că nu a prins pe vreunul înăuntru.

Localnic Purani: Până s-o repara, tată, asta e viața, ce vrei?

Am cerut un punct de vedere și Inspectoratului de Poliție al Județului Teleorman. Ni s-a transmis că anexa fostului CAP aparține primăriei și de aceea nu s-au putut face investiții. Dar că, a fost identificată o nouă clădire, care acum este grădiniță, în care va fi mutat postul de politie. Când? „În cel mai scurt timp.”

„Avem aproximativ 15 mii de oameni care își desfășoară activitatea în niște imobile total improprii, mizere, în care demnitatea lor și stima de sine este călcată zilnic în picioare”, spune Cosmin Andreica, președinte Sindicatul Europol.

Ne mutăm în comuna Crivăț din județul Călărași. Postul de poliție funcționează tot într-o clădire comunistă, fosta casă a agronomului. Din stradă pare că toată construcția a fost înghițită de vegetație. Pe catarg cu mai flutură nici măcar ideea de steag. Stâlpul care susține firele electrice stă să cadă. Avizierul îl poți citi doar dacă faci o mișcare împrumutată din gimnastică.

Toma Petcu, reporter Digi24: „Trebuie să te bagi așa și să stai la 20 de centimetri de el să citești, uite cam așa citești avizierul aici la Crivăț, altă posibilitate nu ai. Doamne, cascadorii răsului, casacadorii râsului. E încuiat, domnii polițiști cred că sunt în misiune. Ia uite ce e aici, junglă amazoniană e aici, hai după mine. Doamne, ce nenorocire. Uitați cum arată toaleta postului de poliție din Crivăț, plante peste tot, acoperiș nu mai are, acum că vine toamna nu știu ce or face domnii polițiști dacă au nevoie la toaletă, plouă, ninge, e frig, complicat. Ia că s-a deschis ușa. Bună ziua... Bună ziua, e cineva?”

În spatele ușii descoperim o baie abandonată. Instalațiile sanitare sunt acoperite cu un strat gros de praf. O rețea de pânze de păianjen fac înaintarea imposibilă. În pereți au apărut fisuri uriașe.

Toma Petcu, reporter Digi24: „Bună ziua, e cineva? Nu cred că e nimeni. Mai mult nu intrăm că, totuși este un post de poliție, vom intra dacă vor veni cumva domnii polițiși, altfel mai bine nu.”

Și când credeam că mai rău nu poate fi, tragedia se transformă brusc în comedie. De postul de poliție este lipită o altă casă, care aparține unor cetățeni: tanti Gabriela și nea Costică. Aceștia lucrează din greu la renovarea locuinței. Într-o zi s-au trezit că, pe casa lor a apărut, din senin, o antenă.

Proprietari casă: „Ne-am trezit cu ea acolo. Da, am a venit aici și am văzut-o acolo.”

Povestea poate bate orice film de comedie de la Hollywood. Antena este a Poliției însă în loc să fie pusă pe sediul instituției, a fost montată pe casa oamenilor.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Doamnă, știți ce nu înțeleg, cum să o pună pe casa dumneavoastră dacă este proprietatea dumneavoastră?!

Proprietari casă: Păi nici eu nu înțeleg. Păi asta nu înțelegem nici noi. Noi când am venit aici ieri, am venit aici că aștept niște prieteni să îmi renoveze și am văzut-o și eu acolo, am rămas surprins, mă ce este cu asta aici? Încă au venit și domnii polițiști, nici dânșii au zis că nu știu.

Toma Petcu, jurnalist Digi24:  Nici ei?

Proprietari casă: Nu, au zis că nu știu. Ei au cerut să pună, dar cică nu știe că au pus-o acolo, că ei nu au fost aici când au pus-o.

„Se putea și mai bine”

Facem o oprire și la postul de poliție din comuna Hotarele județul Giurgiu. Totul pare încremenit în alt secol și într-o stare avansată de degradare. Tencuiala a căzut până la cărămidă. Pe acoperiș s-a strâns un strat gros de crengi și frunze. Polițistul pare și el jenat că ne întâmpină în aceste condiții. Nu are ce să facă, acesta este locul lui de muncă.

Polițist Hotarele: „Nu sunt cele mai fericite dar, ne folosim de ce avem, acum na. Nu suntem absurzi, dar se putea și mai bine. E o clădire foarte veche și se vede. Da, e veche, din câte știu a fost primărie, dispensar, 100 de ani cred că tot are clădirea asta.”

Încălzirea se face cu lemne. Toaleta este aceeași improvizație de PAL peste care s-a pus o tablă. Exasperați polițiștii au pus mână de la mână și și-au încropit ei o altă toaletă din BCA unde au tras și apă. Măcar acum au unde să se spăle pe mâini.

„Sunt colegi care invită persoanele să le audieze în școala din sat sau în primărie, de rușine, pentru că în interiorul postului de poliție nu le poate asigura condițiile minimale”, mai spune Cosmin Andreica.

Am solicitat conducerii Poliției Române să ne transmită câte posturi de poliție sunt în această situație. Nu am primit un răspuns. Ba mai mult, ni s-a transmis, în scris și sub forma unei înregistrări video făcute de purtătorul de cuvânt, că acestea cazuri sunt punctuale, iar de vină ar fi lipsa utilităților.

„Amenajarea de grupuri sanitare la interiorul fiecărui post de poliție este condiționată în mod direct, tocmai de inexistența rețelelor edilitare de apă și canalizare în infrastructura localităților/comunelor/satelor, pe raza cărora sunt amplasate posturile de poliție, astfel că, mai întâlnim situații punctuale de posturi de poliție cu toalete amplasate în curte”, afirmă Octavian Dan, purtător de cuvânt IGPR. 

Situațiile nu sunt tocmai punctuale. În urmă cu patru ani, fostul ministru de interne Lucian Bode afirma public că din cele 2900 de posturi de poliție din mediul rural, peste 1000 au wc-ul în curte. Sefii Poliției spun acum că, din 2020 până în 2024 au fost reabilitate și modernizate doar 67 de posturi din mediul rural, alte 24 fiind în lucru.

„Vorbim despre indolență, indiferență și incompență”, conchide Sindicatului Europol.

