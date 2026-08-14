„E delăsare. Și eu am fost delăsător”. Este reacția președintelui Agenției Naționale pentru Sport după ce Curtea de Conturi a scos la iveală neregului grave în privința modului în care a fost administrat patrimoniul statului de-a lungul anilor. Instituția de control a descoperit multe cazuri în care terenurile proprietate publică a statului, date în folosință gratuită unor federații și fundații, au fost închiriate fără drept. Mai mult, pe unele dintre ele au fost ridicate clădiri, proprietari fiind acum firme și persoane private. Deși, de-a lungul anilor șefii sportului românesc ar fi trebuit să verifice ce se întâmplă cu toate aceste bunuri, nimeni nu a făcut nimic. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

Închirierea unor bunuri proprietate publică, fără Hotărâre a Guvernului. Nerevizuirea anuală a nivelului chiriilor. Suplimentarea suprafețelor închiriate fără licitație. Intabularea nelegală a construcțiilor ridicate pe terenuri proprietate publică. Sunt doar câteva dintre neregulile grave constate de inspectorii Curții de Conturi. De-a lungul anilor, cei care au condus sportul românesc trebuia să le rezolve însă nu au făcut nimic.

Bogdan Matei, președinte al Agenției Naționale pentru Sport: De fiecare dată în România se controlează când bubuie ceva, în rest este doar delăsare sau lipsă de personal și trebuie să ne asumăm. Și vreau să vă spun că eu am mai fost pe aici, 2018 - 2019, și eu vă spun cu maximă sinceritate, și la mine probabil că a fost același lucru.

Reporter: Delăsare.

Bogdan Matei: Bineînțeles. Trebuie să ne asumăm, pentru că dacă lucrurile ar fi mers într-o direcție corectă, sub îndrumare, probabil nu s-ar fi ajuns aici.

În anul 2002, Complexul Sportiv Național Sala Polivalentă închiriază firmei Romcris Impex SRL un teren de 348 mp pe care se afla și o construcție. În anul 2007. Federația Română de Taekwondo primește în folosință gratuită de la statul român un teren de 1.070 de metri pătrați care includea și suprafața închiriată inițial de firma privată. Președintele federației, Constantin Apostol cumpără firma Romcris Impex SRL și primește în locațiune din partea federației, toată suprafața de teren. Construiește aici o clădire cu două etaje și mansardă, apoi o intabulează devenind proprietar.

Raport Curtea de Conturi

„(...) Romcris Impex SRL a avut numai calitatea de locatar, cu obligația de a restitui spațiul închiriat în starea în care l-a primit, nefiind stipulată o clauză potrivit căreia această societate să fie îndreptățită să demoleze o construcție aflată în proprietatea publică a statului, să edifice o nouă construcție în locul celei desființate și să intabuleze dreptul de proprietate asupra acesteia.”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Ne-am întîlnit cu Constantin Apostol chiar în fața clădrii cu pricina. Am stabilit de comun acord o întâlnire a doua zi la ora 11:00 pentru a ne acorda un interviu. Când am ajuns, ne-a informat că nu mai dorește să fie filmat și vom primi un punct de vedere în scris. În document se precizează că totul s-ar fi făcut legal, cu toate avizele necesare, iar raportul Curții de Conturi ar cuprinde multe neadevăruri.

Federația Română de Taekwondo

„(...) Întreaga cheltuială făcută cu realizarea acestui imobil construcție, DESTINATĂ SPORTULUI, Centru Sportiv Multifuncțional Kogaion, s-a realizat din contribuția personală a președintelui, față de care niciodată nu s-a poziționat în pretenții sau alte beneficii din partea federației, cu atât mai mult în conflict de interese. Astfel, prin oportunitatea creată de condițiile comerciale legitime apărute și garanția statului prin H.G. și NOTA DE FUNDAMENTARE a acestui act elaborat de ANS, s-au întreprins toate actele necesare respectării Legii, aspect sub care am primit toate avizale necesare de la ANS și autoritățile implicate (...)”

„Tot ce au construit din punct de vedere al infrastructurii sportive este al statului român”

„Tot ce au construit dumnealor din punct de vedere al infrastructurii sportive este al statului român nu al dumnealor. Niciodată nu am dat aviz să împroprietărim pe cineva. Ceea ce acolo s-a întâmplat este că cineva a devenit proprietar pe un teren al statului român invocând că i-a dat aviz. Nu. O Hotărâre de Guvern nu poate să fie mai puțin valoroasă decât un aviz”, declară Bogdan Matei, președinte al Agenției Naționale pentru Sport.

În 2017, Fderația Română de Atletism primește în folosință gratuită terenul bazei sportive Iolanda Balaș Soter scopul fiind, cităm „asigurarea funcționării şi dezvoltării activităților specifice atletismului”. În același an, Federația închiriază unei firme private, o suprafață de peste 4.600 de metri pătrați care amenajează cinci terenuri de tenis și două terenuri de minifotbal. Curtea de Conturi spune că proprietarul terenului este statul român, iar Federația de Atletism nu avea niciun drept să îl închirieze. Șefii federației au propria interpretare a actului normativ prin care li s-a dat în folosință gratuită terenul.

„Sunt interpretările dumnealor”

„În nota de fundamentare care stă la baza Hotărârii de Guvern se face vorbire despre posibilitatea de obținere și de atragere a fondurilor extrabugetare care să degreveze bugetul de stat. De aici, se poate înțelege că federația pentru a putea să îndeplinească scopul pentru care a primit acest stadion, respectiv dezvoltarea activității atletice, poate obține fonduri extrabugetare.”, spune Inocențiu Voinea, secretar general Federația Română de Atletism.

„Acolo nu facem nunți botezuri, nu facem absolut nimic, nici chermeze, nu jucăm nici tenis, nici absolut nimic. Acolo facem doar atletism, că pentru asta ți-a fost dat. În rest, interpretările dumnealor, sunt interpretările dumnealor.”, afirmă Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport.

„Banii obținuți din chirii ar trebui să revină statului”

În 1999, Fundația pentru tenis „Academia Ilie Năstase” primește de la statul român drept de folosință gratuită pe o perioadă 60 de ani asupra unui teren de peste 63 de mii de metri pătrați. Aici urma să se realize proiectul „Arenele Ilie Năstase”. Între timp, fostul tenismen s-a asociat cu fostul fotbalist Ciprian Marica creând o bază sportivă cu terenuri de tenis, fotbal, padel, baschet sau padbol. În urma controlului, inspectorii Curții de Conturi au constatat existența a patru contracte de închiriere și spun că Fundația nu avea acest drept, nefiind proprietara terenului. În plus, banii obținuți din chirii ar trebui să revină statului român.

Raport Curtea de Conturi

„Fundația a acționat contrar regimului juridic al bunului, acest teren fiind de uz şi folosință publică, și în afara limitelor de exercitare a dreptului de folosință gratuită.”, se arată în raportul Curții de Conturi. Fundația pentru Tenis „Arenele Ilie Năstase”

În replică, reprezentanții fundației spun că: „Contractele de închiriere la care se face referire în raport, nu mai sunt în vigoare, fiind încetate cu mult anterior cunoașterii oricărei intenții de efectuăre a unui control al Curții de Conturi. Decizia de încetare a fost luată dintr-o abordare prudentă și responsabilă, având în vedere intenția de a elimina orice potențial risc juridic sau orice posibilă diferență de interpretare care ar fi putut fi asociată acestor raporturi contractuale.”

Aceste sunt doar câteva exemple din sutele descoperite în urma controlului. În multe dintre cazuri există și suspiciuni de fapte penale, astfel încât au fost sesizați și procurorii.