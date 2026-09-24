Ce face românul când are nevoie de trotuar? Pistă de biciclete. Zeci de primării din toată țara s-au folosit de fondurile PNRR pentru a construi piste pentru biciclete în sate uitate de lume, fără bicicliști, rețea de apă curentă, canalizare ori drumuri asfaltate. Primarii recunosc că nu aveau nevoie de ele ci mai degrabă de trotuare. Cum banii europeni s-au dat doar pentru piste, au făcut o... combinație românească. Au accesat fondurile, le-au construit iar acum le-au transformat în trotuare. Legea însă interzice pietonilor să le folosească.

Satul Văceni face parte din comuna Drăgănești Vlașca, județul Teleorman, și se află pe Drumul Europen 70 care leagă Bucureștiul de Alexandria. Aici mai trăiesc vreo 200 de suflete, majoritate oameni bătrâni. Nu au trotuare, rețea de apă curentă, wc-ul este în fundul curții, iar toate ulițele sunt nesfaltate. In sat nu există școală, dispensar sau post de poliție, doar o mică biserică și un cimitir. În urmă cu vreo doi ani, mirare mare, oamenii s-au trezit că Primăria le-a construit o pistă modernă pentru biciclete.

Localnic Văceni:

”Sunt mulți oameni cu biciclete pe aici prin localitate?

Nu sunt, nu.”

Localnică Văceni:

"Cine să meargă domnule, biciclete nu sunt, mai mergem noi pe picioare, dar în rest nimeni nu merge pe ea.

E pe post de trotuar.

Da.

Și atunci de ce Dumnezeu or fi făcut-o?

Ei știu, conducerea asta."

Pentru ca oamenii să nu mai circule direct pe margine drumului europen, conducerea, adică șefii de la primărie, s-au gândit că ar fi nevoie de un trotuar. Nu l-au făcut deoarce era scump și nu existau bani în buget. Când au auzit de fondurile PNRR în minte le-a încolțit o idee: să ceră bani europeni pentru o pistă de biciclete pe care apoi să o folosească pe post de trotuar. Că doar cine avea să îi verfice sau să se prindă de șmecherie?!

Dorin Pena, primar Drăgănești Vlașca

"Locuitorii din Văceni sunt destul de săraci și atunci taxele și impozitele locale nu ne permit să facem acolo un trotuar și atunci ne-am gândit că pistele ar fi o variantă să funcționeze și ca trotuar și ca pistă de biciclete."

Și s-au apucat de treabă. Au depus documentele, au făcut studiu de fezabilitate, și-au luat avizele necesare, și cand să se apuce efectiv de construit, pe fir a intrat Poliția Rutieră care le-a stricat toată combinația.

Dorin Pena, primar Drăgănești Vlașca

"Avizul de la Poliția Rutieră a venit cu condiția să existe și un trotuar și atunci a trebuit să facem și acel trotuar lângă pista de biciclete, astfel trebuia să renunțăm la proiect și s-ar fi pierdut toți banii de până la faza respectivă."

Trotuarul l-ați făcut din banii dumneavoastră, ai comunității.

Trotuarul a fost făcut, da, din fonduri locale.”

Acum au rămas cu amândouă. Piesa tragi-comică nu se oprește aici. Pista a început deja să se strice și să fie acoperită de bălării. În plus...

Toma Petcu, reporter Digi24

”În loc să mute troița puțin mai în stânga, să continue cu pista, au întrerupt pista aici și au continuat cu ea după troiță, bună treabă.”

Localnic Văceni

”Să vă luați bicicletă acum.

Ce dracu mă, eu mai sunt de bicicletă, acum?

Păi da, să o folosiți.

Mai bine ne luăm avioane că uite, vezi, cum e făcută acolo ridicată așa, decolăm, ne luăm zborul.”

Localnic Văceni

”Uitați-vă cum este, scuzați-mi expresia, tăiați asta, e ca p...... boului, nu e dreaptă deloc uitați-vă de acolo până acolo.”

Oamenii sunt supărați că, în timpul lucrărilor, le-au fost distruse rampele de acces în curți. Acum sunt obligați să meargă cu mașina zeci de metri direct pe pistă, pentru a putea ieși la drum.

Localnic Văceni:

”Eu am avut betonat de acolo de la poartă până aici...

Au lăsat pământ.

Au lăsat pământ și ăsta d-abia acum, cu ceartă, de cinci ori m-am dus la primărie, vi-l facem, vi-l facem cum a fost, uitați și dumneavoastră cum a făcut, nu pot să ies pe aici cu mașina, ies pe pistă, dacă ne prinde, noi nu avem dreptul să ieșim pe pistă dar ce să facem.”

Facem un salt până în comuna Șcheia din județul Iași. Situația este trasă la indigo. Fără rețea apă curentă și fără asfalt, oamenii s-au trezit cu o pistă de biciclete pe ulițele desfundate. Și nu le-a prins rău deloc, chit că nu au biciclete.

Localnică Șcheia:

”Păi ce norori era pe aici! Trebuia să iau cizme de cauciuc să mă duc până la Scânteia, cizme de cauciuc, așa suntem mulțumiți, bucățica asta pentru noi bătrânii este foarte bună. Care nu-i covine să ducă să stea la oraș.”

Localnică Șcheia:

”Acum mașinile merg pe strada lor, eu merg pe strada mea.

Pe pista de biciclete.

Ei pistă de biciclete, mai mult merge lumea pe ele, nu bicicletele.”

Localnică Șcheia:

”Pentru noi sunt bune că avem trotuar, e ca un fel de trotuar.

Biciclete aveți?

Biciclete nu prea sunt.”

Cum bani de trotuare și asfalt nu există, primarul crede că pista de biciclete construită cu fonduri europene este soluția perfectă pentru ca oamenii să nu mai meargă prin noroaie. Ba chiar se mândrește cu ideea avută.

Dănuț Ababei, primar Șcheia

”Dar nu era păcat să ratăm acest proiect? Este foarte binevenit pentru cetățenii comunei noastre.

Vi s-a părut o oportunitate atunci când...

Bineînțeles și este binevenită acestă pistă, mare parte este folosită și de pietoni da, trotuar.

Bicicliști aveți aveți în comună?

Mai sunt și bicicliști.”

Daniel Sofian, consilier local Șcheia

”Bună ziua. Ceea ce vreau să vă spun eu dumneavoastră, vreau să vă spun faptul că acestă pistă de biciclete este inutilă în comuna Șcheia, priviți și dumneavoastră ce drumuri avem, ia priviți și dumneavoastră ce drumuri avem, pista merge la cimitir și merge la celălalt cimitir.”

Și ca povestea să fie completă domnul din imagine nu avea cum să lipsească din acest reportaj. Este, v-ați prins, adversarul politic al primarului.

Dănuț Ababei, primar Șcheia

”Îi deranjează că fac, aia e. Asta e nemulțumirea lor că se vede că se face.”

Daniel Sofian, consilier local Șcheia

”Măcar dacă o făcea corectă, dar uitați-vă și dumneavoastră ce panaramă este aici.”

Sunt doar două exemple din zecile care probabil există la nivel național. Potrivit legii, circulația pietonilor pe pistele destinate bicicletelor este interzisă și se sancționează cu amendă. Imediat după finalizarea PNRR ministrul dezvoltarii Cseke Attile anunța triumfător realizarea a peste 1100 de kilometri de piste pentru biciclete. Dar oare câți dintre acești kilometri au fost construiți doar ca să acopere lipsa trotuarelor și a asfaltului din satele României?!