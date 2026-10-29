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Exclusiv Efectele incompetenței la stat: Instalație de telegondolă pentru ski, abandonată într-un țarc pentru animale. Milioane de euro risipite

Toma Petcu Data publicării:
telegondola
Foto: Captură Digi24
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Din articol
„Am avut la conducerea respectivă niște oameni care au fost incompetenți sau...” „Nu înțeleg pentru ce protejezi aspretele la 1.625 de metri înălțime” Proiectul eșuat de la Arefu, încă un exemplu clar al incompetenței

Birocrație, multă incompetență și milioane de euro aruncate în vânt. O instalație nouă de telegondolă și telescaun zace, de 12 ani, în curtea unei foste brutării transformate în grajd pentru animale. Consiliul Judetean Argeș și trei primării ar fi trebuit să construiască prima pârtie de ski din județ, dar au eșuat lamentabil. Au pierdut banii europeni și s-au îngropat în credite pe care încă le plătesc. Acum, vor cumva să reînvie proiectul, dar se certă cu ministerul Mediului. O mică parte din suprafața pârtiei se suprapune peste o arie protejată unde trăiește și aspretele, un pește unic în lume, aflat pe cale de dispariție. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

Gabriel Dică, președinte A.D.I. Molivișu: O instalație de transport pe cablu mixtă, și telecabină și telescaun. Telecabinele, telescaunele. Am încercat să le protejăm...
Reporter: Telecabinele aici și telescaunele unde?
Gabriel Dică: Acolo, în iarba aceea.
Reporter: Aici sunt telescaunele?
Gabriel Dică: Da.
Reporter: Că nu le vedeam de iarbă.
Gabriel Dică: Păi, na.

De 12 ani, instalația de telegondolă și telescaun zace în curtea unei foste brutării transformată acum în grajd pentru animale. Aproape că a fost înghițită cu totul de vegetație. Componentele nemetalice se deteriorează de la an la an și evident că nu mai sunt funcționale. Cei care le au în grijă au pus niște table deasupra lor. Spun că așa ar fi mai protejate de ploi și ninsori.

Gabriel Dică, președinte A.D.I. Molivișu: Sunt la fel ca cele din Mamaia.
Reporter: Același sistem?
Gabriel Dică: Nu, aceeași configurație de telecabină.
Reporter: Ăsta e grajd sau ce este aici?
Gabriel Dică: A fost o brutărie, acum nu mai este.
Reporter: Brutărie? Nu mai e nicio brutărie, e grajd, ia uite ce e aici.
Gabriel Dică: Aici este motorul care acționează cablul de translație, iar celelate conexe pentru motor
Reporter: Și asta de ce îl...
Gabriel Dică: Am considerat că peste iarnă...
Reporter: Să nu înghețe.
Gabriel Dică: Nu știu dacă are, nu are, am avut la dipoziție partea asta, au fost înfoliate așa.

„Am avut la conducerea respectivă niște oameni care au fost incompetenți sau...”

În anul 2009, comunele Arefu, Cicănești și Brăduleț înființează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Molivișu, pe scurt A.D.I.. Ulterior, a fost cooptat și Consiliul Județean Argeș. Scopul era construirea primei pârtii de schi din județ. Proiectul a fost evaluat la peste 73 de milioane de lei. Jumătate din sumă urma să fie accesată din fonduri europene, iar jumătate suportată de autoritățile locale. Neavând fonduri, cele trei primării au contractat împrumuturi în valoare de aproape 20 de milioane de lei, bani cu care s-a cumpărat instalațiile de telegondolă și telescaun.

Lucrările au început în 2012 și trebuiau să fie gata în 2015, însă totul s-a transformat într-un mare eșec. O parte din teren nu a fost scos la timp din fondul forestier, constructorul mai mult a stat decât a lucrat, iar primăriile nu au mai putut plăti. Așa că, pârtia nu s-a finalizat la termen, fondurile europene au fost pierdute, iar proiectul s-a blocat. Tot ce a rămas în urmă este un munte defrișat, câteva basculante cu pietriș aruncate pe un drum forestier, instalația de telegondolă abandonată la brutărie și creditele pe care primăriile încă le plătesc.

„Am avut la conducerea respectivă niște oameni care au fost incompetenți sau..., incompetenți că nu îi suspectez de altceva, care nu au dus la capăt proiectul, nu au gestionat bine și a trecut termenul de lucru și ne-am împotmolit”, afirmă Ion Ionescu, primarul localității Cicănești.

Printre cei la care face referire primarul, este și Pavel Bîrlă, fostul președinte al A.D.I. Molivișu, cel care s-a ocupat de implementarea proiectului. I-am cerut să ne întâlnim însă a spus că nu este în localitate.

Pavel Bîrlă, fost președinte A.D.I. Molivișu: Din punctul meu de vedere, eu m-am implicat, iar ei dacă considerau că sunt eu de vină sau așa, puteau să renunțe demult.
Reporter: Dumneavoastră aveți ceva să vă reporșați?
Pavel Bîrlă: Nu, absolut nimic. Îmi reporșez că mi-am distrus sănătatea luptându-mă din 2009 până în 2016, faceți socoteala, șapte ani de zile.

Anii au trecut, conducerea A.D.I. Molivișu a fost schimbată și s-a încercat resuscitarea proiectului. În tot acest timp, o directivă europenă a obligat România să cartografieze digital toate ariile protejate. În 2019, autoritățile locale s-au trezit că aria protejată Valea Vâslanului unde trăiește și aspretele, un pește unic în lume, se suprapune parțial peste pârtia lor de ski. Asta, deși, la demararea proiectului în 2012, acest lucru nu se întâmpla. Și totul s-a blocat la Ministerul Mediului. Primarii și președintele A.D.I. Molivișu acuză faptul că suprapunerea s-ar fi făcut doar dintr-o eroare a sistemului.

„Nu înțeleg pentru ce protejezi aspretele la 1.625 de metri înălțime”

Nu înțeleg pentru ce protejezi aspretele la 1.625 de metri înălțime, acolo urcă aspretele? Nu știu, mi se pare aiurea”, spune Gheorghe Stoian, primar Arefu.

„Nu știu cum s-a mutat, dar în Hotărârile care s-au dat la înființarea rezervației spune foarte clar că merge pe conturul lizierei ocolului silvic, trebuiau păstrate acele linii, din păcate nu s-au păstrat.”, declară Gabriel Dică, președinte A.D.I. Molivișu.

Reporter: A fost o eroare a sistemului?
Mircea Fechet, fost ministru al Mediului: Aici este foarte greu de spus, pentru că dacă ar fi fost o eroare materială s-ar fi corectat ca atare. Este adevărat însă, că până astăzi există opinii divergente în interiorul statului român în legătură cu acele limite făcute prin intermediul acelui proiect.

De câțiva ani, autoritățile locale încearcă să îi convingă pe miniștrii Mediului și pe funcționarii din minister să deblocheze proiectul. Practic, să mute puțin linia ariei protejate astfel încât suprafețele, vreo opt hectare în total, să nu se mai suprapună cu pârtia, în vîrful muntelui. Degeaba însă.

Ion Ionescu, primarul localității Cicănești: Noi când ne întâlneam, totul se rezolva. Gata, în două săptămâni, în trei săptămâni, totul este ok.
Reporter: Vi se promitea...
Ion Ionescu: Se promitea. Ne auzim, ne auzim...

„Mediul ăsta încurcă, parcă e stat în stat, asta e părerea mea poate să zică cine ce o vrea.”, spune Gheorghe Stoian, primarul din Arefu.

„Eu vă spun, le e frică unii de alții, le e frică să semneze, interpretează de așa natură ca să nu facem nimic.”, spune și Ion Ionescu, primarul localității Cicănești.

„O astfel de modificare nu se poate face decât prin lege sau prin Ordonanță de Urgență, și așa, dacă întrebi primarul de comună va spune că, cu un ordin de ministru te apuci și modifici parcul național Piatra Craiului, dar nu e așa, și e bine că nu e așa.”, declară Mircea Fechet, fost ministru al Mediului.

Proiectul eșuat de la Arefu, încă un exemplu clar al incompetenței

Proiectul eșuat de la Arefu este încă un exemplu clar al incompetenței, nepăsării și birocrației excesive din instituțiile statului

I-am solicitat un punct de vedere și fostului ministru Diana Buzoianu. Nu ne-a răspuns nici la mesaj, nici la apel. Am găsit-o pe holurile Parlamentului în ultima zi de mandat, cu puțin timp înainte de votarea noului Guvern. A refuzat dialogul și, în mod bizar, ne-a cerut să îi trimitem încă un mesaj.

Reporter: Bună ziua. Se poate un moment, Toma Petcu sunt de la Digi24.
Diana Buzoianu, fost ministru al Mediului: Da.
Reporter: V-am dat un mesaj cu pârtia de la Molivișu, de la Arefu, pârtia de ski.
Diana Buzoianu: O să mă interesez, mai puteți să îmi dați un cuvânt pe whatsapp ca să pot să...
Reporter: Nu, nu vă pot, nu... Aș vrea și eu un punct de vedere de la dumneavoastră pe acest subiect.
Diana Buzoianu: Mă uit să văd exact care era întrebarea și revin imediat.
Reporter: Păi, întrebarea aceasta este, legată de blocajul de la ministerul Mediului, se poate să veniți o secundă?
Diana Buzoianu: Revin imediat, mă uit pe întrebare...
Reporter: După plen, că începe plenul.

Evident că nu a mai revenit. Proiectul eșuat de la Arefu este încă un exemplu clar al incompetenței, nepăsării și birocrației excesive din instituțiile statului român.

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