Imagini incredibile despre cum își bate statul joc de propriii angajați

La fiecare ploaie încăperile sediului în care lucrează sunt inundate iar apa curge direct pe ei. Pentru a se proteja, directoarea a improvizat un soi de adăpost agățând un nailon de tavanul biroului. Peste tot este plin de mobilier putrezit și mucegai iar bucăți mari din ziduri se desprind și riscă să le pice în cap. Vorbim de sucursala din județul Giurgiu a Institutului de Imbunătățiri Funciare a cărui situație dezastruoasă v-am arătat-o săptămâna trecută. Un Institut aflat în subordinea Ministerului Agriculturii. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

Nu sunt imagini dintr-un film hollywoodian apocaliptic sau dintr-un documentar despre Cernobîl. Este doar crunta realitate românească. O clădire care aparține statului și unde încă mai lucrează oameni. Sunt angajații sucursalei din Băneasa, județul Giurgiu a Institutului de Îmbunătățiri Funciare, a cărui poveste v-am arătat-o zilele trecute. Director aici este Florica Mardare. Mai întâi ne duce să îi vedem biroul.

Florica Mardare, director Sucursala Băneasa a ISPIF: În fine... No, suntem inventivi.

Reporter Digi24: Deci ați pus nailonul ăsta pentru că vă plouă.

Florica Mardare: Pentru că... da.

Ia uite aici, dacă nu am pus ce trebuie, da, dacă nu am pus ce trebuie, da... pentru că era o găleată aici. Hai, lăsați.

Reporter Digi24: Aveți o găleată acolo.

Florica Mardare: Da.

Reporter Digi24: Doamnă, incredibil.

Florica Mardare: N-ai ce să-i faci, n-ai ce să-i faci.

Reporter Digi24: Aveți o găleată, acolo.

Florica Mardare: Asta era, asta era aici, da. Frumos, nu?! Interesant.

Lucrează în acest Institut de cercetare de 35 de ani. Din cauza nepăsării autorităților și a lipsei cronice a finanțarii, lucrurile s-au schimbat sub ochii ei. Soluția cu nailonul agățat de tavan a gasit-o în urmă cu un an, când, în timp ce lucra la birou, a început să îi plouă direct în cap.

Reporter Digi24: Aici ați mai găurit dumneavoastră să mai curgă apa?

Florica Mardare, director Sucursala Băneasa a ISPIF: Da, da, da, ca să îi dăm o singură scurgere, să nu fie un mare lac.

Reporter Digi24: A, și să mai elibereze din greutate, din apa care susține...

Florica Mardare: Corect, da.”

Peste tot prin clădire apa de ploaie se scurge pe pereți și prin tavane. Pe holul de la parter au început să pice bucăți mari din zid. Angajații au izolat zona cu niște paravane din lemn ca nu cumva să treacă cineva pe acolo.

Reporter Digi24: Auziți, dar aici cad bucăți mai mari de...

Florica Mardare, director Sucursala Băneasa a ISPIF: Da, nu, nu, nu, eu zic să...

Reporter Digi24: Să nu intrăm aici?

Florica Mardare: Da, nu știu, mie mi-e frică, au mai pus băieții dar...

Reporter Digi24: Auziți dar aici cad..., nu e doar var e bucată întreagă.

Florica Mardare: Da, s-a desprins din...

Într-un birou în care apa încă nu a ajuns mai găsim doi agajați. Pe pervaz sunt așezate câteva cartoane cu stegul partidului comunist român și tricolorul cu stema comunistă. Ne spun că le folosesc ca un fel de semn de carte când mai caută prin dosarele foștilor angajați.

Angajat: Popa Gheorghe, l-am găsit în niște ani, când merg și trag la imprimantă, te duci direct.

Reporter: Puneți Partidul Comunist aici.

Angajat: Nu, îl scot și trag...

Reporter: Am înțeles, era o glumă.

Alături, vedem o ușă baricadată cu un panou. Îi rugăm să îl dea la o parte pentru a putea intra. Incăperea este complet inundată. Peste tot zac de-a valma piese de mobilier putrezit, aparatură veche, cabluri, țevi și multe altele.

Reporter Digi24: Dar toate birourile astea care sunt mâncate de..., de ce nu le scoateți să le aruncați?

Florica Mardare, director Sucursala Băneasa a ISPIF: Am mai scos, mai scoatem, când avem timp mai luăm, facem și noi..., v-am spus suntem și noi cinci inși pe degete.

Și când credeam că am văzut totul, nenorocirea abia urmează. O rugăm pe directoare să ne însoțească la etaj. Imaginile sunt apocaliptice. Totul este distrus și abandonat. Pe holuri băltește apa și mizeria. Senzația este că te afli pe platoul de filmare al unui film de groază. Prin încăperi totul este devastat: mobilier, documente, laboratoare, apartură..., totul. Sunt imagini care greu pot fi descrise în cuvinte.

Florica Mardare, director Sucursala Băneasa a ISPIF: Am mai umblat, am mai scos de aici arhivă ce a mai fost, unde am putut, ce a fost mai important.”

Reporter Digi24: Știți unde am mai văzut imagini așa? În documentarele cu Cernobîl.

Florica Mardare: Ia vedeți că e ceva picat de sus.

Reporter Digi24: Aici pică betonul cu totul sau ce este... Uite aici, Cristi, o bucată întreagă picată de acolo.

Florica Mardare: De 25 de ani clădirea este...

Aici nu se mai face cercetare demult. De fapt nu se mai face nimic. Institutul mai are în administrare 300 de hectare te teren agricol pe care îl lucrează o societate privată în schimbul unei sume de bani. Am dorit să îi arătăm și ministrului agriculturii Florin Barbu imaginile filmate la sediul ISPIF Băneasa. Nu a dorit să vorbească și a fugit.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii: Institutul de Proiectare?

Reporter Digi24: Institutul de Îmbunătățiri Funciare, stați o secundă.

Florin Barbu: Să nu faceți confuzie între SNIF și ISPIF.

Reporter Digi24: Nu fac nicio confuzie, vorbim de institut, ISPIF.

Florin Barbu: O să avem o reorganizare în care...

Reporter Digi24: Veniți, vă rog, o secundă. Domnule ministru...

Institutul se află în coordonarea administrativă a ministerului agriculturii. Din punct de vedere științific, este coordonat de Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Sisești, aflată și ea tot în subordinea ministerului.

„Într-un fel, știți, e paradoxal pentru că sunt unități publice ale statului român, statul le-a creat, pe de altă parte datoriile lor cresc tor la stat, pe de o parte statul nu le mai finanțează, datoriile practic le adună.”, spune Ioan Jelev, președinte interimar ASAS.

Ca multe altele, și acest institut ar fi trebuit desființat sau reorganizat de mulți ani. Sunt legi care obligă instituțiile publice care le coordonează să ia aceste măsuri. Doar că, în mod inexplicabil, șefii și funcționarii din aceste instituții nu fac nimic.

