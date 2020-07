Institutul din România care promovează pacea în lume, cu salarii anuale totale de peste 500 de mii de euro. Liiceanu: Miroase a şuşanea

4 milioane de lei pe an - ceva mai mult sau ceva mai puțin. 4 milioane de lei pe an, bani publici, sunt cheltuiți de o mână de oameni ca să studieze istoria Levantului și, eventual, să aducă pacea pe Pământ. Concret, nimeni nu poate să spună nici ce fac „istoricii Levantului”, nici cum ar putea face pace în lume. Ce e clar e că Institutul Levantului există și că e condus de fostul preşedinte Emil Constantinescu. Pentru această slujbă, domnia-sa primește salariu de secretar de stat, adică peste 16 mii de lei, brut, lunar. Contestatarii Institutului vorbesc de o sinecură ce consumă banii statului degeaba. Emil Constantinescu refuză să răspundă criticilor. Iniţial, ne-a promis un interviu, s-a răzgândit în ultimul moment. Urmăriţi un nou episod al proiectului „Statul la Stat”.

Vlad Alexandrescu, senator USR: Este o entitate parazit, o sinecură. Este absolut scandalos, nu are nicio legătură cu cercetarea.

Gabriel Liiceanu: Deci totul este un flaps, un ornament penibil... Asta miroase a şuşanea, pur şi simplu...

Emil Constantinescu: Nu putem acorda un interviu în care să comparăm aberaţii cu o analiză a Institutului. Nu comentez, nu am niciun comentariu de făcut.

Am ascultat criticile, am documentat povestea institutului și i-am solicitat domnului Emil Constantinescu un interviu. Am vrut să vorbim cu domnia sa despre oportunitatea înfiinţării şi finanţării publice a Institutului Levantului.

Iniţial, fostul preşedinte al României acceptat şi, de comun accord, am stabilit data şi ora la care să realizăm interviul. Ne întâmpină la sediul Institutului şi, înainte de interviu, ne face un tur al clădirii. Ne duce chiar şi în birourile angajaţilor pentru a-i cunoaşte. Apoi ne roagă să îl aşteptăm câteva minute până ce termină o şedinţă cu ceilalţi membrii din conducerea Institutului. Cele câteva minute se tranformă într-o oră. La final, Emil Constantinescu ne invită în birou pentru a ne spune că nu mai oferă niciun interviu.

Emil Constantinescu, preşedinte ISACCL: Haideţi să vă... Nu, nu că nu dau declaraţii, vă dau numai materialele...

Reporter: Eu aşa am înţeles din discuţie că...

Emil Constantinescu: Nu, nu a fost nicio discuţie. A fost o discuţie ca să vă prezint materialele.

Reporter: Eu am solicitat un interviu, de aceea, domnule preşedinte...

Emil Constantinescu: Da, nu am niciun comentariu de făcut.

Reporter: Ok. Surprinzător, sincer vă spun...

Emil Constantinescu: Buna ziua, mulţumesc.

Reporter: Şi noi vă mulţumim.

Refuzul neaşteptat ne ia prin surprindere. Încercăm să aflăm ce s-a întâmplat, de ce anulează brusc interviul.

Emil Constantinescu, preşedinte ISACCL: Asta este decizia pe care a luat-o Colegiul Director.

Reporter: Aţi luat-o acum?

Emil Constantinescu: Nu, ieri, am făcut materialul şi astăzi am hotărât acest lucru.

Institutul Levantului funcţionează cu bani de la Senatului României. A fost înfiinţat în urmă cu trei ani, la insistenţele fostului preşedinte Constantinescu, pe când la şefia Senatului era Călin Popescu Tăriceanu.

Gabriel Liiceanu: A fost oportun ca Constantinescu, asta-i oportunitatea, să aibă decoraţie, o funcţie, să conducă un Institut. Dânsul este un om extrem de vanitos şi în conjuncţie cu Tăriceanu, acest proiect a fost pus pe picioare. Asta a fost oportunitatea de aranjament.

Reporter: Să ştiţi că sunt şi acuzaţii directe la adresa dumneavoastră, de exemplu domnul Liiceanu face nişte acuzaţii directe şi...

Emil Constantinescu, preşedinte ISACCL: Nu comentez, nu am niciun comentariu de făcut.

Reporter: Da, dar eu va trebui să dau la televizor pentru că este poziţia dânsului şi nu o să vă am pe dumneavostră, şi cinstit aşa este şi deontologic.

Emil Constantinescu: Daţi materialele, daţi informaţiile din materialele pe care vi le-am dat.

Scopul Institutului este teribil de impresionant și extrem de vag: să studieze istoria culturilor şi civilizaţiillor din spaţiul fostului Levant, adică Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Balcani şi Caucaz şi să promoveze pacea în lume. Pentru asta, a primit de la bugetul de stat, doar în acest an, nu mai puţin de 3.760.000 de lei. 2,5 milioane sunt pentru plata salariilor. În 2019 bugetul a fost de 4,17 milioane de lei, iar în 2018 de 5,41 milioane de lei, sume care au mai fost reduse la rectificările bugetare.

Gabriel Liiceanu: Este un lucru frumos dacă am fi SUA, dacă am fi o ţară bogată, dar la halul de sărăcie în care se află România în clipa de faţă, asta miroase a şuşanea, pur şi simplu. Nu este o oportunitate ca 36 de cercetători, contabili experţi, să aibă 750 de mii de euro leafă anual pentru a cerceta... vagul, neantul...

Vlad Alexandrescu, senator USR: Nu face nimic. Este o entitate parazit, o sinecură, care este autointitulată Institut de Cercetare, nu are nicio treabă cu cercetarea.

Parlamentarii USR au iniţiat un proiect de lege pentru desfiinţarea Institutului. Aleşii PSD şi ALDE, cei care, de altfel, au votat şi înfiinţarea lui, nu au fost de acord, iar propunerea a picat la vot. Evident, conducerea Institutului a criticat iniţiativa legislativă.

Colegiul director al ISACCL: „Expunerea de motive care fundamentează propunerea legislativă este o colecţie de aberaţii şi minciuni sfruntate care dovedesc, pe de o parte, că iniţiatorul propunerii legislative şi grupul de semnatari, nu au nici cea mai vagă idee cum funcţionează un institut de cercetare ştiinţifică şi, pe de altă parte, folosirea cu bună ştiinţă de date false, pentru un demers politicianist populist”, se arată în comunicatul pe care ni l-a înmânat Emil Constantinescu odată cu refuzul interviului.

Preşedintele Institutului este numit direct de Biroul Permanent al Senatului. Deci, membrii din conducerea Camerei Superioare ar trebui să fie cei care să verifice activitatea celor care cercetează Levantul. Recunosc însă că nu au discutat niciodată subiectul, şi că, de fapt, nici nu prea îi interesează, deşi instituţia este finanţată din bugetul Senatului.

Marius Dunca, senator PSD, chestor al Senatului: Nu ne-a prezentat nimeni niciun raport de activitate până acum, să vedem despre ce este vorba.

Reporter: Ne puteţi spune ce este Levantul?

Marius Dunca: Păi v-am spus ce face acest Institut.

Reporter: Ce este Levantul?

Marius Dunca: Levantul... bun, bună întrebare... Levantul se ocupă şi acest Institut se ocupă de, să spun aşa, de fenomenul social din zona Mediteranei Orientale.

Marian Pavel, senator PSD, secretar al Senatului: Institutul se justifică prin activitatea pe care o are.

Reporter: Care este această activitate, asta vă întreb.

Marian Pavel: V-am spus că în momentul de faţă ni s-a prezentat la fiecare membru BP şi cred că la toţi senatorii, lucrările pe care Institutul Levantului le-a publicat până în momentul de faţă.

Reporter: Cu tot respectul, un proiect de-al lor ne puteţi spune, sau o lucrare publicată?... Ne puteţi spune, domnule Pavel?

Marian Pavel: Da, cu siguranţă.

Reporter: Vă rog.

Paul Stănescu, senator PSD, chestor al Senatului: Nu am avut nicio discuţie despre Levant în Biroul Permanent al Senatului şi nici în Biroul Reunit nu am avut nicio discuţie.

Reporter: Şi nici dumneavoastră ca şi senator şi membru în Birou nu aţi avut vreodată curiozitatea să vedeţi ce face acest Institut?

Marian Pavel: Nu, n-am avut nicio discuţie, asta vă spun.

Reporter: Dar curiozitatea să vedeţi ce face acest Institut aţi avut vreodată?

Marian Pavel: Sigur că am avut curiozitatea.

Reporter: Şi? Concluzia?

Marian Pavel: Eu cred că este o idee bună, dacă mă întrebaţi pe mine, eu ca senator spun că este o idee bună.

Reporter: De ce?

Marian Pavel: Mulţumesc foarte mult.

Reporter: Staţi puţin, daţi-mi un argument, de ce este o idee bună.

Marian Pavel: Mulţumesc foarte mult, vă rog să respectaţi regula.

Reporter: Care regulă?

Marian Pavel: De...

Reporter: De?

Marian Pavel: Eu v-am respectat, să mă respectaţi şi dumneavoastră.

Reporter: Şi noi vă respectăm. Voiam doar un argument de ce consideraţi că?...

Marian Pavel: Deci, am închis discuţia cu dumneavoastră. Mulţumesc, o zi bună.

În septembrie anul trecut, Emil Constantinescu a primit un cadou consistent de la Guvernul Dăncilă. Printr-o Ordonanţă de Urgenţă legea de înfiinţare a Institutului Levantului a fost modificată, iar preşedintelui, adică lui Emil Constantinescu, i s-a oferit un salariu lunar echivalent cu al unui secretar de stat. Mai exact, 16.640 de lei brut. În acelaşi timp, Emil Constantinescu, mai primeşte şi o indemnizaţie de fost preşedinte al României, în cuantum de 18.720 de lei, brut. Asta face ca venitul lunar al fostului preşedinte să ajungă la 35.360 de lei brut, cu mult mai mare decât al preşedintelui în exerciţiu care încasează o indemnizaţie brută de 24.960 de lei. Am vrut să avem şi punctul de vedere al domnului Constantinescu legat de această situaţie. N-a fost un subiect pe care să dorească să îl discute.

Emil Constantinescu, preşedinte ISACCL: Aveţi toate datele aici.

Reporter: Şi dumneavostră nu ne puteţi oferi niciun interviu? Trebuia să ne fi spus asta ca să...

Emil Constantinescu: Mda.

Reporter: Înţelesesem din discuţia cu dumneavoastră că ne daţi un interviu.

Emil Constantinescu: Nu!

