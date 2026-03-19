Dosar penal după ce angajații Romsilva au tăiat „la ras” mai multe hectare din pădurea Hoia de lângă Cluj-Napoca. Inspectorii Gărzii Forestiere au constat că, în urma defrișărilor, s-au doborât mai mulți arbori decât permitea legea și au sesizat procurorii. Au mai fost descoperite și alte neregului pentru care a fost sesizată Garda de Mediu. Pentru a opri drujbele și interesele imobiliare, clujenii cer, de ani de zile, declararea zonei ca arie naturală protejată. Până se va întâmpla asta, șeful Direcției Silvice Cluj spune că prioritatea este producția de lemn și nu rolul social al pădurii. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Doamne, ce este aici, au ras tot, tot... ras, nu a mai rămas nimic în picioare.

Pădurea Hoia este practic lipită de oraș. Clujenii vin zilnic să se plimbe, să facă sport sau pur și simplu să se relaxeze la picnic. A devenit cunoscută în toată țara după ce s-a dus vestea că aici ar avea loc tot felul fenomene paranormale. Tocmai de aceea localnicii și asociațiile de mediu luptă să o păstreze așa cum este.

Adrian Dohotaru, activist de mediu: În pădurea Hoia-Baciu nu ar mai trebui să fie tăieri la ras dintr-un motiv simplu, o propunem ca arie naturală protejată. Există un acord, deocamdată verbal, din partea autorităților.

Viorel Mihiș, director Direcția Silvică Cluj: Nefiind arie naturală protejată, primează funcția de producție, funcția socială este pe locul doi.

Motivul invocat de angajații Romsilva pentru defrișarea pădurii a fost așa numita tăiere de substituire. Cu alte cuvinte, au fost tăiați copacii mai puțin profitabili din punct de vedere economic și urmează să fie plantați unii mai valoroși, în special stejari și goruni. Culmea este că au fost tăiați inclusiv mai mulți stejari seculari care se aflau în zona respectivă, adică exact arborii valoroși pe care spun că vor să îi planteze acum.

„Fiind vorba de o tăiere la ras, clar se taie toți arborii care sunt prezenți acolo”

Reporter: Voiam să vă întreb ce fel de copaci sunt ăștia, ce fel de specie?

Viorel Mihiș, director Direcția Silvică Cluj: Ce văd aici pare stejar.

Reporter: Stejar.

Viorel Mihiș: Da.

Reporter: Și dumneavoastră ați tăiat stejari ca să plantați alți stejari.

Viorel Mihiș: Da, dar fiind vorba de o tăiere la ras, clar se taie toți arborii care sunt prezenți acolo.

Toma Petcu, reporter Digi24: Uitați-vă cât este de mare cioata asta, are un diametru de peste un metru, cu siguranță peste un metru, nu a contat și l-au tăiat, un copac care probabil avea peste 100 de ani.

Șeful de ocol susține că stejarii doborâți de drujbe ar fi fost bolnavi și în diverse stadii de uscare.

Reporter: Dar aici?

Radu Bara, șeful Ocolului Silvic Cluj: Da, aici e bun. Este bun dar la vârf era uscat, da. Vedeți că are și dimensiuni mai mici.

Reporter: Auziți, poate la vârf avea o ramură, o creangă uscată, nu era tot uscat.

Radu Bara: Nu, nu, în treimea superioară era uscat.

Reporter: Da? Tot?

Radu Bara: Sigur că da, nu le luam altfel.

Reporter: Păi, le luați că aveați tăiere la ras, nu îl lăsați acolo chiar dacă era bun, corect?

Radu Bara: Da.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Mai e o parcelă tăiată, ia vino. Încă o suprafață, la fel de mare, dacă nu și mai mare decât cea pe care am văzut-o mai devreme, rasă și asta... Uite, sunt cioatele mai vechi, deci aici s-a tăiat acum doi ani sau acum un an.

Amenajamentul nu a fost aprobat prin ordin de ministru

Inspectorii Gărzii Forestiere au constatat că angajații Romsilva au tăiat mai mulți copaci față de cât le permitea legea, așa că a fost sesizați procurorii pentru deschiderea unui dosar penal.

Istrate Ștețco, inspector-șef Garda Forestieră Cluj: Poți merge pe abuz în serviciu, noi mergem în direcția abuzului în serviciu. La tăierile rase, când se fac două parchete, trebuie să lași între cele două parchete o bandă de cel puțin două înălțimi de arbore, două înălțimi de arbore la 60 de metri și banda ce au lăsat-o acolo după măsurătorile noastre pe GIS este undeva la 40. Este o încălcare a legii, și pentru asta sesizăm Parchetul.

Reporter: Și pentru asta se deschide dosar penal, practic.

Istrate Ștețco: Da, da, da.

Romsilva spune ca tăierile sunt legale și prevăzute în amenajamentul silvic, un document esențial în gestionarea fondului forestier care stabilește printre altele ce, cum și cât se taie dintr-o pădure. Potrivit codului silvic actual, un amenajament este considerat valabil doar dacă este aprobat prin ordin de ministru și are în prealabil aviz de mediu și avizul comisiei tehnice pentru silvicultură, pe scurt CTAS. Or, amenajamentul din care face parte și pădurea Hoia nu a fost aprobat prin ordin de ministru, având doar avizul CTAS nu și pe cel de mediu. Viorel Mihiș este directorul Direcției Silvice Cluj și, în fața camerei de filmat, susține sus și tare că avizul de mediu există.

Reporter: Aveți toate avizele pentru acest amenajament astfel încât să exploatați acolo, să îl puneți în practică?

Viorel Mihiș, director Direcția Silvică Cluj: Da, din ce știu eu, da.

Reporter: Aveți avizul de la Direcția de Mediu?

Viorel Mihiș: Da, din ce știu eu, este.

Reporter: Este?

Viorel Mihiș: Da.

Reporter: Ni-l puteți arăta și nouă?

Viorel Mihiș: Nu vi-l pot arăta acum, dar pregătim documentele și nu-i problemă.

Director dat de gol de subaltern: „Avizul de la mediu nu îl am”

Domnul director nu ne poate arăta documentul, pentru că acesta pur și simplu nu există. Este dat de gol chiar de un subaltern. Radu Bara este șeful Ocolului Silvic Cluj, cel care gestionează amenajamentul respectiv și implicit pădurea Hoia. Recunoaște că nu există aviz de mediu, iar amenajamentul nu este aprobat legal. Susține însă că, îi este de ajuns doar avizul CTAS pentru a putea tăia la ras hectare întregi de pădure.

Reporter: Ministrul, ca să aprobe amenajamentul are nevoie de două avize: de la comisie și de la mediu.

Radu Bara, șeful Ocolului Silvic Cluj: Da.

Reporter: A avut doar de la comisie, îl aveți doar pe ăla de la comisie.

Radu Bara: Da.

Reporter: De la mediu, nu.

Radu Bara: De la mediu nu îl am, etapa de încadrare o am de la mediu.

Reporter: Asta înseamnă că ministrul nu a semnat ordinul privind aprobarea amenajamentului, corect?

Radu Bara: Corect.

Reporter: Corect. Și atunci, dacă nu aveți amenajamentul aprobat, cum Dumnezeu tăiați?

Radu Bara: În baza avizului CTAS care este dat tot de minister.

Reporter: O fi, dar nu este respectată procedura legală.

Radu Bara: Eu zic că da.

Ce nu spune șeful de ocol este că din anul 2023 nu se mai poate exploata doar în baza avizului CTAS. Și, pentru că amenajamentul se suprapune parțial peste o arie naturală protejată, era obligat să notifice Agenția pentru Protecția Mediului astfel încât amenajamentul să intre în procedură de revizuire pentru a respecta toate procedurile legale. Nu a făcut-o, a continuat să exploateze, iar Garda Forestieră a sesizat acum Garda de Mediu.

„Fiind pe procedură de mediu nu am intrat pe revizuire și nu am procente din volum, deci nu am restricții”

Reporter: Nu ar trebui să aveți un plan, că dumneavoastră sunteți specialistul, nu eu, astfel încât să se stabilească clar cum, când se taie acolo, în ce cantități sau...

Radu Bara, șeful Ocolului Silvic Cluj: Nu, nu. Fiind pe procedură de mediu nu am intrat pe revizuire și nu am procente din volum, deci nu am restricții.

Istrate Ștețco, inspector șef Garda Forestieră Cluj: Având în vedere că amenjamentul se suprapune parțial pe arii protejate, trebuia un plan de monitorizare cu lucrările care se pot face, conform anexei doi de la Hotărârea de Guvern 236.

Reporter: Ei pot să facă lucrări acolo, să taie doar în baza avizului CTAS...

Grigore Crăciun, director ANMAP Cluj: Nu. Dar cum să poată dacă nu au ordinul de ministru?! Nu. Clar. Dar asta se lămurește cel mai bine la Direcția Silvică pentru că ei se ocupă de asta.

Pădurea Hoia, considerată și plămânul Clujului, ar putea scăpa de drujbe dar și de rechinii imobiliari dacă ar fi declarată arie naturală protejată. S-a făcut deja un studiu în acest sens pe care primăria Cluj Napoca îl ține de ani de zile îngropat prin sertare. Cum arată lupta comunității locale cu autoritățile statului pentru a salva padurea, vă arătăm saptamâna viitoare, într-un nou episod Statul la Stat.