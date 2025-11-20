Deși este obligat de lege, Ministerul Agriculturii refuză, de patru ani, să deființeze un institut de cercetare care nu mai are niciun fel de activitate și nici nu mai este acreditat. În acest timp, datoriile Institutului fantomă au tot crescut ajungând pe locul doi în topul instiutiilor publice cu restanțe financiare la stat. Din cele patru angajate care au mai rămas, trei sunt pensionare și lucrează în condiții absolut umilitoare. Nu au căldură, apă curentă, iar electricitate au obținut printr-o imporvizație, trâgând un cablu de la altă instituție publică aflată în aceeași curte. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

Într-o încăpere de la parter o găsim pe Niculina Ivan. Îmbrăcată cu mai multe rânduri de haine și o basma pe cap, încercă să se încălzească. Și-a așezat un radiator electric în fața biroului iar unul mai aproape, lângă picioare. Becuri nu există. Se folosește de o veioză mare care îi luminează tot biroul. În restul camerei este semiîntuneric. Peste tot, în jur, sunt așezate dosare vechi de zeci de ani și se simte un miros greu de mucegai.

Niculina Ivan, angajată ISPIF: Ăsta este făcut din cinci calculatoare.

Reporter: Ăsta?

Niculina Ivan: Ăla. Bine, toate sunt foarte vechi.

Reporter: Ăsta cred că are, cât are, are 20 de ani?

Niculina Ivan: Mai mult. Nu ne permitem să cumpărăm o imprimantă.

Reporter: Merge asta?

Niculina Ivan: Nu.

Reporter: Nu merge?

Niculina Ivan: Nu. Nici aia, nici asta.

Reporter: Deci nu merg.

De ani de zile clădirea este debranșată de la toate utilitățile. Nu există căldură și nici apă curentă. Pentru a putea folosi toaleta, angajatele sunt obligate să care apă de afară cu bidoanele. O umilință pe care o îndură în fiecare zi.

Reporter: Eu asta vreau să văd cum vă spălați dumneavostră pe mâini.

Niculina Ivan, angajată ISPIF: Păi, să vedeți ce modernă sunt. Ia uitați, am găurele.

Reporter: Aveți o tehnică specială?

Niculina Ivan: Da.

Reporter: Aveți ceva presiune la sticlă.

Niculina Ivan: Nu vedeți că sunt cu nouă cojoace pe mine?

Reporter: Văd, da.

Niculina Ivan: Până și cei care stau la curte au condiții mai bune ca noi, că au o chiuvetă, la toaletă se trage apa, noi nimic.

Reporter: Sunteți practic cu toaleta în fundul curții doar că toaleta este...

Niculina Ivan: Da, da, doar că ne bate zăpada.

Reporter: Nu vă bate zăpada, în rest...

Niculina Ivan: Atât, restul, condiții mediocre.

Din cauza datoriilor, clădirile Institutului au fost debranșate și de la rețeaua electrică

Din cauza datoriilor, clădirile Institutului au fost debranșate și de la rețeaua electrică. Pentru a avea curent electric, cât să le funcționeze calculatoarele și radiatoarele, au apelat la o improvizație. Au tras un cablu de la Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare, o instituție cu sediul în aceeași curte, aflată tot în subordinea Ministerului Agriculturii.

Reporter: Dar de ce nu aveți lumină, nu mai merge?

Ioana Gâdea, reprezentatnt legal ISPIF: Păi, nu mai merge, nouă nu ne-a tras decât un cablu ANIF-ul, de la ei de acolo, ca să avem noi la calculatoare. Și, mă rog, noi am mai tras câte un fir, câte un fir.

Reporter: Vorbiți serios?

Ioana Gâdea: Vorbesc serios, da.

Reporter: Deci nu că va plătește ANIF-ul curentul la clădirea asta, au tras un cablu de la ei doar pentru calculatoare.

Ioana Gâdea: Da, da, da.

În anii 90, Institutul de Imbunătățiri Funciare, pe scurt ISPIF, avea mii de angajați. Se ocupau, printre altele, cu studiile și proiectele de amenajare a sistemelor de irigații și a digurilor de protecție. Declinul s-a accentuat în anul 2009 și toată lumea a plecat. Au mai rămas patru angajate dintre care trei sunt pensionare. În 2021, ISPIF nu a mai primit acreditarea de Institut Național și de atunci activitatea este zero. Mariana Todoruț este contabilă și ne spune că tot ce face este să țină evidența câtorva facturi care se emit lunar. Atât și nimic mai mult. Institutul nu este o instituție publică finanțată de la bugetul de stat, ci are statut de societate comercială. Așa că, cele patru angajate nu și-au mai luat salariile de luni de zile. Mai vin la birou doar pentru că sunt pensionare, adică au timp liber și un venit stabil.

„Statul își bate joc de absolut tot, ei sunt doar acolo cocoțați și își văd interesele, în rest, nu”

Marina Todoruț, contabil ISPIF: E o bătaie de joc a statului, nu ar fi singura. Că vedeți, statul își bate joc de absolut tot, deci ei sunt doar acolo cocoțați și își văd interesele, în rest, nu.

Reporter: Păi, și dacă dumneavoastră nu ați mai veni de mâine la muncă?

Marina Todoruț: ISPIF tot ar fi, că nu s-a desființat, deci el figurează acolo, dar...

Reporter: Și dacă nu ați mai veni nu ar sesiza nimeni că...

Marina Todoruț: Nu, absolut nimeni, cine să ne bage în seamă, nici nu știe că mai suntem pe aici.

Potrivit legii, în lipsa acreditării, ISPIF ar fi trebuit desființat sau reorganizat de către Ministerul Agriculturii încă de acum patru ani, lucru care, în mod inexplicabil, nu se întâmplă. De ani de zile, angajatele pensionare cer să se facă ceva și trimit sesizări către toate instituțiile statului, de la Parlament și Guvern, până la președintele României. Nu le aude nimeni.

Ioana Gâdea, reprezentatnt legal ISPIF: Ministerul Agiculturii trebuia să emită Hotărâre de Guvern, cel puțin de când nu mai avem acreditare, din 2021, noi nu mai suntem institut național, dar ni se cer tot felul de declarații, de bugete, de nu știu ce, având în vedere că încă suntem pe hârtie institut național.

Reporter: Deci, tu ai o instituție care nu mai există practic, o ai doar pe hârtie, legea te obligă să o reorganizezi, să o desființezi să îi faci ce vrei, dar nu faci asta, de ce?

Ioana Gâdea: Nici eu nu știu. Cum vă întrebați dumneavoastră se întreabă toată lumea.

Ministrul Florin Barbu a fugit, la propriu, de orice răspuns

Ministrul Agriculturii Florin Barbu a fugit, la propriu, de orice răspuns.

Reporter: Vreau să vă întreb și eu despre ISPIF, fac un material despre ISPIF, că nu mai are statut de institut național din 2021 și încă nu este desființat de minister. Și voiam să vă întreb care este situația, de ce nu îl desființați?

Florin Barbu, ministrul Agriculturii: Institutul de Proiectare?

Reporter: Institutul de Îmbunătățiri Funciare, stați o secundă.

Florin Barbu: Să nu faceți confuzie între SNIF și ISPIF.

Reporter: Nu fac nicio confuzie, vorbim de institut, ISPIF.

Florin Barbu: O să avem o reorganizare în care...

Reporter: Veniți, vă rog, o secundă. Domnule ministru...

În 2023, din cauza degradării accentuate, clădirea principală a sediului ISPIF precum și alte trei imobile sunt preluate de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, pe scurt ANIF, în ideea de a fi reabilitate. Până acum nu s-a mișcat nimic. De altfel, potrivit fiscului, ANIF este instituția publică cu cele mai mari datorii la stat, aproape 137 de milioane de lei. Director general aici este Cornel Popa. Portarului i se spune să ne transmită că șeful nu este, dar pînă și pe el îl umflă râsul.

Portar: În lipsa domnului director general nu poate să... a zis să faceți un mail scris și vă răspunde la toate întrebările.

Reporter: În scris.

Portar: Da.

Reporter: Și domnul director general când s-o întoarce?

Portar: Aia nu știu.

Datoriile ISPIF vor continua să crească în fiecare an

În aceste condiții, datoriile ISPIF vor continua să crească în fiecare an prin noi penalități și dobânzi, până când șefii din Ministerul Agriculturii se vor hotărî că trebuie să facă ceva. Săptămâna viitoare o să vă arătăm în cadrul campaniei Statul la Stat noi imagini absolut revoltătore cu umilința la care statul își supune proprii angajați obligăndu-i să lucreze în condiții degradante.