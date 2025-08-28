Live TV

Video O nouă gaură în bugetul Romsilva: Cabane și pensiuni cu pierderi de milioane de lei anual. Veniturile și cheltuelile, ținute la secret

Data publicării:
cabana romsilva
Foto: Captură Digi24
Din articol
„Va trebui să avem o discuție despre transparență” „Nu au mai fost solicitări din partea nimănui, cheltuieli înregistra” Lângă pensiune, groapă de gunoi improvizată în pădure „Nu poți să iei bani de la păduri să îi duci să faci turism, că activitatea ta principală nu este turismul”

O nouă gaură în bugetul Romsilva. Regia statului deține, în toată țara, 143 de cabane și pensiuni care înregistrează, în fiecare an, pierderi de milioane. Numai anul trecut, valoarea acestora s-a ridicat la peste 5,7 milioane de lei. În mod inexplicabil, conducerea Romsilva a refuzat să ne transmită date despre veniturile și cheltuielile cabanelor, ținându-le la secret. Unitățile de cazare pot fi închiriate atât de vânători cât și de turiști. În lipsa clienților, dar și a investițiilor, unele au ajuns într-o stare avansată de degradare. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

„Va trebui să avem o discuție despre transparență”

Am cerut oficial Romsilva, în baza legii 544 din 2001 privind liberul acces la informații de interes public, să ne comunice câte cabane și pensiuni deține în acest moment. A refuzat, cerându-ne să le inventariem noi pe site-ul instituției. Am făcut-o și ne-au rezultat 143. De asemenea, am cerut Romsilva să ne spună câți bani încasează dar și cât cheltuiește cu spațiile de cazare pe care le deține. Am vrut, astfel, să aflăm câte dintre acestea înregistrează pierderi financiare. Răspunsul conducerii Regiei, semnat de directorul general adjunct Eleodor Olavi Nițescu, a fost că datele solicitate nu sunt publice.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: Nu cred că ar trebui să fie secrete. Romsilva este una dintre instituțiile cu care va trebui să avem o discuție despre transparență, ce transparentizăm din informațiile pe care oamenii vin și le cer.

În urma refuzului Romsilva, am solicitat un răspuns direct de la Ministerul Mediului. Așa am aflat că mai toate cabanele și pensiunile înregistrează pierderi financiare.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: Trendul văd că este același pe toți anii, din 2021 până în ziua de astăzi nu au fost pe plus, văd că sunt toate cu niște multe milioane în pierderi.

Astfel, anul trecut pierderile s-au ridicat la peste 5,7 milioane de lei, în 2023: 4,1 milioane de lei, în 2022: 4,6 milioane de lei, iar în 2021 - 3,1 milioane de lei. Și anul 2025 a început tot pe pierderi. În primul semestru, valoarea acestora se ridică la 1,8 milioane de lei.

Am ales să mergem în câteva județe din apropierea Capitalei pentru a vedea cum sunt gestionate aceste spații de cazare. Prima oprire, la Călărași. Tot ce am găsit a fost o clădire abandonată în mijlocul pădurii. Pereții au crăpat și bucăți mari de tencuială încep să se desprindă.

„Nu au mai fost solicitări din partea nimănui, cheltuieli înregistra”

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Cred că s-a scurs apa și... Hopa, hopa, hai să le lăsăm așa că dărâmăm clădirea, astea or să pice cât de curând.

Scările de la cele două intrări se dezmembrează, tabla de pe acoperiș este aproape toată ruginită, curtea este năpădită de buruieni, iar gardul acoperit de licheni. În spate găsim o pistă de popice îngropată sub un strat gros de frunze și crengi. Ionuț Chesca este directorul Direcției Silvice Călărași. Ne spune că pensiunea nu mai este în circuitul silvoturistic de aproape un deceniu, deși, oficial, apare pe site-ul Romsilva.

Ionuț Chesca, director Direcția Silvică Călărași: Nu au mai fost solicitări din partea nimănui, cheltuieli înregistra, vă dați seama că erau niște cheltuieli cu întreținerea ei, cu toate astea, și nemaifiind solicitări s-a făcut o analiză la nivel de direcție și s-a ajuns la concluzia că ar fi mai bine să o scoatem din circuitul silvoturistic.

În Teleorman, pe drumul care leagă Bucureștiul de Alexandria găsim pensiunea Dârvași.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Prima dată când ajunge turistul la pensiunea Dârvași ia contact cu realitatea românească, adică cu un coș de gunoi plin full cu haine. Apoi găsești această baracă, construcție, ce o fi ea, de când o fi aici.  O cameră în care sunt două fotolii, ușa nu mai are geam dar bine că e încuiată, nu mai are geam dar este încuiată. Foarte multă mizerie pe jos, frunze, a bătut vântul și le-a băgat pe toate aici... Și aici te întâmpină o poartă scosă din balamale, s-a rupt, a căzut, și au sprijinit-o și ei de gard, în loc să pună la loc, au sprijinit-o de gard.... Iar aici s-a cam stricat treaba, a căzut brâul ăsta, a putrezit lemnul, e lemnul putrezit, a putrezit cu totul. Nu l-o vedea nimeni? Poate l-au văzut dar nu au bani să schimbe.

Mihai Vecu, director Direcția Silvică Teleorman: Noi nu am mai investit, nu am mai primit fonduri pentru a investi în cabana noastră din anul 2000, deci vă dați seama că de 20 și ceva de ani noi nu am mai investit, am păstrat-o așa cum...

Lângă pensiune, groapă de gunoi improvizată în pădure

La câțiva metri de pensiune, în pădure, găsim o mică groapă de gunoi improvizată. Apoi, avem o surpriză și mai mare: un depozit de deșeuri provenite din construcții.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Sunt și foarte multe bucăți de fier beton provenite de la construcții. Astea nu au ce căuta în pădure, niciunele, nici betoanele, nici fiarele, nimic.

Mihai Vecu, director Direcția Silvică Teleorman: Acolo s-a construit, s-a refăcut un puț și a fost o clădire construită, a trebuit să o dezafectăm și acum să ridicăm acele deșeuri. Ca să ne înțelegm, acolo nu este un depozit de deșeuri, nu ținem deșeuri în pădure.
Reporter: Auziți, de când sunt acolo?
Mihai Vecu: Maxim două, trei luni:.
Reporter: Înseamnă că sunt depozitate, provizoriu, neprovizoriu, sunt depozitate.
Mihai Vecu: Provizoriu pentru că... ascultați-mă, este un demers al naibii să ajungi acolo, trebuie să vorbim cu firma respectivă să vină să ni le ridice, d-aia a durat așa o perioadă.

Culmea este că demersul s-a simplificat fulgerător, și la două zile de la vizita noastră directorul ne-a trimis un mesaj că a ridicat betoanele din mijlocul pădurii.

Mergem și în Ialomița. Undeva pe câmp, lângă un sat uitat de lume, găsim cabana Sudiți. Aici nu a călcat picior de turist vreodată. Așa că nu se poate vorbi de vreun profit. La exterior, clădirea arată dezolant.

Manuela Sulu, director economic Direcția Silvică Ialomița: Turiști în mod special pentru Sudiți nu avem, doar vânători.

„Nu poți să iei bani de la păduri să îi duci să faci turism, că activitatea ta principală nu este turismul”

Direcția Silvică Ialomița mai are o pensiune în stațiunea Amara. Directoarea economică ne spune că aici situația e diferită și au mai multe solicitări de cazare. Investiții însă, nu s-au mai făcut de 30 de ani.

Reporter: Deci de 29 de ani.
Manuela Sulu: În afară de lenjerii și de...
Reporter: Mobila e de atunci.
Manuela Sulu: De atunci, mobila mochetele, tot, tot. Și pereții. Dovada vechimii, cine mai are perdele din acestea, de 30 de ani sunt aceste perdele și datorită întreținerii sunt impecabile.

Ministra Mediului spune că după reorganizarea Romsilva, noua conducere trebuie să vină cu un plan concret de eficientizare activității de turism astfel încât să fi stopate pierderile.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: Dacă tu vii cu alte 100 de activități secundare, activitățile acelea secundare nu pot să fie niște căpușe pe activitatea principală și pe banii principali care trebuie duși către păduri. Adică, vrei să faci turism? Este perfect în regulă să faci turism Romsilva, dar trebuie să fii eficient economic. Nu poți să iei bani de la păduri să îi duci să faci turism, că activitatea ta principală nu este turismul.

Cu siguranță, nu toate cabanele și pensiunile Romsilva se află în situația celor pe care le-ați văzut în acest reportaj. Unele, aflate în zone turistice, probabil înregistrează și profit. De neînțeles este însă secretomania celor care conduc instituția și țin ascunse datele financiare.

