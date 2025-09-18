Statul român nu își mai permite să cheltuiască sute de milioane de euro cu construcția de stadioane. O spune premierul Ilie Bolojan care acuză faptul că, de lungul anilor, s-au ridicat arene supradimensionate sau în localități fără echipă de fotbal în ligile superioare. În Târgoviște, există o altfel de anomalie. Compania Națională de Investiții construiește aici o arenă cu 55 de milioane de euro deși, în oraș, mai există un stadion nou nouț făcut de primărie, care a costat 16 milioane de euro. Un exemplu clar de risipă și lipsă de coordonare și comunicare a instituțiilor statului. Urmăriți un nou episod al Campaniei Statul la Stat.

Târgoviște este un oraș cu aproximativ 60 de mii de locuitori, iar echipa de fotbal Chindia joacă în liga a doua. În localitate există deja un stadion nou cu aproape 9.000 de locuri, făcut de primărie. Lucrările s-au terminat de curând, în 2023, și au costat 16 milioane de euro. Paradoxal, imediat după, a început construcția unei noi arene cu 12.400 de locuri. Investiția de 55 de milioane de euro se realizează, de această dată, cu bani de la Guvern prin Compania Națională de Investiții.

Daniel Cristian Stan, primar Târgoviște: Vă dați seama că nimeni, dacă s-ar fi cunoscut la momentul respectiv că se va finanța noul stadion, nu am mai fi finanțat stadionul vechi, dar nu se știa la momentul în care a început acel proiect.

Corneliu Ștefan, președinte CJ Dâmbovița: Nu cred că la vremea respectivă, în 2019, cineva credea la momentul respectiv că vom reuși să atragem această investiție în județul Dâmbovița.

Totul a început în 2016 când Consiliul Județean Dâmbovița solicită Companiei Naționale de Investiții finațare pentru un nou stadion în Târgoviște. Un an mai târziu Consiliul Județan pune la dispoziția CNI terenul pe care urma să se construiască arena și se face un studiu de prefezabilitate. Și totul râmâne în ceață vreme de mai mulți. Văzand că lucrurile nu se mișcă, primăria decide să demoleze vechiul stadion al orașului si să construiască ea unul nou cu fonduri proprii. Lucrările încep în anul 2019. Culmea, un an mai târziu, în 2020 începe și CNI procedurile pentru construirea celeilalte arene.

„Ca președinte al CJ, sau ca dâmbovițean, nu puteam să opresc această investiție, în primul rând că am atras o investiție”

Daniel Cristian Stan, primar Târgoviște: Ce să se întâmple?

Reporter: Să oprești finanțarea de la CNI, să nu mai faci un nou stadion.

Daniel Cristian Stan: Noi, Târgoviște, v-am spus că nu este stadionul lui Târgoviște, este stadionul Companiei Naționale de Investiții, adică este finanțat prin Compania Națională de Investiții.

Reporter: Da, domnule primar, dar și dumneavoastră sunteți în același oraș cu președintele Consiliului Județean.

Daniel Cristian Stan: Nu vă pot răspunde eu, întrebați-i pe cei de la CNI, nu pe mine.

I-am întrebat, însă nu ne-au răspuns de ce demersurile nu au fost oprite. În răspunsul transmis, CNI doar a înșirat, cronologic, când au fost aprobate sau avizate anumite documente și proceduri.

Corneliu Ștefan, președinte CJ Dâmbovița: Eu o spun foarte clar și chiar ar trebui să ne oprim cu aceste întrebări, eu ca președinte al Consiliului, sau ca dâmbovițean, nu puteam să opresc această investiție, în primul rând că am atras o investiție de peste 70 de milioane de euro aici la noi, în județul Dâmbovița.

Așa că, Târgoviște s-a trezit cu două stadioane noi, dar cu echipa de fotbal în liga a doua. Oficialii județului nu văd o problemă și spun că vor vedea cum le vor folosi pe amândouă.

Daniel Cristian Stan, primar Târgoviște: Nu știu dacă Târgoviștea sau Chindia va juca numai pe unul sau pe altul, este opțiunea echipei.

Reporter: Poate juca și colo, și colo?

Daniel Cristian Stan: Păi, bineînțeles că poate juca și colo, și colo.

La Titu, lucrări sistate la stadion: Nu plecăm, șantierul rămâne activ, dar de lucrat nu se lucrează, asta este ideea înțelegeți?”

Toma Petcu, reporter Digi24: Bine ați venit la stadionul din Titu. Aici e schelă care susține, nu știu, probabil că aici va fi o poartă ceva. Iar aici intri în ținutul nimănui, intri în șantier. Teoretic aici ar fi trebuit să se lucreze la foc continu, să fie gata stadionul anul acesta, nu e nimeni, ba da, uite sunt niște muncitori acolo în spate. Să mergem până la ei să vedem cu ce se ocupă.

Pe teren își face intrarea celebrul... Del Piero. Are bocanci în loc de ghete, iar la brâu îi atârnă o centură cu scule. De jur-împrejur, printre materiale de construcții și grămezile de moloz au început deja să crească bălăriile. Stadionul ar fi trebuit să fie gata în luna iulie a acestui an. Într-o baracă îl găsim pe șeful de șantier. Ne spune că lucrările au fost sistate.

Reporter: Și dumneavoastră cu muncitorii ce faceți în fiecare zi când veniți aici?

Șef de șantier: Păi nu, suntem aici să mai adunăm câte ceva și atât, nu avem voie să lucrăm dacă sunt sistate. Mai luăm materialele, că sunt materialele noastre, când s-o da drumul, s-o da drumul, până atunci...

Reporter: A, și o să plecați zilele următoare.

Șef de șantier: Nu plecăm, el o să rămână în continuare activ, dar de lucrat nu se lucrează, asta este ideea înțelegeți?

Reporter: Da, dar încerc să înțeleg ce faceți dumneavoastră cu muncitorii aici.

Șef de șantier: Nu facem nimic, facem curățenie de principiu.

Reporter: Atât.

Șef de șantier: Păi, ce poți să faci?!

Laurențiu Costache, primar Titu: Motivul pentru care s-au întârziat aceste lucrări sunt multiple, în primul rând slaba finanțare din partea CNI, și la un moment dat știu că au fost probleme și cu constructorul deoarece a întârziat lucrările undeva la șapte luni de zile.

Valoarea investiției este de aproximativ patru milioane de euro, bani veniți exclusiv de la Guvern prin Compania Națională de Investiții. Echipa de fotbal din Titu joacă undeva prin liga a treia, iar până nu demult a jucat în liga a patra. Cu siguranță, altfel se va lega jocul când vor păși pe noua arenă. Primarul spune că investiția este foarte utilă și va folosi stadionul pentru orice fel de evenimente.

Laurențiu Costache, primar Titu: În primul rând ei sunt prioritari, echipa de seniori și de juniori, dar, de ce nu, în momentul în care ni se va solicita să punem baza sportivă al dispoziție o să o punem fără niciun fel de problemă pentru că automat o să fie un beneficiu pentru oraș.”

„Avem stadioane în România care nu s-au umplut niciodată. Nu ai echipă de fotbal, dar facem stadion. Perfect, este bine”

În ultimii ani, statul a cheltuit sute de milioane de euro pentru construirea de stadioane. Acum, proiecte importante cum ar fi arenele din Constanța, Timișoara, Brașov, Pitești ori stadionul Dinamo sunt incerte din cauza constrângerilor bugetare. În plus, premierul Ilie Bolojan i-a acuzat pe aleșii locali că vor stadioane supradimensionate doar pentru că nu plătesc nimic de la bugetele locale și toți banii vin de la Guvern. Așa că, de acum înainte primăriile și consiliile județene vor trebui să suporte o parte din costuri.

Ilie Bolojan, premierul României: Avem stadioane în România care nu s-au umplut niciodată de când sunt finalizate, în care primăriile s-au angajat că vor duce utilitățile, nu le-au dus, le-a dus tot statul... Și mi se pare o chestiune..., dacă se prioritizează, ai echipă de fotbal sau nu ai echipă de fotbal. Nu ai echipă de fotbal, dar ne facem stadion. Perfect, este bine...

