Dacă strigi numele... Tăbărana pe holul primăriei Moșteni din județul Teleorman, s-ar putea să îți răspundă vreo șase persoane în același timp. Soți, frați, veri, cumnați, copii, fini și nași. Toți fac parte din familia extinsă a primarului, Vică Tăbărana și toți sunt angajați la primărie. Ultimul membru al familiei sosit în instituție este chiar fiul primarului care a primit un post la căminul cultural. Îi învață pe copii să joace fotbal. Nu e nimic ilegal, toți au dat concurs, spune primarul. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

„Tăbărana, îl cheamă Tăbărana, pe mine mă cheamă Tăbărana, domnul secretar îl cheamă Tăbărana, șoferul primăriei... tot Tăbărana.”, spune Vică Tăbărana, primarul din Moșteni

Domnul primar Vică Tăbărana ocupă funcția de aproape 27 de ani, câștigând până acum șapte mandate. În fața camerei de filmat, încearcă să facă inventarul membrilor de familie care, de-a lungul anilor, au fost angajați la primărie. Să îi luăm pe rând. Domnul din imagine se numește Florin Tăbărana și este secretarul general al primăriei. Edilul spune că nu își mai amintește exact ce grad de rudenie au și... îl cheamă.

Primar: Domnu secretar, ce grad de rudenie suntem noi?

Secretar general: Grad legal.

Reporter: Legal, legal, dar ce sunteți?

Secretar general: Eu cu primarul, gradul... văr al treilea sau ce vine. El e fratele.

Reporter: Fratele dumneavoastră.

Secretar general: Da, da.

Fratele secretarului general, deci văr și el cu primarul, se numește Daniel Tăbărana și ocupă postul de administrator public al localității.

„Ce fac, nu?! De toate, buldoexcavator, apă, cazma, de toate.”, spune Daniel Tăbărana, vărul primarului.

Pe lângă frate, secretarul general o mai are alături și pe soție. Doamna... Violeta Tăbărana. Este inspector la compartimentul asistență socială și protecția copilului. Are biroul lipit de cel al soțului.

Violeta Tăbărana, soția vărului primarului: Lucrez din 2008 aici.

Reporter: Din 2008.

Violeta Tăbărana: Da. Prin concurs, am luat un concurs și...

Reporter: Prin concurs, și mai întâi a fost soțul aici sau dumneavoastră?

Violeta Tăbărana: Soțul.

Reporter: Ați avut contracandidat la concurs?

Violeta Tăbărana: Nu, nu.

Reporter: Ați fost singurul candidat și ați și câștigat.

Violeta Tăbărana: Da.

Reporter: Ați învățat mult pentru concurs?

Violeta Tăbărana: Eu zic că am învățat, da.

„Ei s-au prezentat în momentul ăla când a fost concursul. Singurii candidați”

Reporter: Eu vă întreb cum de s-a întâmplat așa, ca multe rude ale dumneavoastră să...

Florin Tăbărana, vărul primarului: Vă răspund eu, vă răspund eu.

Reporter: Vă rog.

Florin Tăbărana: Deci din 1995 de când sunt secretar în primăria asta am ținut, nu știu, organizat zeci, poate o sută de concursuri de angajare, nu se prezintă nimeni, ei s-au prezentat. Concursuri organizate legal, care e problema?!

Reporter: Doar ei s-au prezentat?

Florin Tăbărana: Ei s-au prezentat în momentul ăla când a fost concursul.

Reporter: Și au fost singurii candidați.

Florin Tăbărana: Singurii candidați.

În curte, un domn care seamănă izbitor cu primarul meșterește ceva la un buldoexcavator. Îl cheamă Mihail Tăbărana, este șoferul instituției și, în același timp,... ați ghicit, fratele primarului. Edilul spune că l-a angajat deoarece salariul este prea mic și nu a găsit vreun alt doritor.

Mihail Tăbărana, fratele primarului: Cine vine să muncească pe 27 (n.r. 2.700 lei) să urce pe toate astea?

Reporter: Păi, și dumneavoastră de ce o faceți?

Mihail Tăbărana: Pentru că am o vârstă, și unde să mă mai duc acum la navetă? E aici, e un serviciu, un program cum este, sunt acasă, și dacă fac naveta la București iau 40, 50 (4.000, 5.000 de lei - n.red.) cât dau pe navetă și pe astea.

Marea surpriză avea să vină când am ajuns în biroul de la capătul culoarului.

Vică Tăbărana, primar: E domnul contabil... E și finul meu ca să vedem, da?

Reporter: Ce este?

Vică Tăbărana: Finul meu.

Reporter: A, finul dumneavoastră.

Vică Tăbărana: Da, adică sunt nașul lui. Da?!

„O spun, ca să vedeți dumneavoastră că suntem într-adevăr unicați în România”

Vică Tăbărana, primar: Și aș putea să vă mai spun o surpriză, dar să tac din gură.

Ia ziceți.

Vică Tăbărana: O zic și pe asta? O spun, ca să vedeți dumneavoastră că suntem într-adevăr unicați în România.

Vă rog.

Vică Tăbărana: Ia, ridică-te domnu' în picioare și spune cum te cheamă și cine ești, ce funcție ai. Lasă că fac o surpriză acum.

Emilian Tăbărana, fiul primarului: Tăbărana Emilian Constantin, sunt referent de specialitate la Centrul Regional Cultural Sportiv Moșteni și sunt băiatul domnului primar.

Vică Tăbărana: A vrut să plece la Videle, să se ducă magazioner unde lucrează soția acolo și a zis, „băi, tati, mă duc pentru trei mii și ceva, și ce faci aici la cămin?”, pentru că nu vine nimeni, nimeni.

Căminul cultural a primit în acte un nume pompos: Centrul Regional Cultural și Sportiv Moșteni. Un loc unde ar trebui să se organizeze printre altele cursuri de fotbal, muzică ori dansuri.

„Sincer, eu de la vârsta de 9 ani am practicat și fotbal, noi și în centru avem o ramură sportivă în care eu și domnul vice de la primărie ne ocupăm de copiii de la fotbal”, spune Emilian Tăbărana, fiul primarului

„Două zile pe săptămână fac antrenament cu copiii”, îl completează tatăl, primarul comunei.

„Jobul meu presupune multe lucruri, adică trebuie să fac și organizarea de evenimente, țin și contabilitatea.”, adaugă Emilian Tăbărana.

„Faptul cum vorbești cu mine acum, mă jignești profund”

Căminul cultural are și un șef. Domnul din imagine, care, oficial, este superiorul fiului primarului. Ne-a însoțit pe toată durata filmării deși nimeni nu i-a cerut acest lucru. De câteva ori a încercat să intervină în discuțiile cu angajații primăriei însă l-am ignorat. La final a ținut neapărat să ne transmită că este nemulțumit de tema reportajului și că ar fi trebuit să întrebăm altceva, nu de rudele primarului, să facem un reportaj de bine.

Florin Ciofîcă, director al Centrului Cultural Sportiv Moșteni: Educația este baza, dacă noi ne pierdem în senzațional și vrem să facem să dregem, nu știu ce, hai să ajutăm cumva...

Reporter: E a doua oară când mă jigniți.

Florin Ciofîcă: Nu te jignesc, îți dau un sfat.

Reporter: E a doua oară când mă jigniți. Dumneavoastră aveți impresia că am venit să fac senzațional, aici.

Florin Ciofîcă: Păi, nu, dar observ ceva, că nu întrebi niște lucruri esențiale.

Reporter: Întreb ceea ce eu consider că trebuie să întreb ca jurnalist, nu ce considerați dumneavoastră că ar trebui să întreb eu.

Florin Ciofîcă: Nu, ai venit într-un loc...

Reporter: Domnul meu, înțelegeți ce vă spun?

Florin Ciofîcă: Faptul cum vorbești cu mine acum, mă jignești profund.

Reporter: Bine. Vă mulțumesc.

„Nu, n-are rost, n-are rost să intrăm acum în... domnul Florin”, intervine primarul.

„Fii atent! Ne întâlnim la Digi! Bine?!”

Angajatul devine tot mai nervos și ne urmărește. Atât primarul, cât și viceprimarul îi atrag atenția că atitudinea sa nu este potrivită și ar trebui să se calmeze. Degeaba însă, ba chiar trece și la amenințări.

Reporter: Auziți, am o rugăminte, eu am venit să vorbesc la domnul primar, da?

Florin Ciofîcă, directorul Centrului Cultural Sportiv Moșteni: Și întâmplător ai dat de mine.

Reporter: Da, dar eu am venit la domnul primar.

Florin Ciofîcă: Care eu reprezint și eu ceva în urbea asta și vreau să te prind pe dumneata...

Viceprimar: Domnu' director, haideți...

Florin Ciofîcă: Păi nu, nu e bine. Atitudinea lasă de dorit.

Primar: Mergem și la Centru?

Reporter: Haideți.

Director Centru: Și nu te uita așa pe mine.

Primar: Haideți pe aici.

Florin Ciofîcă: Fii atent! Ne întâlnim la Digi! Bine?!"

În așteptarea întâlnirii, săptămâna viitoare o să vă arătăm cum la Moșteni, dar și în multe alte localități din țară, primarii forțează legea pentru a reuși să angajeze mai multe persoane în instituție. Totul într-un nou episod al campaniei Statul la Stat.