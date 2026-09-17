Primării înrolate degeaba pe ghișeul.ro. Datele cetățenilor există doar pe hârtie și trebuie să vină personal pentru a plăti taxele

Multe primării din România s-au înrolat degeaba pe ghișeul.ro. În aceste instituții, datele despre proprietățile cetățenilor există doar pe hârtie, aplicația devenind astfel inutilă. Chiar dacă oficial primăriile figurează ca oferind posibilitatea de a încasa online taxe și impozite, în realitate, cetățenii trebuie să meargă personal pentru a plăti. Anomalia a apărut după ce Guvernul a obligat, în acest an, toate primăriile din țară să se înroleze pe ghișeul.ro, fără să țină cont de nivelul de digitalizare din fiecare instituție în parte. Cu mai puțin de două luni înainte de expirarea termenului de înrolare, peste o mie de primării încă nu depuseseră documentele necesare. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

Călugăreni, județul Giurgiu. Este una dintre cele mai mari comune din județ cu peste 5.500 de locuitori. Primăria ar fi trebuit, de mult timp, să le ofere propriilor cetățeni posibilitatea de plăti online taxele și impozitele, lucru care nu se întâmplă.

Reporter: Buna ziua. Domnul primar?!

Funcționar: Domnul primar este la Hulubești la școală, plecat, am înțeles, de dimineață.

Laptopul, folosit pe post de suport pentru hârtii

Mergem la școala din Hulubești și constatăm că funcționarul ne-a mințit. Primarul nu a trecut pe aici. Ne întoarcem și îl găsim în birou. Pe masă, laptopul este folosit pe post de suport pentru hârtii. Instituția a avut șase luni la dispoziție pentru a demara procedurile de înrolare pe ghișeul.ro. Din 25 februarie când s-a adoptat Ordonanța de Urgență a Guvernului, până pe 25 august. Primarul pare că nici acest lucru nu îl știe prea bine.

Reporter: Dumneavoastră când ați început demersul efectiv?

Dumitru Iordache, primar Călugăreni: Zic că acum vreo lună.

Reporter: O lună? Din februarie.

Dumitru Iordache: Ce din februarie?

Reporter: Din februarie trebuia să faceți asta.

Dumitru Iordache: Nu, nu, nu știți dumneavoastră.

Reporter: E posibil să nu știu.

Dumitru Iordache: După 30 mai.

Reporter: După 30 mai?

Reporter: Parcă erau șase luni

Dumitru Iordache: Deci noi ne-am făcut temele, domnul...

Reporter: Vi le-ați făcut?

Dumitru Iordache: Da.

Reporter: Păi, dacă vi le-ați fi făcut, domnule primar, erați deja înrolat pe 25 august, așa cum prevede legea.

Dumitru Iordache: Da. Acum depinde de noi ce se întâmplă, că mai întârziem? Nu.

Sute de primării nu au baze de date digitale și totul încă funcționează doar pe hârtie

Cu mai puțin de două luni înainte de expirarea termenului, peste 1.000 de primării nu depuseseră încă documentele necesare. Primarii au fost convinși după ce li s-a transmis categoric că vor pierde bună parte din banii pe care îi primesc de la buget. În România sunt însă sute de primării pe care statul le-a obligat să se înroleze pe ghișeul.ro, deși nu au baze de date digitale și totul încă funcționează doar pe hârtie.

Gabriel Toader este primarul comunei Vitănești din județul Teleorman și se află la primul mandat. Toate informațiile din Registrul Agricol, adică proprietățile cetățenilor, există doar pe hârtie. În plus, nu au mai fost actualizate de ani de zile. Ne spune că, în aceste condiții, înrolarea pe ghișeul.ro este inutilă, iar oamenii vor fi, în continuare, obligați să bată drumul până la primărie pentru a-și plăti taxele, impozitele ori amenzile.

Gabriel Toader, primar Vitănești: Degeaba ne înrolăm dacă nu funcționăm, neavând date introduse, nu știu câți colegi sau câte localități vor putea funcționa fără datele actualizate. E o mare problemă pentru că, vă dați seama, acolo se introduc niște date.

Reporter: Și dumneavoastră cum le aveți, le aveți doar pe hârtie...

Gabriel Toader: Fizic ca să zic așa, dar nici fizic nu sunt actualizate.

Reporter: Dosarele, registrele, toate sunt aici.

Gabriel Toader: Ok.

Reporter: Căutați în dosare sau cum faceți?

Gabriel Toader: Da, există un registru de ROL, fiecare cetățean îl căutăm, îl găsim, îl întrebăm dacă între timp a mai cumpărat, a mai vândut ceva.”

Reporter: Auziți, dar și fișetele astea sunt de dinainte de 89, corect?

Gabriel Toader: Sunt de dinainte de... da.

Reporter: Îmi aduc aminte de când eram copil, așa erau, nu?

Gabriel Toader: Da.

„Nu am știut că avem termen”

La câțiva kilometri distanță este comuna Mârzănești. Peste tot pe holurile primăriei atârnă hârtii și documente.

„Ghișeul. Doar că nu este ghișeul.ro, un altfel de ghișeu la care te apleci și plătești.”, spune Toma Petcu, jurnalist Digi24.

Primar aici este Cătălin Mazilu, aflat și el la primul mandat. Are doar 36 de ani și pare că înțelege importanța digitalizării. Și totuși, a depus printre ultimii documentația pentru ghișeul.ro.

„Eu personal nu am știut că avem termen, nu m-au anunțat nici colegii, și când am primit adresă de la Prefectură că trebuia să ne înrolăm și că urmează să se încheie ce ziceți dumneavostră, atunci am început demersurile.”, afirmă Liviu Adrian Mazilu, primar Mârzănești.

Și pare că nici nu avea de ce să se grăbească. După înrolare, platforma online nu va putea fi folosită prea curând de către cetățeni.

Reporter: Dar aveți datele asta băgate într-o bază de date pe calculator?

Liviu Adrian Mazilu, primar Mârzănești: Pentru Registrul agricol încă nu le avem, a început colega, dar durează mult... Nu sunt băgate de 10 ani, nu sunt înregistrate într-un calculator.

Reporter: Păi, și atunci degeaba o să aveți de mâine ghișeul.ro, o să fiți înrolați acolo, dacă nu aveți datele astea bagate într-un..., toate informațiile băgate într-o bază de date.

Liviu Adrian Mazilu: Da, trebuie actualizată baza de date, păi, lucrează la baza de date, lucrează, actualizează și la registrul agricol și la taxe și impozite, dar durează, am început acum vreo șase luni.”

Și uite așa, statul a mai bifat, pe hârtie, o mică „reformă”

În această situație sunt sute de primării din toată țara. Președintele Autorității pentru Digitalizarea României spune că știe situația și că... se va ocupa.

„Da, suntem conștienți, aceste elemente noi le vom utiliza în dezvoltările noastre ulterioare, în proiectele pe care le derulăm la nivelul Autorității pentru Digitalizarea României. Sunt necesare o standardizare, o uniformizare la nivelul soluțiilor tehnice.”, spune Cătălin Giulescu, președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Și uite așa, statul a mai bifat, pe hârtie, o... mică reformă. Oficial avem aproape toate primăriile din țară înrolate pe ghișeul. ro. În realitate, atâta timp cât funcționarii vor continua să lucreze căutând prin munții de dosare și nu vor avea o bază de date digitală, în multe localități aplicația nu va putea funcționa, iar cetățenii vor continua să bată drumul până la primărie pentru a-și putea plăti taxele și impozitele.