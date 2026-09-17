Live TV

Primării înrolate degeaba pe ghișeul.ro. Datele cetățenilor există doar pe hârtie și trebuie să vină personal pentru a plăti taxele

Toma Petcu Data publicării:
laptop hartii
Foto: Captură Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Laptopul, folosit pe post de suport pentru hârtii Sute de primării nu au baze de date digitale și totul încă funcționează doar pe hârtie „Nu am știut că avem termen” Și uite așa, statul a mai bifat, pe hârtie, o mică „reformă”

Multe primării din România s-au înrolat degeaba pe ghișeul.ro. În aceste instituții, datele despre proprietățile cetățenilor există doar pe hârtie, aplicația devenind astfel inutilă. Chiar dacă oficial primăriile figurează ca oferind posibilitatea de a încasa online taxe și impozite, în realitate, cetățenii trebuie să meargă personal pentru a plăti. Anomalia a apărut după ce Guvernul a obligat, în acest an, toate primăriile din țară să se înroleze pe ghișeul.ro, fără să țină cont de nivelul de digitalizare din fiecare instituție în parte. Cu mai puțin de două luni înainte de expirarea termenului de înrolare, peste o mie de primării încă nu depuseseră documentele necesare. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

Călugăreni, județul Giurgiu. Este una dintre cele mai mari comune din județ cu peste 5.500 de locuitori. Primăria ar fi trebuit, de mult timp, să le ofere propriilor cetățeni posibilitatea de plăti online taxele și impozitele, lucru care nu se întâmplă.

Reporter: Buna ziua. Domnul primar?!
Funcționar: Domnul primar este la Hulubești la școală, plecat, am înțeles, de dimineață.

Laptopul, folosit pe post de suport pentru hârtii

Mergem la școala din Hulubești și constatăm că funcționarul ne-a mințit. Primarul nu a trecut pe aici. Ne întoarcem și îl găsim în birou. Pe masă, laptopul este folosit pe post de suport pentru hârtii. Instituția a avut șase luni la dispoziție pentru a demara procedurile de înrolare pe ghișeul.ro. Din 25 februarie când s-a adoptat Ordonanța de Urgență a Guvernului, până pe 25 august. Primarul pare că nici acest lucru nu îl știe prea bine.

Reporter: Dumneavoastră când ați început demersul efectiv?
Dumitru Iordache, primar Călugăreni: Zic că acum vreo lună.
Reporter: O lună? Din februarie.
Dumitru Iordache: Ce din februarie?
Reporter: Din februarie trebuia să faceți asta.
Dumitru Iordache: Nu, nu, nu știți dumneavoastră.
Reporter: E posibil să nu știu.
Dumitru Iordache: După 30 mai.
Reporter: După 30 mai?
Reporter: Parcă erau șase luni
Dumitru Iordache: Deci noi ne-am făcut temele, domnul...
Reporter: Vi le-ați făcut?
Dumitru Iordache: Da.
Reporter: Păi, dacă vi le-ați fi făcut, domnule primar, erați deja înrolat pe 25 august, așa cum prevede legea.
Dumitru Iordache: Da. Acum depinde de noi ce se întâmplă, că mai întârziem? Nu.

Sute de primării nu au baze de date digitale și totul încă funcționează doar pe hârtie

Cu mai puțin de două luni înainte de expirarea termenului, peste 1.000 de primării nu depuseseră încă documentele necesare. Primarii au fost convinși după ce li s-a transmis categoric că vor pierde bună parte din banii pe care îi primesc de la buget. În România sunt însă sute de primării pe care statul le-a obligat să se înroleze pe ghișeul.ro, deși nu au baze de date digitale și totul încă funcționează doar pe hârtie.

Gabriel Toader este primarul comunei Vitănești din județul Teleorman și se află la primul mandat. Toate informațiile din Registrul Agricol, adică proprietățile cetățenilor, există doar pe hârtie. În plus, nu au mai fost actualizate de ani de zile. Ne spune că, în aceste condiții, înrolarea pe ghișeul.ro este inutilă, iar oamenii vor fi, în continuare, obligați să bată drumul până la primărie pentru a-și plăti taxele, impozitele ori amenzile.

Gabriel Toader, primar Vitănești: Degeaba ne înrolăm dacă nu funcționăm, neavând date introduse, nu știu câți colegi sau câte localități vor putea funcționa fără datele actualizate. E o mare problemă pentru că, vă dați seama, acolo se introduc niște date.
Reporter: Și dumneavoastră cum le aveți, le aveți doar pe hârtie...
Gabriel Toader: Fizic ca să zic așa, dar nici fizic nu sunt actualizate.
Reporter: Dosarele, registrele, toate sunt aici.
Gabriel Toader: Ok.
Reporter: Căutați în dosare sau cum faceți?
Gabriel Toader: Da, există un registru de ROL, fiecare cetățean îl căutăm, îl găsim, îl întrebăm dacă între timp a mai cumpărat, a mai vândut ceva.”
Reporter: Auziți, dar și fișetele astea sunt de dinainte de 89, corect?
Gabriel Toader: Sunt de dinainte de... da.
Reporter: Îmi aduc aminte de când eram copil, așa erau, nu?
Gabriel Toader: Da.

„Nu am știut că avem termen”

La câțiva kilometri distanță este comuna Mârzănești. Peste tot pe holurile primăriei atârnă hârtii și documente.

„Ghișeul. Doar că nu este ghișeul.ro, un altfel de ghișeu la care te apleci și plătești.”, spune Toma Petcu, jurnalist Digi24.

Primar aici este Cătălin Mazilu, aflat și el la primul mandat. Are doar 36 de ani și pare că înțelege importanța digitalizării. Și totuși, a depus printre ultimii documentația pentru ghișeul.ro.

„Eu personal nu am știut că avem termen, nu m-au anunțat nici colegii, și când am primit adresă de la Prefectură că trebuia să ne înrolăm și că urmează să se încheie ce ziceți dumneavostră, atunci am început demersurile.”, afirmă Liviu Adrian Mazilu, primar Mârzănești.

Și pare că nici nu avea de ce să se grăbească. După înrolare, platforma online nu va putea fi folosită prea curând de către cetățeni.

Reporter: Dar aveți datele asta băgate într-o bază de date pe calculator?
Liviu Adrian Mazilu, primar Mârzănești: Pentru Registrul agricol încă nu le avem, a început colega, dar durează mult... Nu sunt băgate de 10 ani, nu sunt înregistrate într-un calculator.
Reporter: Păi, și atunci degeaba o să aveți de mâine ghișeul.ro, o să fiți înrolați acolo, dacă nu aveți datele astea bagate într-un..., toate informațiile băgate într-o bază de date.
Liviu Adrian Mazilu: Da, trebuie actualizată baza de date, păi, lucrează la baza de date, lucrează, actualizează și la registrul agricol și la taxe și impozite, dar durează, am început acum vreo șase luni.”

Și uite așa, statul a mai bifat, pe hârtie, o mică „reformă”

În această situație sunt sute de primării din toată țara. Președintele Autorității pentru Digitalizarea României spune că știe situația și că... se va ocupa.

„Da, suntem conștienți, aceste elemente noi le vom utiliza în dezvoltările noastre ulterioare, în proiectele pe care le derulăm la nivelul Autorității pentru Digitalizarea României. Sunt necesare o standardizare, o uniformizare la nivelul soluțiilor tehnice.”, spune Cătălin Giulescu, președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Și uite așa, statul a mai bifat, pe hârtie, o... mică reformă. Oficial avem aproape toate primăriile din țară înrolate pe ghișeul. ro. În realitate, atâta timp cât funcționarii vor continua să lucreze căutând prin munții de dosare și nu vor avea o bază de date digitală, în multe localități aplicația nu va putea funcționa, iar cetățenii vor continua să bată drumul până la primărie pentru a-și putea plăti taxele și impozitele.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Romania Farmers Protest
1
Violențe în Capitală. Protestul ciobanilor, deturnat: 47 de oameni duși la Poliție, un...
profimedia-0840824555
2
„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”. Consilierul lui Putin...
protest fermieri piata victoriei
3
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
4
Sorin Grindeanu, reacție la protestul din Piața Victoriei: „Ilie Bolojan are obligaţia să...
Comisia Europeană
5
Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor: Nu poate rămâne o...
S-a terminat pentru Ianis Hagi
Digi Sport
S-a terminat pentru Ianis Hagi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
george simion drapel tricolor aur
Ce obligații au autoritățile conform proiectului AUR privind sărutarea Drapelului Național. Amenzi pentru instituții media și primării
masina de politie din republica moldova
Granița dintre România și Republica Moldova este blocată. Bazele de date sunt nefuncţionale, iar verificările se fac manual
oana ghoerghiu face declaratii la guvern
Oana Gheorghiu spune că sute de primării nu s-au înscris în platforma ghișeul.ro, deși termenul a expirat. Ce bani vor pierde
ghiseul.ro-telefon-digitalizare-1536x1024
Oana Gheorghiu anunță că mai sunt 428 de primării care lipsesc din platforma Ghișeul.ro. Termenul limită de înrolare este 25 august
Symbolic image cyber attack, computer crime, cybercrime, computer hackers attack a network, computer, IT infrastructure
Datele a aproape două treimi din populaţia Letoniei au fost sustrase printr-un atac cibernetic
Recomandările redacţiei
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Nu putem să mai așteptăm”. Astăzi au loc consultări la Palatul...
David Petraeus
„Viitorul războiului se scrie acum.” Fost director CIA: Toate țările...
Arestat
Unul dintre instigatorii din Piața Victoriei a fost arestat...
Inteligență Artificială
Dispută între giganții IA pe tema conștiinței artificiale. Microsoft...
Ultimele știri
Ce sporuri și prime pot crește pensia. Când sunt luate în calcul al 13-lea salariu și orele suplimentare
Hackerii susțin că au compromis noul sistem electoral „imposibil de spart” al Rusiei înaintea alegerilor pentru Duma de Stat
4 ani de la descoperirea gropilor comune din Izium, Ucraina. Anchetatorii au identificat 15 suspecți: „Crimele nu au fost uitate”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru aceste 4 zodii! După luni de haos, viața lor intră într-o perioadă de liniște
Cancan
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Fanatik.ro
„Cine pe cine a dat în gât?!” FRF a băgat spaima în arbitri: teste de integritate, demisii și interpelări ale...
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
Gigi Becali, veste mare de la sfătuitorul său: „Mirel Rădoi s-ar întoarce la FCSB!”
Adevărul
Decizia radicală a unei profesoare după mai bine de 20 de ani în învățământ: „Risc să pierd mult mai mult...
Playtech
Blocurile din România care au patru etaje din față și cinci din spate. Nu este o greșeală de construcție...
Digi FM
"Anii trec, CNCD se face că plouă". Diana Buzoianu cere explicații pentru o sesizare depusă în urmă cu doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
VIDEO Meci suspendat în Europa: imagini de necrezut în Spania
Pro FM
Dua Lipa, ipostază spectaculoasă în costum de baie, demnă de un atlet. Ce a reușit să facă pe o placă, în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Același limbaj corporal ca fosta lui soție, Nicole Kidman". Reacții după ce Tom Cruise a apărut cu abdomenul...
Adevarul
Cel mai bine păstrat secret al Greciei: destinația cu plaje turcoaz și case albe, ignorată de turiști. Poate...
Newsweek
2.100.000 pensionari au primit pensii mai mici la recalculare. Ce măsuri ia Casa de Pensii? Dă banii înapoi?
Digi FM
Despăgubire de 1 euro pentru Kim Kardashian în procesul jafului de la Paris. Ce s-a întâmplat cu bijuteriile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Matthew Rhys, după ce a câștigat două premii Emmy: "Partenera mea, Keri Russell, este întotdeauna adevărata...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”