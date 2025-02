Războiul dintre ministrul Mediului și Romsilva, faza pe „mâncare și cazare”. Fechet: Să se ocupe de păduri, nu de crâșme și hoteluri

Războiul dintre ministrul Mediului și Romsilva a ajuns la faza pe „mâncare și cazare”. Mircea Fechet spune că Regia ar trebui să se ocupe doar de administrarea pădurilor și nu de... „crâșme și hoteluri”. Astfel, Complexul Silva, care deține hotelul și restaurantul pădurarilor, ar putea dispărea. Numai anul trecut, pierderile înregistrate de Complex au fost de peste un milion de lei. Pentru a angaja la resturant un bucătar care să facă mâncăruri alese, șefii Romsilva au inventat „sporul de bucătărie”. În plus, camerele hotelului au fost concepute toate la fel, doar pentru ca directorii cazați aici să nu se certe. Urmăriți un nou episod al campaniei „Statul la stat”.

Mircea Fechet, ministrul Mediului: Dacă îmi spuneți că nu știu ce bucătar ia un spor pentru că este stresat la locul de muncă, eu cred că bucătarul se poate descurca foarte bine și fără spor iar dacă nu îi convine se poate angaja bucătar la restaurantul de peste drum.

Plecând de la această declarație a ministrului Mediului am vrut să aflăm pentru ce se acordă „sporul de bucătărie”. Restaurantul și hotelul Romsilva se află chiar lângă sediul central al Regiei. Am ajuns puțin înainte de prânz. Sala de mese este goală. Chelnerii își fac de lucru dintr-o parte în alta. Pe master chef-ul Romsilva nu l-am găsit, în schimb și-a făcut apariția directorul complexului, Alexandr Masoud. De la bun început, ne spune că sporul de bucătărie nu se mai acordă de vreo doi ani. A fost introdus pentru că în grila de salarizare venitul bucătarului-șef era prea mic și nu găsea amatori pentru job.

Bucătar cu „spor” pentru mâncăruri alese

Alexandr Masoud, director Complex Silva: Am încercat, am organizat concursuri, s-au înscris la momentul respectiv, dacă îmi amintesc bine două persoane, nu erau pretabile, nu aveau cunoștințele necesare să putem să avem un meniu conform indicatorilor noștri, și atunci am hotărât să dăm acest spor, chiar și cu acest spor am fi fost cu șef-bucătarul la un salariu de bucătar.

Mircea Fechet, ministrul Mediului: Atunci când esti Minister sau Regie Națională a Pădurilor și te mai ocupi și de alimentație publică, poți să ajungi în situația în care, pentru a-ți ține oamenii să le acorzi astfel de sporuri care să facă știri pe la televizor, ceea ce este un lucru greșit.

Hotel cu camere identice, ca să nu se certe directorii între ei

Apoi domnul director ne propune un tur al complexului. Inițial a fost gândit ca un centru de perfecționare pentru angajații și șefii Regiei. Totul era cu circuit închis. Camerele hotelului au fost construite și amenajate toate la fel ca nu cumva directorii care erau cazați aici să se ia la harță.

Alexandr Masoud, director Complex Silva: Toate camerele noastre sunt la fel, ca să nu facă diferenețe între directorii de la direcție, le-au făcut pe toate la fel, au mers pe același design.

Reporter: Cum adică să facă diferența între directori de la direcții?

Alexandr Masoud: Să arate toate camerele la fel, cum îi dădeai lui..., trebuia să fie egalitate.

Reporter: Adică toți direcorii care vin aici să fie cazați în același tip de camere.

Alexandr Masoud: Toate camerele au balcon.

Reporter: Și când ieși pe balcon vezi centrala Romsilva.

Sală de sport pentru relaxarea pădurarilor

Mergem mai departe. Complexul este dotat cu două săli de ședință care, spune domnul director, pot fi transformate imediat și în săli de bal și petreceri.

Alexandr Masoud, director Complex Silva: Asta este sala de conferințe pe care noi o amenajăm în funcție de dorințele clientului. Putem să o facem teatru, cabaret...

Reporter: A, puteți să faceți orice aici.

Alexandr Masoud: Orice, conferințe de presă am organizat.

Și, după atâtea ședințe de perfecționare, evident că angajații Romsilva aveau nevoie și de relaxare. Așa că li s-a construit o sală polivalentă cu peste 350 de locuri. Acum este închiriată pentru tot anul Federației Române de tenis de masă.

Alexandr Masoud, director Complex Silva: 17.000 de angajați care încontinu ei trebuie să fie la zi, ei au conferințe ca orice companie națională, internațională.

Reporter: Păi, și sala de sport?

Alexandr Masoud: Recreativ, ca să nu părăsească curtea, să rămână... era, conferința ține trei ore...

Reporter: A, între cursuri mai jucau un fotbal, sau baschet sau ce voiau ei.

Alexandr Masoud: Sau după cursuri, da, da.

Angajat Romsilva: Am fost la o instruire, da.

Reporter: Cum a decurs instruirea?

Angajat Romsilva: Instruirea a decurs normal și asta este.

Reporter: Cum e dotat centrul de acolo, ce servicii oferă?

Angajat Romsilva: Oferă servicii de masă, sală de conferințe, servicii de cazare.

Reporter: Ați fost vreodată la restaurantul Complexului Silva?

Angajat Romsilva: Nu.

Reporter: Acolo se face instruire, perfecționare, știți de acest Complex?

Angajat Romsilva: Nu, poate a fost domnul ministru acolo, da, că dumnealui are bani mai mulți, nu ca noi pădurarii cu trei mii de lei pe lună...

Mircea Fechet, ministrul Mediului: Eu cred că trebuie făcută o analiză foarte clară legată de profitabilitatea acelui restaurant și acelui hotel pe de o parte, și de necesitatea de a-l avea în continuare.

De câțiva ani complexul a fost deschis publicului, astfel încât oricine se poate caza și mânca aici. Iar acum începe partea mai puțin plăcută pentru domnul director.

Pierderi în fiecare an pentru hotel și restaurant. Profit ocazional, lunar

Reporter: Dumneavostră de când sunteți director, aici?

Alexandr Masoud, director Complex Silva: Alexandr Masoud, director Complex Silva: De șase ani.

Reporter: Și în acești șase ani ați avut vreodată profit?

Alexandr Masoud: Da, am avut luni record, luni cu profit...

Reporter: Nu, nu, nu, anual. Anual ați ieșit vreodată pe profit?

Alexandr Masoud, director Complex Silva: Anual, nu.

Reporter: Doar pe pierdere.

Alexandr Masoud: Da.

Anul trecut hotelul și restaurantul pădurarilor au înregistrat pierderi de peste 1 milion de lei. Într-un mediu concurențial ar fi dat faliment demult. Sunt ținute în viață tocmai de șefii și direcțiile Romsilva care pompează bani în ele.

Ministru: „Romsilva să se ocupe cu administrarea pădurilor, nu de activități de cazare, nici să aibă vreo crâșmă”

Alexandr Masoud, director Complex Silva: Norocul nostru a fost că totuși colegii noștri din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor au mai organizat cursuri ca să ne sprijine să depășim cu bine perioada.

Reporter: Și dacă nu se organizau aceste cursuri bănuiesc că pierderile erau și mai mari.

Alexandr Masoud: Cu siguranță.

Reporter: Mult mai mari.

Alexandr Masoud: Cu siguranță. Nu mult mai mari, dar cu siguranță mai mari.

Chiar și așa, domnul director este optimist și crede că 2025 este anul în care va ieși soarele și pe strada lui, iar profitul va veni. Va trebui însă să dea dovadă de multă putere de convingere în fața șefului cel mare.

Mircea Fechet, ministrul Mediului: Romsilva trebuie să se ocupe cu administrarea pădurilor din România, nu trebuie să se ocupe nici de activități de cazare, nici să aibă vreo crâșmă sau vreun restaurant, cred că trebuie să se ocupe de păduri.